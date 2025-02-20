احتفلت أومودا و جايكو، بالتعاون مع موزعها المعتمد في المنطقة الشرقية شركة البشراوي للسيارات، بالافتتاح الرسمي لأول وأحدث مركز متكامل لسيارات أومودا وجايكو في المنطقة الشرقية، والتدشين الرسمي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، جايكو J8، وذلك في حفل كبير أقيم بمدينة الدمام.

يتوافق المركز المتكامل لعلامة أومودا و جايكو، الواقع ضمن موقع استراتيجي بمدينة الدمام، مع الهوية العالمية للعلامة التجارية الصينية للسيارات، حيث يغطي مساحة إجمالية تبلغ 2,555 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث المرافق الحديثة لتقديم كافة خدمات العملاء تحت سقف واحد، ويضم ما يصل إلى 14 خط صيانة مجهزة بأحدث المعدات لصيانة السيارات، مع معدات الفحص والإصلاح، ومستودع لقطع الغيار لتأمين كافة أنواع القطع دون تأخير. ويضم المركز أيضاً صالة مبيعات حديثة وصالة استقبال وصالة انتظار مصممة لراحة العملاء والزوار حيث يمكنهم الاستمتاع بالضيافة أثناء زيارتهم. يأتي ذلك في إطار الاستثمار الكبير الذي خصصته الشركة لخدمة عملاء جايكو و أومودا وتقديم الخدمة المتميزة دائماً.

وبحضور استثنائي ضم كبار المسؤولين في شركتي أومودا وجايكو و البشراوي للسيارات ونخبة من رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام البارزة ومنصات التواصل الاجتماعي، أكد السيد علي البشراوي، المدير العام للبشراوي للسيارات على أهمية هذا المركز الجديد لعملاء جايكو و أومودا في المنطقة الشرقية والمناطق المجاورة، وقال: "خدمة عملائنا هي أولويتنا القصوى، ونسعى دائمًا إلى أن نكون أقرب إليهم لتقديم جميع الخدمات التي قد يحتاجونها في أسرع وقت ممكن. يوفر هذا المركز الجديد خدمات صيانة متكاملة تحت إشراف فريق فني مدرب ومجهز بالكامل بأحدث الأنظمة والأجهزة التقنية".

من ناحيته، قال السيد شيلدون شي، نائب الرئيس لعلامتي جايكو و أومودا: "تجسد سيارة الدفع الرباعي الفاخرة الجديدة بالكامل JAECOO J8، التي نسعد بإطلاقها اليوم في السوق السعودي، رؤية أومودا وجايكو في تقديم طرازات حديثة تجمع بين الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتطورة والسلامة التي لا تقبل المساومة ضمن فئتها. كما تعكس القيم الأساسية التي تتمسك بها العلامة التجارية في جميع مساعيها.

استنادًا إلى مفهوم “من الكلاسيكية، إلى ما بعد الكلاسيكية”، قدمت جايكو تقنية توجيه العزم في الدفع الرباعي لأول مرة في J8، حيث يتميز محرك JAECOO J8 بقدرة على توليد عزم دوران قوي يصل إلى 385 نيوتن متر عند دورات منخفضة، مما يوفر قوة دفع كافية للقيادة في التضاريس الوعرة. كما تم تزويدها بنظام ARDIS الذكي لجميع الطرق، الذي يستخدم مستشعرات متقدمة لتحليل حالة الطريق في كل لحظة، حيث يجمع معلومات عن حالة السيارة والبيئة المحيطة آلاف المرات في الثانية، ليقدم توصيات دقيقة للسائق في غضون 0.1 ثانية فقط، مما يساعده على اتخاذ القرارات المثلى في الطرق الصعبة، ويضمن تجربة قيادة آمنة. كما أن J8 هي أول طراز من جايكو مجهز بنظام التعليق النشط CDC، الذي يقوم بتعديل المخمدات (ممتص الصدمات) في الوقت الفعلي استنادًا إلى إشارات من 15 مستشعرًا، بما في ذلك مقياس التسارع، وزاوية عجلة القيادة، وحالة نظام منع انغلاق المكابح ABS . سواء كنت على الطرق الحضرية أو الجبال الوعرة، يثبت النظام وضعية السيارة، ويوفر للمستخدمين تجربة ركوب مريحة.

تتمتع جايكو J8 أيضًا بمساحة “واسعة” للتمتع. بفضل أبعاد هيكل تبلغ 4820×1930×1710 ملم وقاعدة عجلات بطول 2820 ملم، تضمن السيارة توفير تجربة القيادة الفاخرة الأكثر راحة لكل راكب. توفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 2021 لتر، وهي كافية لاستيعاب معدات الرحلات الطويلة التي يحتاجها جميع أفراد العائلة. يتيح نظام التحكم المناخي متعدد المناطق داخل السيارة التحكم بالمنطقة وفقًا لاحتياجات المستخدم، مما يحقق تبريدًا سريعًا وتوزيع هواء ثلاثي الأبعاد عبر 3 مراوح و25 فتحة تهوية. تتيح التجهيزات مثل نظام الصوت المحيطي SONY المكون من 14 مكبر صوت، وإضاءة الإيقاع المحيطية ذات 255 لونًا للركاب الاستمتاع بكل لحظة من رحلة الطرق الوعرة.

فيما يتعلق بالأمان، لا تدخر جايكو J8 جهدًا. يشكل هيكل السيارة الآمن الذي يمتص الطاقة بمعايير أمان 5 نجوم، مع استخدام أكثر من 85% من الفولاذ عالي القوة، و10 وسائد هوائية محيطة بزاوية 360° خط دفاع صلب لسيارة “الاختيار الفاخر للطرق الوعرة”. كما أن J8 مجهزة بـ 19 وظيفة ADAS، وهي الأكثر في فئتها، مما يساعد المستخدمين على التكيف مع المواقف المتنوعة للسفر والاستجابة بسرعة للحالات الطارئة.

إن إطلاق JAECOO J8 في السعودية سيقدم مفهومًا جديدًا للفخامة في عالم الدفع الرباعي، كما سيساهم في تنويع سوق السيارات المحلي. وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة لشركة أومودا و جايكو، حيث يشكل دخول JAECOO J8 إلى السوق السعودي محطة رئيسية في استراتيجيتها العالمية، مما يساهم في تعزيز انتشارها الدولي وزيادة تأثيرها عالميًا.

-انتهى-

#بياناتشركات