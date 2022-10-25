يعكس حصول الشركة على هذه الشهادة التزامها بتطبيق معايير إدارة المخاطر المؤسسية وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى الحفاظ على استمرارية ومرونة عملياتها مع تعزيز مقومات النمو بمحفظة متنامية من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، فضلًا عن مواصلة التوسع الجغرافي

القاهرة: أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتخصصة في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي – أن بنك الاستثمار التابع لها قد حصل على شهادة الأيزو (ISO 31000:2018) من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وهي أول هيئة معايير وطنية في العالم والمؤسسة الدولية الرائدة في صياغة المعايير. وقد أصبح بنك الاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسسة مالية في مصر تحصل على هذه الشهادة من المعهد البريطانى للمعايير (BSI) لالتزامها بتطبيق معايير إدارة المخاطر المؤسسية.

وتأتي هذه الشهادة بعد حصول المجموعة المالية هيرميس على العديد من شهادات الأيزو، حيث تعد (ISO 31000:2018) أحد المعايير المعترف بها عالميًا لإدارة المخاطر وتحصل عليها المؤسسات التي تلتزم بتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية. ويركز إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية امتثال الإدارة العليا بالتحسين المتواصل لنظام إدارة المخاطر.

ويعكس حصول المجموعة المالية هيرميس على هذه الشهادة قدرة الشركة على التوسع في تقديم خدماتها المالية لشريحة أكبر من العملاء فضلًا عن تنمية أعمالها بطريقة مستقرة ومستدامة ومسؤولة، وذلك عبر التزامها بتطبيق المبادئ التوجيهية الصارمة لأخلاقيات العمل وممارسات الحوكمة الرشيدة.

وفي هذا السياق أعرب عبد الوهاب جدايل رئيس قطاع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بأن نكون في طليعة المؤسسات المالية المصرية التي تحصل على هذه الشهادة من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وهي بمثابة تأكيد على التزام الشركة المتواصل بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر في الشركة، وهو ما سينعكس في تعظيم القيمة للعملاء والمساهمين على حد سواء. وأضاف جدايل أن الامتثال للمعايير الدولية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الرائدة التي تتبلور في أن تصبح الشركة في طليعة المؤسسات التي تتبنى إدارة المخاطر في السوق وذلك عبر تضافر الجهود لدفع عملية التنمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية بوجه عام.

وإلى جانب النمو الكبير لقطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) وقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) في 14 دولة حول العالم، نجحت الشركة في تنمية عمليات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) في السوق المصري حيث بلغت مساهمته 28% في إيرادات الشركة و23% في صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2022. وقد ساهم استحواذ الشركة مؤخرًا على حصة الأغلبية في أحد البنوك التجارية في مصر (aiBANK) في تعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية، وهو ما دفع بالشركة إلى تبني مبادئ إدارة الأعمال والمخاطر المعترف بها عالميًا لضمان تحقيق معايير النزاهة، والاستدامة والكفاءة التشغيلية للمجموعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مهند عبد القادر، المدير العام لعمليات الشرق الأوسط بالمعهد البريطاني للمعايير (BSI)، أن إدارة المخاطر أحد المحاور الرئيسية للإدارة الاستراتيجية التشغيلية لأي مؤسسة، مشيرًا إلى أن شهادة (ISO 31000: 2018) توفر المبادئ التوجيهية لإدارة مختلف أنواع المخاطر بطريقة منهجية وشفافة وموثوقة ضمن نطاقات وسياقات مختلفة، وهو ما ينطبق على جميع الأنشطة والقطاعات. وأود بالنيابة عن (BSI) أن أتقدم بالتهنئة لفريق عمل المجموعة المالية هيرميس على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

ومن الجدير بالذكر، فقد حصلت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا على تجديد شهادة الأيزو (ISO 22301) للمرة السادسة على التوالي، وذلك عن نظام استمرارية الأعمال بالشركة و الذي يتوافق مع آخر تحديث لمعايير الجودة لعام 2019.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

عن المعهد البريطاني للمعايير )BSI(

يعتبر المعهد البريطاني للمعايير BSI شريك الأعمال الأمثل الذي يمكّن المؤسسات من تطبيق أفضل الممارسات وجعل التميز منهجية لهم تحت شعار "إلهام الثقة لعالم أكثر مرونة". لأكتر من قرن من الزمان، ساعد المعهد البريطاني للمعايير العديد من المؤسسات والشركات حول العالم على تحقيق أفضل الممارسات من خلال العمل مع أكثر من 84000 عميل في 193 دولة. وكشركة عالمية رائدة في العديد من القطاعات كالمركبات والطيران والبيئة والبناء والتشييد والغذاء والتجزئة والرعاية الصحية، والخبرة الواسعة في مجالات المعايير والامتثال والمعرفة والخدمات التنظيمية والاستشارية، يسعى المعهد البريطاني للمعايير إلى تحسين أداء العملاء وجعلهم أكثر مرونة، وتحقيق النمو المستدام، وإدارة المخاطر.