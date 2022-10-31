ستستفيد الوكالة من Ivanti Neurons للوصول إلى Zero Trust Access في انتقالها إلى السحابة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم شركة Ivanti ، المزود لمنصة التشغيل الآلي Ivanti Neurons التي تكتشف أصول تكنولوجيا المعلومات وتديرها وتؤمنها وتخدمها من السحابة إلى الحافة ، أن وكالة حكومية رائدة في الإمارات العربية المتحدة تستفيد من Ivanti Neurons لصالح Zero Trust Access ، المستضافة على سحابة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لمواجهة تحديات الوصول عن بُعد أثناء انتقالها إلى بنية السحابة المتعددة.

من خلال قوة عمل عن بُعد بنسبة 80-90 في المائة ، ستدمج هذه الوكالة بين حل Ivanti Connect Secure الحالي الخاص بها مع Ivanti Neuron for Zero Trust Access لترحيل عبء العمل الحالي إلى السحابة مع الحفاظ على الأمان والامتثال للوائح والسياسات الحكومية ، وذلك بفضل Ivanti القدرة على نشر وحدة تحكم على أساس سحابة Ivanti المحلية في الإمارات العربية المتحدة.

يستخدم Ivanti Neurons for Zero Trust Access الويب لإنشاء اتصال آمن من الجهاز إلى أحد التطبيقات ، مما يلغي عرض النطاق الترددي ورسوم البيانات من خلال البوابات أثناء التحقق باستمرار من المستخدم وأجهزته والتطبيقات بناءً على قيود دقيقة.

يوفر Ivanti Connect Secure حلاً سلسًا وفعالاً من حيث التكلفة وآمنًا للمستخدمين عن بُعد والمحمول من أي جهاز يدعم الويب إلى موارد الشركة - في أي وقت وفي أي مكان. إنه أحد حلول الوصول الآمن الأكثر انتشارًا للمؤسسات من أي حجم ، عبر كل صناعة رئيسية.

وكما ذكر محمد الشار، المدير الإقليمي لشركة إيفانتي في الشرق الأوسط: "يسرنا أن نساعد في ضمان قدرة الوكالة الحكومية على الانتقال إلى السحابة بأمان وأمان دون تعطيل المستخدم النهائي". "مع Ivanti Neurons for Zero Trust Network Access ، تمكنا من تقديم تكامل سلس يتميز بسهولة الاستخدام والتبني. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود سحابة خاصة بنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح لنا بنشر وحدات تحكم محلية لمساعدة أي عميل. ومعا، يتيح لنا ذلك إنشاء اتصال آمن بالعمل، وهو أمر حيوي مع القوى العاملة التي لا تزال مشتتة".

تعرف على المزيد حول Ivanti Neurons for Zero Trust Network Access و Ivanti Connect Secure Solutions.

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حول إيفانتي (Ivanti)

Ivanti يجعل مكان العمل في كل مكان ممكن. في Everywhere Workplace، يستخدم الموظفون عددا لا يحصى من الأجهزة للوصول إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبيانات عبر شبكات مختلفة للحفاظ على الإنتاجية والعمل من أي مكان. تربط منصة Ivanti Neurons بين حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة الرائدة في الصناعة والأمن السيبراني وإدارة خدمات المؤسسات ، مما يوفر منصة موحدة لتكنولوجيا المعلومات تمكن الأجهزة من الشفاء الذاتي والأمان الذاتي وتمكن المستخدمين من الخدمة الذاتية. اختار أكثر من 40,000 عميل، بما في ذلك 96 من قائمة فورتشن 100، إيفانتي لاكتشاف وإدارة وتأمين وخدمة أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من السحابة إلى الحافة، وتقديم تجارب ممتازة للمستخدم النهائي للموظفين، أينما وكيفما يعملون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ivanti.com واتباع @GoIvanti

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