• Joby توقَّع اتفاقية نهائية مع حكومة دبي

• تمنح الاتفاقية Joby الحق الحصري لتشغيل خدمة التاكسي الطائر في دبي لمدة ست سنوات

• من المقرر إطلاق الخدمة بحلول أوائل عام 2026

• تتناول الاتفاقية النهج التنظيمي لمراحل التشغيل الأولي وتتضمَّن دعمًا لدخول الخدمة وتطويرها

• وقَّعت أيضًا Joby اتفاقية مع Skyports التي ستقوم بدورها ببناء وتشغيل أربعة مهابط مروحية في دبي

سانتا كروز، كاليفورنيا، ودبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة Joby Aviation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JOBY)، إحدى الشركات المتخصَّصة في تطوير طائرات كهربائية بالكامل لخدمة نقل الركاب التجارية، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة بحلول أوائل عام 2026، مع اعتزام شركة Joby في إطلاق مراحل التشغيل الأولي في وقت مبكر من عام 2025.

وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها إزاء عقد فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شركة Joby الحق الحصري لتشغيل خدمات التاكسي الطائر في دبي لمدة ست سنوات، وسيسهم هذا الأمر في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في توفير خدمة السفر الجوي السريعة والنظيفة والهادئة مدعومةً بالتقنية الثورية المُقدَّمة من قِبل شركة Joby. تؤمن الاتفاقية الحصول على مجموعة متنوعة من الدعم من هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، بما في ذلك الآليات المالية، لدخول عمليات الخدمة وتطويرها في دبي.

وصرَّح JoeBen Bevirt، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Joby Aviation قائلاً: "إنه لشرف عظيم لنا أن نتعاون مع حكومة دبي لإثبات قيمة التنقُّل جوًا المستدام للعالم.

"تتضمَّن الاتفاقية التاريخية اليوم جميع البنود الثلاثة المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بنجاح - مسار نهائي للعمليات، وبنية تحتية جيدة يدعمها شركاء متخصَّصون، وطائرة تتمتع بقدرات وتصميمات لتقديم رحلات ذات مغزى.

"نتطَّلع إلى تقديم تجربة مذهلة للمقيمين والزوار في دبي في أوائل عام 2025، ويسرَّنا أن نضع حجر الأساس لتوسيع خدماتنا في شتى أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه علَّق صاحب المعالي السيد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، على الاتفاقية قائلاً: "تُعدَّ خدمة التاكسي الطائر جزءًا من جهود هيئة الطرق والمواصلات لتبني تقنيات النقل المستقبلية وتوفر خيارًا جديدًا وفعَّالاً للتنقُّل لسكان دبي وزوارها، مما يتيح إمكانية التنقًّل السريع والآمن والمريح إلى معالم المدينة الرئيسية. وستعزِّز هذه الخدمة أيضًا النقل السلس متعدد الوسائط، وتحسين الاتصال على مستوى المدينة، وضمان تجربة تنقُّل سلسة للركاب."

بالإضافة إلى ذلك، وقَّعت شركة Joby اتفاقية مع Skyports، التي ستقوم بدورها بتصميم وبناء وتشغيل أربعة مهابط مروحية في جميع أنحاء دبي. عملت هيئة الطرق والمواصلات وSkyports وJoby معًا وحدَّدت مطار دبي الدولي (DXB)، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، ووسط مدينة دبي كمواقع إطلاق لخدمة التاكسي الطائر في دبي.

صُممِّت الطائرة التابعة لشركة Joby، والتي تم عرضها في المنطقة لأول مرة في القمة العالمية للحكومات، لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة وستتولى الشركة مسؤولية تشغيلها، ومن المتوقَّع أن يستغرق المشوار من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق فقط بينما يستغرق بالسيارة 45 دقيقة تقريبًا.

تعمل شركة Joby وهيئة الطرق والمواصلات (RTA) بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان وجود مسار تنظيمي لدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد في أن تكون دبي وجهة رائدة عالميًا في تقديم خدمة التاكسي الطائر. يعتمد الإطار التنظيمي الذي تتبَّعه الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) على المعايير المُطبَّقة من قِبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مع إجراء اختبارات وتحليلات إضافية للشركة جنبًا إلى جنب مع فرض رقابة تنظيمية بمستوى عالٍ ومراجعة إجراءات التشغيل بصفة مستمرة لضمان سلامة مراحل التشغيل الأولي دائمًا.

ستتطرَّق هيئة الطرق والمواصلات (RTA) وJoby وSkyports الآن إلى مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءًا من تصميم رحلة العميل وحتى إشراك الجهات المعنية ودمج خدمة Joby في شبكة النقل العام الأوسع في دبي. أنشأت Joby كيانًا تشغيليًا محليًا وتعتزم توظيف أفراد من داخل الدولة لغالبية فريقها التشغيلي في ظل سعيها لدعم تطوير عملياتها في دبي. وستدرس الشركة أيضًا حصر الأنشطة التجارية العالمية الأخرى محليًا في دبي وفي جميع أنحاء المنطقة. أعلنت شركة Joby مؤخرًا أنها ستشارك في مجموعة صناعة المركبات الذكية ذاتية القيادة (SAVI) التي أنشأها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، كجزء من خططها في استكشاف عمليات أوسع في شتى أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر 2023، أصبحت الطائرة التابعة لشركة Joby أول تاكسي طائر كهربائي يطير في مدينة نيويورك، معتمدةً على عدد من النجاحات الأخيرة بما في ذلك إطلاق مرحلة الإنتاج في منشأة التصنيع الأولية للشركة في كاليفورنيا في يونيو 2023 وتسليم أول تاكسي طائر كهربائي على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2023. يتم إدراج شركة Joby في بورصة نيويورك وقد جمَّعت حصيلة تمويلية بأكثر من 2 مليار دولار حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من Toyota وDelta Air Lines وSK Telecom وUber وBaillie Gifford.

تتوفَّر الملفات الإعلامية، بما في ذلك الصور ولقطات فيديو لطائرة Joby، والرسوم المتحركة لمسارات التاكسي الطائر المتوقَّعة في دبي، وعروض تصميمات مهبط دبي الجوي هنا.

نبذة عن شركة Joby

تُعدَّ شركة Joby Aviation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JOBY) شركة متخصَّصة في النقل تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها حيث تقوم بتطوير تاكسي طائر كهربائي بالكامل للإقلاع والهبوط على مهابط وتعتزم تشغيله كجزء من سعيها نحو تقديم خدمة سريعة وهادئة ومريحة في مدن حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة www.jobyaviation.com.

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا الإصدار "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتطوير وأداء طائراتنا، ونظراتنا التنظيمية، والتقدُّم والتوقيت؛ عملياتنا المخطط لها في دبي، بما في ذلك توقعاتنا لبدء خدمة نقل الركاب التجارية في دبي في أوائل عام 2025، وعدد المهابط المروحية وموقعها المحتمل ومسارنا للحصول على الاعتماد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ خطة عملنا وأهدافنا وغاياتنا وفرص السوق؛ الخطط والمزايا المحتملة لشراكاتنا الاستراتيجية، بما في ذلك الدعم المالي والتفرُّد والمزايا الأخرى المتوقعة من اتفاقيتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وتوقعاتنا الحالية المتعلقة بأعمالنا ووضعنا المالي ونتائج العمليات والتطلعات واحتياجات رأس المال ونمو عملياتنا. يمكنك تحديد البيانات التطلعية بحقيقة خاصة ألا وهي أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. قد تتضمَّن هذه البيانات كلمات من قبيل "يرتقب"، و"يقدر"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"ينوي"، و"يعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن أن يكون"، و"من المحتمل" وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعنى المماثل فيما يتعلق بأي مناقشة حول توقيت أو طبيعة الأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي أو الأحداث الأخرى. تخضع جميع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، بما في ذلك: قدرتنا على إطلاق خدمة مشاركة المشاوير الجوية ونمو سوق التنقُّل الجوي الحضري بشكل عام؛ وقدرتنا على تصنيع طائرات تلبي توقعات أدائنا من حيث كميات الطلبات والجداول الزمنية التي نتوقعها، وقدرتنا على إطلاق خدماتنا؛ والتعقيدات المتعلقة بالحصول على الشهادات والعمل في الأسواق الخارجية؛ والبيئة التنافسية التي نعمل فيها؛ واحتياجاتنا الرأسمالية المستقبلية؛ وقدرتنا على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وإنفاذها بشكل مناسب؛ وقدرتنا على الاستجابة بفعالية للأنظمة والمعايير المتطورة المتعلقة بطائراتنا؛ واعتمادنا على مورِّدي الجهات الخارجية وشركاء الخدمة؛ والشكوك المتعلقة بتقديراتنا لحجم سوق خدماتنا وفرص الإيرادات المستقبلية؛ والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K، المُقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 1 مارس 2023، وفي الطلبات المستقبلية والتقارير الأخرى التي قدَّمناها أو أرفقناها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). تُشكِّل أي من هذه البيانات التطلعية تقديرات الإدارة ومعتقداتها اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار. وبينما قد نختار تحديث هذه البيانات التطلعية مستقبلاً، فإننا ننفي أي التزام للقيام بذلك، حتى لو تسببت الأحداث اللاحقة في تغيير وجهات نظرنا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال

المستثمرون:

investors@jobyaviation.com

الإعلام:

press@jobyaviation.com