في إنجاز جديد يعكس ريادتها القائمة على الالتزام المستمر بتحقيق معايير الجودة العالمية وسلامة المرضى، حصلت مجموعة فقيه للرعاية الصحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للمؤسسات (JCI Enterprise Accreditation)، لتصبح بذلك أول مجموعة صحية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية تنال هذا الاعتماد المرموق.

ويمثل هذا الاعتماد محطة فارقة في مسيرة المجموعة، حيث يُمنح للمؤسسات الصحية متعددة المنشآت التي تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة بشكل موحد في جميع مواقعها، متجاوزًا بذلك حدود تقييم الخدمات الطبية المباشرة ليفحص كل جزء في المنظمة: من الحوكمة والإستراتيجية إلى أساليب شراء الأجهزة والتعقيم الطبي وإبرام العقود وغيرها من التفاصيل المؤثرة، ليضمن أن كل ما يتم في المجموعة يسير وفق أعلى المعايير العالمية من الجودة والاحترافية.

وفي أول تعليق له على هذا الإنجاز قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: “نحن فخورون بأن نكون أول مجموعة صحية خاصة في المملكة تحصل على هذا النوع من الاعتماد العالمي المتقدّم. وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إيماننا العميق بأن الجودة وسلامة المرضى ليست مجرد أهداف، بل هي ثقافة متجذرة في كل جزء من منظومتنا. نُهدي هذا التميز إلى كوادرنا الطبية والإدارية، وإلى كل من وضع ثقته في خدماتنا، ونعد الجميع بالمضي قدمًا نحو المزيد من الريادة والتطوير المستدام".

وكانت مجموعة فقيه قد سجّلت سبقًا تاريخيًا في عام 2006 عندما حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة على أول اعتماد من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمستشفى خاص في المملكة، ما عزز مكانتها باعتباره من رواد جودة الرعاية الصحية، ورسّخ نهجها القائم على التطوير المتواصل وبناء الثقة مع المرضى والمجتمع.

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يذكر ان حصول مجموعة فقيه للرعاية الصحية على اعتماد JCI المؤسسي هو تتويج لمسيرة تمتد لأكثر من 47 عامًا من التميز، ويُعد شهادة دولية على ريادتها واستحقاقها للثقة، ومؤشر قوي إلى قدرة المجموعة على العبور نحو مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيزًا لدورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر الإسهام الفعّال في تطوير نموذج رعاية صحية متكامل ومستدام.