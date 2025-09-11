شيري الإمارات، الممثلة حصريّاً من قِبل مجموعة عبد الواحد الرستماني في الإمارات، ستكون "شريك التنقّل الحصري لكبار الشخصيات" في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شيري الإمارات، الممثلة حصريّاً في الدولة من قِبل مجموعة عبد الواحد الرستماني، عن إبرام شراكة حصريّة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.(IUCN) وتأتي هذه الخطوة لترسّخ مكانة شيري الإمارات بصفتها "شريك التنقّل الحصري لكبار الشخصيات" في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد.

تم إبرام الشراكة رسميّاً خلال حفل توقيع أقيم في صالة عرض شيري في دبي، الواقعة في شارع الشيخ زايد. وقد شهد حفل التوقيع حضور كل من مارك ماغود، مدير المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. إلى جانب نخبة من الإدارات البارزة في هذا القطاع، من بينهم توم فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني، وسناء وحمان، الرئيس التنفيذي لشركة AWR Mobility، وزاهر صباغ، مدير شركة شيري الإمارات، وبيتر ريتيف، مدير شركة شيفت لتأجير السيارات، إضافة إلى عدد من الشخصيات المرموقة.

وفي سياق التعاون القائم، ستقوم شركة شيفت لتأجير السيارات، المزود الرائد لخدمات تأجير السيارات والتابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، بتوفير أسطول خاص يضم 28 مركبة هجينة قابلة للشحن من شيري لاستخدامها خلال فعاليات المؤتمر. يتألف الأسطول من 25 سيارة سيدان من طراز اريزو 8 الهجينة القابلة للشحن، و3 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من طراز تيجو 9 الهجينة القابلة للشحن، حيث ستُخصّص لنقل كبار الشخصيات والوفود الرئيسيّة المشاركة في المؤتمر، المقرر انعقاده خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

يُعدّ هذا المؤتمر أكبر منتدى عالمي لاتخاذ القرارات البيئيّة، إذ من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10,000 مشارك. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على ضمان تجربة تنقّل سلسة لكبار الضيوف فحسب، بل تعكس أيضاً التزام شيري الإمارات بالاستدامة والابتكار، وتجسّد رؤيتها الطموحة في مجالات الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات

وفي هذا الإطار، قال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: "تجسّد هذه الشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ((IUCN خلاصة أكثر من عام من الحوارات الاستراتيجية، كما تعكس التزامنا بأهداف الاستدامة العالميّة على المدى الطويل. ومع تسليط الضوء على الطرازات الرائدة من شيري خلال المؤتمر، نفخر بأن نكون جزءاً من حدث يحمل هذه الأهمية الدوليّة، ومن خلال دورنا المحوري نأمل أن نعزّز رؤيتنا في مجالات الممارسات البيئيّة والاجتماعية وحوكمة الشركات وأن نكون شركاء في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة."

ومن جانبه، قال مارك ماغود، مدير المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة: "تُعدّ شراكتنا مع شيري الإمارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني ركيزة أساسية في نجاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة. إذ ستتولى شركة شيفت لتأجير السيارات التابعة للمجموعة، توفير أسطول من سيارات شيري الهجينة لنقل كبار الضيوف، إلى جانب تقديم خصومات حصريّة على السيارات الهجينة للمشاركين في المؤتمر". ويضيف: "يسهم هذا التعاون بشكل فعّال في تعزيز تجربة المؤتمر ككل، والحدّ من البصمة الكربونيّة، وهو ما يحرص الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على تحقيقه طوال فترة انعقاد المؤتمر."

بدوره، أوضح زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني: " يمثل هذا التعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة محطة مفصلية لشيري الإمارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني. فنحن نؤكد من خلال تخصيص أسطولنا من السيارات الهجينة القابلة للشحن لخدمة المؤتمر، أن حلول التنقّل يمكن أن تكون قوة دافعة للتقدّم البيئي. بالإضافة إلى أن هذه الشراكة تعزز أهداف وطموح المجموعة في مجال الاستدامة، وتُرسّخ مكانة شيري كعلامة عالميّة تقود الابتكار برؤية واضحة وهادفة."

سيتضمن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) حوارات رفيعة المستوى ومعارض وجمعية عامة للأعضاء، من شأنها أن ترسم ملامح جدول الأعمال البيئي العالمي للسنوات المقبلة. ويرتكز المؤتمر على محاور رئيسيّة تشمل العمل الفعّال في مجال حماية البيئة والابتكار المتجدد، بما يتماشى مع قيم شيري الإمارات القائمة على التقدّم وتعزيز حلول التنقّل المستدام.

وباعتبار مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) أول مركز للفعاليات في المنطقة يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، فإن الشراكة تؤكد طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة المحادثات العالمية حول العمل المناخي والتنمية المستدامة وتضع شيري الإمارات في مقدمة الابتكار في قطاع التنقّل نحو مستقبل أكثر استدامة وخضرة.

نبذة عن شيري

منذ تأسيسها في عام 1997، اعتمدت شركة شيري على الابتكار التكنولوجي في مسيرتها، لتتبنى رؤية شاملة لبناء علامة تجاريّة للسيارات تتمتع بقدرة تنافسيّة عالية وحضور عالمي مؤثر. وبفضل سعيها المستمر نحو الابتكار التكنولوجي، أصبحت شيري أول شركة سيارات صينيّة تصدّر للأسواق العالمية، مركبات كاملة وقطع غيار CKD ومحركات، بالإضافة إلى تكنولوجيا التصنيع والمعدات.

بفضل تطبيقها استراتيجيّات تطوير المنتجات والتناغم مع الطابع المحلي وجذب المواهب، تغطي علامتها التجاريّة الآن أكثر من 80 دولة ومنطقة، وتحظى بأكثر من 13 مليون مستخدم، محتلةً المركز الأول في صادرات سيارات الركاب الصينية لمدة 21 عاماً متتاليّاً. كما أصبحت شيري أفضل شركة صينيّة لبناء العلامات التجارية العالميّة في مجال السيارات، واحتلت المركز الرابع عشر عالميّاً وفقاً لقائمة أفضل 50 علامة تجاريّة عالميّة لصناعة السيارات الصينيّة في العالم لعام 2023.

في 2023 دخلت شركة شيري السوق الإماراتيّة من خلال شراكة استراتيجيّة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى أبرز مجموعات الأعمال الرائدة في الإمارات، والتي تتمتع بأكثر من 70 عاماً من الخبرة في قطاع السيارات. وتجمع هذه الشراكة بين الحضور العالمي لشركة شيري والتزامها بالتقدّم التكنولوجي الصديق للبيئة، وإرث مجموعة عبد الواحد الرستماني العريق في تحقيق رضا العملاء وخبرتها الكبيرة في سوق السيارات.

نبذة عن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

ينعقد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة كل أربع سنوات، ويعدّ من أكبر التجمّعات العالميّة لخبراء وقادة وصنّاع القرار في مجالات حماية الطبيعة، بدءاً من الحكومات والمجتمعات المدنيّة والشعوب الأصليّة إلى شركات الأعمال والأوساط الأكاديميّة. ويعتبر هذا الحدث المنتدى الديمقراطي للمجتمع العالمي المعني بالحفاظ على الطبيعة للتعبير عن آرائه واتخاذ القرارات والإجراءات بشأن أحدث ما توصلت إليه العلوم والممارسات والسياسات في مجال حفظ الطبيعة، مما يسهم في صياغة أجندات عالميّة طويلة المدى لحماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يُعدّ المؤتمر أحد أكبر المنصات التي يجتمع فيها العلماء والخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال والمهنيون من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف والبحوث الحديثة.

نبذة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN

اتحاد قائم على العضوية يضم منظمات حكومية وأخرى من المجتمع المدني، يستفيد من خبرات وموارد ونطاق عمل أكثر من 1,400 منظمة عضو، إلى جانب مساهمات ما يزيد على 17,000 خبير. ويُعد المرجع العالمي الأول في متابعة أوضاع الطبيعة ووضع التدابير الكفيلة بحمايتها وصونها.

نبذة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR Group)

تُعدّ مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR Group) مجموعة متعددة القطاعات والأسواق، ومن بين أكثر الشركات تطورًا في منطقة الشرق الأوسط. وبإرث يمتد لأكثر من سبعة عقود، تضم المجموعة فريق عمل يزيد على 3,000 موظف، وتخدم قاعدة واسعة تضم أكثر من 155,000 عميل و24,000 شركة. وتشمل محاور أعمالها الرئيسية: السيارات، العقارات، الخدمات اللوجستية، أسلوب الحياة، حلول الإضاءة، السفر، التكنولوجيا الزراعية، وحلول التغليف المستدامة.

تتجاوز رؤية مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR Group) تلبية احتياجات الحاضر، لتحتضن تطلعات أجيال المستقبل. فهي تؤسس أعمالاً هادفة تُثري حياة كل جيل، وتسعى إلى إحداث أثر عميق ودائم في عالم الأعمال والمجتمع والبيئة. وانطلاقاً من قيمها الراسخة منذ التأسيس، تواصل المجموعة التطور ومواكبة التحولات، بل والتقدّم بخطوة إلى الأمام، لتبقى دائماً في خدمة عالم أكثر ازدهاراً واستدامة.

-انتهى-

