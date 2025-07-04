يُعد أول مشروع تطويري لشركة JINGDONG Property في دولة الإمارات، ويمثل خطوة استراتيجية تعزز النمو اللافت في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة

في دولة الإمارات، ويمثل خطوة استراتيجية تعزز النمو اللافت في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة المشروع المشترك يُعزّز قدرات التوزيع الإقليمي ويساعد على تسريع أوقات التسليم

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مطارات أبوظبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "جيه دي بروبرتي JINGDONG Property "(JDP) ، الذراع المتخصصة بالبنية التحتية لشركة "جيه دي.كوم JD.com" الرائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية، لتطوير وتشغيل مرافق لوجستية متقدمة ضمن المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.

وتتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية تطوير مستودعين حديثين، مستودع تحت الإشراف الجمركي وآخر للتخزين العام، بمساحة إجمالية تتجاوز 70،000 متر مربع ضمن مجمع لوجستي تابع للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، في أول مشروع تُنفذّه "جيه دي بروبرتي" في دولة الإمارات. ومن شأن هذه الاستثمارات في البنية التحتية أن تدعم قدرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، فضلاً عن دورها في تقوية منظومة الخدمات اللوجستية المخصصة للتجارة الإلكترونية والشحن المتخصص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت ايلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل مثالي مع رؤية إمارة أبوظبي في أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن خلال دمج خبرات "جيه دي بروبرتي" المتقدمة في تطوير البنية التحتية اللوجستية، مع موقعنا الاستراتيجي وقدراتنا التشغيلية، سيؤدي ذلك إلى الإسهام في بناء منظومة متكاملة ومحفّزة للاستثمار، وخلق المزيد من فرص النمو، والتأكيد على مكانة أبوظبي كلاعب محوري في سلاسل الإمداد العالمية".

وتُعدّ جيه دي.كوم، المدرجة في بورصة ناسداك، والمصنفة في المرتبة 47 ضمن قائمة "فورتشن غلوبال 500"، من أبرز الشركات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية. وكانت "جيه دي بروبرتي" قد تأسست في العام 2012 لتكون الذراع المتخصصة بالبنية التحتية لشركة جيه دي.كوم، وتمتلك اليوم أكثر من 50 مشروعًا للبنية الأساسية في تسع دول خارج الصين.

من جانبه، قال كاو دونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه دي بروبرتي": "يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مطارات أبوظبي لتطوير مستودعات عالية المستوى في المجمع اللوجستي التابع للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي. ويُمثل هذا التوقيع على هذه الشراكة محطة مُهمّة للطرفين، كما نثمّن عالياً الثقة والدعم من شريكنا. إننا نتعامل من سوق الإمارات بدرجة عالية من التقدير، ونلتزم بتقديم خبراتنا ومواردنا لدعم تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية في الدولة. وفي الوقت ذاته، نتطلع إلى توسيع استثماراتنا، وتعميق شراكتنا، لتحقيق نمو طويل الأمد يعود بالنفع على الجميع".

وسيُوفّر المركز الجديد مزايا الموقع الاستراتيجي بالقرب من مرافق المطارات وشبكات النقل، ما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، ويدعم التوسع السريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة.

باعتبارها منطقة حرة متعددة القطاعات، تقدّم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بيئة تجارية مصممة خصيصاً لجذب الاستثمارات الخاصة المتنوعة. ومن المتوقع أن تُسهم الشراكة في تحقيق فوائد مشتركة كبيرة، بما يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، ويُسرّع مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

نبذة عن "مطارات أبوظبي:

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

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