(عمّان، الأردن): وقعت شركة تقنيات الأعمال الألمانية المتقدمة للبرمجيات، وهي الشركة المتخصصة في حلول تكنولوجيا وبرمجيات البناء، مذكرة تفاهم جمعتها مع برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في التاسع عشر من شهر كانون الثاني من العام الحالي 2025.

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق غايات يسعى الطرفان إليها، متمثلة في في دفع عجلة الابتكار وتعزيز دور الأردن ومكانته على خريطة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتقدم شركة تقنيات الأعمال الألمانية المتقدمة للبرمجيات، التي تتخذ من ألمانيا مقراً رئيسياً لعملياتها، حلولاً تقنية متطورة وموجهة لقطاع البناء في ألمانيا، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تبسيط عمليات البناء وتحسين نتائج المشاريع. وتُعرف الشركة بمنهجيتها المتميزة في العمل، والتي تجمع عبرها بين الابتكار التكنولوجي المتقدم والخبرة الألمانية مع المواهب البشرية، لتلبية الاحتياجات التشغيلية لقطاع البناء في الأسواق الديناميكية، وهو ما يعكس مدى أهمية مذكرة التفاهم الرامية للاستفادة من المواهب والكفاءات الأردنية.

وتعتبر مذكرة التفاهم امتداداً لجهود برنامج Jordan Source، الذي يواصل تركيزه على تمكين المواهب الأردنية عبر توفير المزيد من فرص العمل لها. ومن خلال دعم رحلة شركة تقنيات الأعمال الألمانية المتقدمة للبرمجيات، وتيسير توسعها في المملكة، يعزز البرنامج أهدافه في الاستثمار في قدرات القوة العاملة المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن وتنافسيته في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى العالمي، إلى جانب تحفيز ودعم الابتكار عبر الحدود، مع توسيع الفرص أمام الشركات المحلية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.

وفي تعليق له هذا الشأن، عبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، عن سعادته بمذكرة التفاهم هذه قائلاً: "يمثل توسع شركة تقنيات الأعمال الألمانية المتقدمة للبرمجيات في المملكة خطوة مهمة في ما يتعلق بدفع جهود الأردن المستمرة لتعزيز قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والإسناد الخارجي، مما يبرز الإمكانيات والموارد التي تزخر المملكة بها. معاً وعبر هذه المذكرة سنعمل على تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات محلياً، إلى جانب فتح الآفاق أمام المواهب الأردنية للتميز على المستوى الدولي والمشاركة في الاقتصاد العالمي."

ويشار إلى أن الخبرة التي تتمتع بها شركة تقنيات الأعمال الألمانية المتقدمة للبرمجات والتزامها بالتميز، تلتقي مع أهداف برنامج Jordan Source الذي يحرص على تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للمواهب الأردنية. ومن خلال التعاون بين الطرفين، يطمح البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة الأردن كمركز رائد في مجالي تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، مما يفتح آفاقاً جديدة للتطور والتميز على المستوى المحلي والعالمي.

نبذة حول برنامج "Jordan Source":

يُعنى برنامج "Jordan Source" والذي يجسد الرؤى الملهمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بالترويج للأردن كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، حيث ينفذ المشروع تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم مباشر من مكتب سمو ولي العهد ومجموعة البنك الدولي. ويهدف البرنامج إلى خلق منظومة استثمار تشاركية في قطاع التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل رحلة المستثمر وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من عوامل جذب ونجاح بما فيها المهنيين الشباب، والبيئة الاستثمارية الاستثنائية، والبنية التحتية القوية، والموارد ذات المستوى العالمي. ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة الرابط: www.jordansource.com.

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