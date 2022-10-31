ستثمر الشراكة الاستراتيجية عن دخول شركة التشخيص المتكاملة القابضة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية والتوسع بالنطاق الجغرافي لأعمالها وقاعدة عملائها، فضلاً بناء منصة رعاية صحية تتميز بقدرتها على الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي سيطرحها السوق السعودي مستقبلًا

القاهرة ولندن : أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة "الشركة" أو "المجموعة" (المدرجة في بورصة لندن والبورصة المصرية تحت كود: IDHC)، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة المخبريون العرب "بيولاب" وشركة Izhoor Holding Medical Company LLC "Izhoor" لإطلاق مركز جديد للتشخيص الطبي في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تمتلك مجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (شركتي التشخيص المتكاملة القابضة وبيولاب) حصة 50% من المشروع، بينما ستمتلك شركة "Izhoor" حصة 50٪ الأخرى، وهي شركة مملوكة للسيد فواز الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز الحكير الرائدة في قطاع التجزئة بالسعودية (يشار إلى جميع الأطراف بـ "الشركاء").

وسوف يتولى إدارة المشروع الجديد فريق إداري بقيادة الدكتور عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيولاب، بينما سيتولى فريق عمل شركة بيولاب الإشراف على العمليات اليومية ونقل الخبرات التشغيلية وأعلى معايير الجودة للمشروع الجديد، حيث يأتي ذلك في إطار أهداف الشركاء لتطوير المشروع الجديد وتحويله إلى مركز متخصص في تقديم باقة شاملة من خدمات تشخيص الأمراض من خلال شبكة واسعة من الفروع التابعة.

تبلغ القيمة الاستثمارية التقديرية للصفقة 19.7 مليون دولار أمريكي (73.7 مليون ريال سعودي). وتبلغ قيمة استثمارات شركة التشخيص المتكاملة القابضة في المشروع 4.7 مليون دولار، ستتحمل منها الشركة القابضة 2.8 مليون دولار، بينما ستتحمل شركة بيولاب 1.9 مليون دولار. ومن المخطط بدء تشغيل المشروع الجديد خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية في 27 أكتوبر 2022 فور الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والتراخيص اللازمة.

تأسست شركة "Izhoor" في عام 2020 من جانب شركة فواز الحكير وهي منصة لخدمات الرعاية الصحية ومملوكة له بالكامل، حيث تقدم حلول الرعاية الصحية المبتكرة في السوق السعودي من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الدولية الرائدة في هذا المجال. وتركز الشركة بشكل أساسي على خدمة الشرائح التي تتسم بصعوبة الوصول إليها والشرائح الأخرى الأكثر قدرة على مواكبة التحول الرقمي. وتعد مجموعة فواز الحكير شركة رائدة في تشغيل المراكز الترفيهية وتمتلك حقوق الامتياز لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية، حيث نجحت في بناء سجل حافل بالإنجازات على مدار عقود متتالية، وتتولى حاليًا إدارة 22 مركز تجاري في السعودية. كما تحظى المجموعة بشراكات قوية مع أكثر من 80 علامة تجارية وتضم شبكة متاجرها أكثر من 1700 متجر.

وتمثل شركة "Izhoor" ومساهميها أمثل الشركاء الجديرين بالثقة لكلاً من شركة التشخيص المتكاملة القابضة وشركة بيولاب، نظرًا لما يحظى به الشركاء السعوديين من دراية عميقة حول توجهات السوق السعودي بوجه عام وقطاع الرعاية الصحية سريع النمو. كما تضمن تلك الشراكة سهولة الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بالسوق السعودي للتأكد من تنمية أعمال المشروع المشترك الجديد بكفاءة، فضلاً عن تمكين شركتي التشخيص المتكاملة القابضة وبيولاب من توظيف المواقع المتميزة لشبكة المراكز التجارية والمتاجر التابعة لمجموعة فواز الحكير في تأسيس شبكة قوية من مراكز التشخيص وخدمة شريحة واسعة من العملاء. ومن جانب آخر تنفرد شركتي التشخيص المتكاملة و"بيولاب" بخبرة لا تضاهى في مجال التشخيص الطبي، حيث نجحتا على مدار عقود في تشغيل وإدارة المئات من مراكز التشخيص الطبي في أربع دول. ومن خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تحظى بها شركة بيولاب من واقع تشغيلها لأكثر من 20 مركز تشخيصي في الأردن، سيستهدف المشروع الجديد سد فجوات الطلب الحالية على خدمات الاختبارات الطبية والتشخيصية عالية الجودة، سعيًا لتزويد المملكة العربية السعودية بنفس خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة التي يحظى بها عملاء "بيولاب" في الأردن منذ سنوات.

أبرز النقاط المتعلقة بالصفقة

· دخول أحد أكبر الأسواق الجذابة التي تحظى بإمكانات نمو قوية بفضل خصائصها السكانية الفريدة وزيادة اهتمام المرضى بخدمات الرعاية الصحية. كما تنفرد السعودية بأسس قوية تدعم نموها الاقتصادي، وكذلك التطورات التي تطرأ على قطاع الرعاية صحية بما يصب في مصلحة القطاع الخاص وتوفر الأطر التنظيمية الداعمة.

· من المتوقع لسوق معامل التشخيص في المملكة العربية السعودية أن يكون السوق الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) خلال السنوات الست القادمة. ويرجع النمو المتوقع إلى مجموعة من العوامل ومنها النمو السريع للتعداد السكاني من السعوديين والأجانب المقيمين، بالإضافة إلى جهود الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة المختبرات ومعامل التحاليل التابعة للقطاع الخاص.

· تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد إيران والعراق، إذ يبلغ تعدادها السكاني 36 مليون نسمة (نمو سنوي 2٪ تقريبًا).

· بشكل عام، تحتل المملكة حاليًا أعلى المراكز على مستوى المنطقة من حيث إجمالي الإنفاق لكل فرد على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق في السنوات القادمة.

· وفقًا لرؤية السعودية 2030 فإن إصلاح قطاع الرعاية الصحية وتنميته يأتي على رأس أولويات الحكومة. وفيما يخص الإصلاح فثمة تركيز كبير على خصخصة القطاع، حيث تستهدف الحكومة خصخصة ما يقرب من 300 مستشفى وأكثر من 2250 مركزًا للرعاية الصحية بحلول عام 2030، وهو ما يخلق الكثير من الفرص الواعدة لشركات القطاع الخاص الجديدة والقائمة.

· تعمل الحكومة على استثمار كم هائل من الموارد في القطاع الطبي، حيث يتم إنفاق 14.4٪ من ميزانية الدولة لعام 2022 على الرعاية الصحية (يمثل إنفاق المملكة العربية السعودية على الرعاية الصحية 60٪ من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي)، إضافةً إلى أن الطلب المتزايد على الرعاية الصحية أدى إلى زيادة اعتماد القطاع العام على القطاع الخاص، ولا سيما في مجال الاختبارات التشخيصية.

· من المتوقع أن يزداد نمو القطاع الخاص بعد إقرار قوانين التأمين الصحي الإلزامي لموظفي شركات القطاع الخاص (يتم توفيرها من جانب أصحاب الأعمال والشركات الموظفة) وإلغاء القوانين الخاصة بالفحوصات المعملية التي يغطيها التأمين الصحي لشركات القطاع الخاص.

· سيستفيد المشروع المشترك الجديد من سهولة الوصول إلى الموارد الهائلة التابعة للسيد فواز الحكير ومجموعة فواز الحكير بوحه عام، ومدعومًا بالمعرفة العلمية والفنية اللازمة اتي تنفرد بها شركتي التشخيص المتكاملة القابضة وبيولاب في تقديم خدمات التشخيص الطبي عالية الجودة.

· بناءً على الاتفاقية، ستشغل المجموعة أربعة من ثمانية مقاعد بمجلس إدارة المشروع الجديد، على أن تشغل شركة "Izhoor" الأربعة مقاعد الأخرى. وستشغل المجموعة اثنين من ثلاثة مقاعد باللجنة التنفيذية للمشروع الجديد، والذي سيتم تجميع نتائجه بالكامل على القوائم المالية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.

هيكل وتمويل الصفقة المقترح

· ستمتلك المجموعة 50% من المشروع الجديد (30% لشركة التشخيص المتكاملة القابضة و20% لشركة بيولاب)، في حين ستمتلك شركة "Izhoor" حصة 50٪ المتبقية.

· ستصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى 19.7 مليون دولار أمريكي (73.7 مليون ريال سعودي) على مدار الأربع سنوات القادمة.

· يخضع إتمام الصفقة إلى الحصول على مجموعة من الموافقات التنظيمية والتراخيص اللازمة، والتي من المتوقع الحصول عليها خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية المشروع المشترك (27 أكتوبر 2022).

وتعليقًا على الصفقة، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، عن اعتزازها بهذه الشراكة البارزة وإضافة سوق المملكة العربية السعودية إلى الأسواق التي تعمل بها الشركة، حيث تمثل المملكة سوقًا جذاب يطرح فرصًا هائلة

للنمو والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من العملاء خلال السنوات القادمة. وأضافت أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية التوسعات الإقليمية التي تتبناها الشركة والتي تستهدف الدخول في أسواق جديدة سريعة النمو، وتوظيف ما تحظى به من موارد وخبرات في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لأكبر عدد من العملاء. كما أعربت الشربيني عن سعادة الإدارة بالتعاون مع شركة "Izhoor"، لما تتشاركه الشركتين من قيم ورؤى طويلة الأجل، مؤكدةً أن التعاون مع جميع الشركاء سيثمر عن توفير كل ما يلزم من المميزات والخبرات التي تضمن نجاح المشروع الجديد على المدى الطويل.

ومن جانبه أوضح الدكتور عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيولاب، أن الصفقة الجديدة تطرح فرصة جذابة لتكرار قصة نجاح بيولاب في الأردن في السوق السعودي الواعد، معربًا عن بالغ فخره بتولي الشركة مسئولية تشغيل المشروع الجديد. وأضاف أن الشركة نجحت في تعزيز سمعتها ومكانتها على مدار السنوات العشرين الماضية باعتبارها شركة رائدة في تقديم الخدمات عالية الجودة إلى الملايين من العملاء، وأن الشركة شديدة الحرص على توظيف خبراتها الواسعة في المساهمة بشكل رئيسي في سد الفجوة الحالية في تقديم خدمات التشخيص الطبي عالية الجودة بالمملكة العربية السعودية. وأكد عبد النور أن دمج تلك الخبرات مع المعرفة الواسعة والموارد التي تحظى بها كلاً من شركة التشخيص المتكاملة القابضة وشركة "Izhoor"، سيوفر جميع العناصر اللازمة لضمان الوفاء بالتزامات الشركة للسادة المساهمين بالتوازي مع تعظيم القيمة للشعب السعودي والاقتصاد بشكل مستدام.

وأعرب السيد فوازالحكير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "Izhoor"، عن سروره بالشراكة مع شركتي التشخيص المتكاملة القابضة وبيولاب، والتوسع في سوق معامل ومختبرات التشخيص الطبي بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الصفقة تمثل إنجازًا بارزًا لشركة "Izhoor" وخطوة رئيسية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية الخاصة بالشركة. وأكد الحكير على إيمانه بأن الجمع بين الخبرات التشغيلية والقدرات الطبية التي تحظى بها كلاً من التشخيص المتكاملة القابضة وبيولاب وكذلك سجل إنجازات مجموعة الحكير في تطوير مفاهيم جديدة لقطاع التجزئة والتوسع بها في المملكة تمثل العوامل الأساسية لنجاح المشروع الجديد. وأوضح أن الكيان الجديد يستهدف إحداث نقلة قوية في قطاع التشخيص الطبي عبر تبني وتطبيق مفهوم جديد وناجح لمعامل ومختبرات التشخيص، سعيًا لتقديم مستوى أفضل من الخدمات عالية الجودة وتحسين تجربة العملاء.

مستشاري الصفقة

قامت كلاً من شركة التشخيص المتكاملة القابضة وشركة بيولاب بتكليف مكتب المحاماة «Khalifeh & Partners» بدور المستشار القانوني خلال تنفيذ الصفقة. وقامت شركة Izhoor بتكليف مكتب «وائل العيسى محامون ومستشارون قانونيون» و«دينتون» بدور المستشار القانوني.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)

شركة التشخيص المتكاملة القابضة هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في مصر والأردن والسودان ونيجيريا. وتضم العلامات التجارية الأساسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سكان للأشعة في مصر، بالإضافة إلى بيولاب في (الأردن)، والترالاب والمختبر في (السودان) وإيكولاب في (نيجيريا). تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال مشرفة فيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، علاوة على شهادات الاعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن 2000 نوع من التحاليل الطبية. وتضم شبكة فروع الشركة 538 فرعًا اعتبارًا من 30 يونيو 2022، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خلال نموذج أعمال محوري يوفر منصات قابلة للتطوير. بالإضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خلال المرحلة القادمة تنفيذ عمليات استحواذ في أسواق جديدة بالشرق الأوسط وأفريقيا حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع تحقيق أقصى استفادة من أنماط الاستهلاك والرعاية الصحية فضلًا عن الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال. تعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة شركة مسجلة وفقًا لقوانين جيرسي ومدرجة في بورصة لندن (كود السهم: IDHC) منذ عام 2015، وتم إدراجها في البورصة المصرية (كود السهم: IDHC.CA) في مايو 2021. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركة idhcorp.com.

للاستعلام والتواصل

نانسي فهمي

رئيس علاقات المستثمرين

تليفون: 5530 3345 2(0) 20+ | موبايل: 7445 2255 12(0) 20+ | nancy.fahmy@idhcorp.com

نبذة عن شركة المخبريون العرب "بيولاب"

يعد مختبر بيولاب الطبي أحد الكيانات الرائدة في مجال التشخيص الطبي والفحوصات المخبرية في الأردن، حيث يوفر للمرضى في جميع أنحاء البلاد إمكانية إجراء أكثر من 700 فحص طبي. وقد نجحت بيولاب في التحول إلى واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في الأردن، حيث تدير شبكة من 21 فرعًا، ونجحت في خدمة أكثر من 1.6 مليون مريض وإجراء أكثر من 3.6 مليون اختبار في عام 2021. تفتخر مختبرات بيولاب بحصولها على شهادات الاعتماد من خمس هيئات دولية لاعتماد الجودة، بما في ذلك الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض (CAP)، واللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ونظام الاعتماد الأردني (JAS)، ومجلس اعتماد الرعاية الصحية (HCAC)، وشهادة ISO 27001 لنظم إدارة أمن المعلومات.

للاستعلام والتواصل

ريم السقا

رئيس قطاع العمليات

تليفون: 7000 590 6 962+ (داخلي: 103) | reem@biolab.jo

نبذة عن شركة "Izhoor"

تأسست شركة Izhoor Holding Medical Company عام 2020، وهي مملوكة بالكامل للسيد فواز الحكير، حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من الخبرة التجارية لشركاتها الشقيقة لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية. وقد عقدت الشركة مجموعة من الشراكات مع أبرز الشركات الدولية لتطوير نظام رعاية صحية متكامل لخدمة الشعب السعودي.

وبالتعاون مع شركائها، تقدم الشركة خدمات الاستشارات الطبية عبر الهاتف والرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل، وكذلك خدمات الاختبارات الطبية التشخيصية وخدمات علاج الأمراض الجلدية والاحتياجات الخاصة بمرضى التوحد، حيث تساهم تلك الشراكات في تعزيز مكانة الشركة وزيادة عدد عملائها الوافدين على العيادات الخارجية والافتراضية وخدمات الزيارات المنزلية ضمن أغلب التخصصات الطبية عالية القيمة بقطاع الرعاية الصحية.

للاستعلام والتواصل

ماهر مورالي

رئيس قطاع الاستثمار

تليفون: 6475 512 55 966+ | maheur.mourali@fawazalhokair.com

التوقعات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الاتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الادارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهريًا عن أي نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهريًا عن الأمر الواقع. هذه المعلومات والآراء والتوقعات المستقبلية تعكس رؤية وقناعة الإدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ عليها تغيير بدون إخطار مسبق، وعليه فإن الشركة غير مسئولة ولا يقع عليها أي عبء بخصوص مراجعة أو تعديل أو تأكيد التوقعات المستقبلية الواردة في هذه الوثيقة.