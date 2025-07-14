دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن حصولها على شهادة (ISO 20400) للمشتريات المستدامة، لتصبح بذلك شركة الاتصالات الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والثانية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في الحصول على هذا الاعتماد الدولي المرموق. وتمثل هذه الشهادة معياراً عالمياً للتميّز في ممارسات المشتريات المستدامة، إذ تُمنح للمؤسسات التي تطبق نهجاً شاملاً يأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن عمليات سلسلة التوريد واتخاذ القرارات الشرائية.

ويعكس هذا الإنجاز الخطوات المنهجية والعملية الناجحة لشركة "دو" نحو ترسيخ ممارسات الاستدامة في إدارة عمليات الشراء والعلاقات مع المورّدين، بما يتناغم تماماً مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وخطواتها الراسخة في التركيز على قضايا حماية البيئة والاستدامة. وتعتمد "دو" استراتيجيات رائدة في قطاع الاتصالات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال استخدام أدوات تقييم متطورة للمورّدين، وتعزيز الأداء المستدام بصورة مستمرة عبر سلاسل التوريد.

وبهذه المناسبة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول من شركة "دو" ":يمثل حصول (دو) على شهادة (ISO 20400)، انجازاً بارزاً في مسيرتها الناجحة نحو التميز في مجال الاستدامة، كما يؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة في هذا المجال والتي تمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها. ويتناغم هذا الإنجاز مع التوجهات السائدة في السوق، كما يعزز تحقيق الرؤية المؤسسية للشركة، والأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. وسنواصل العمل على ترسيخ مفهوم الاستدامة في عملياتنا التشغيلية، وتطبيق استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بـ (دو)."

وبالنسبة للعملاء، تعزز هذه الشهادة ثقتهم بأن الخدمات المُقدمة من "دو" تعتمد على مصادر مسؤولة ومستدامة من الناحية الأخلاقية والبيئية. أما بالنسبة للموردين، فيحصلون على إرشادات واضحة وموارد داعمة للارتقاء بمعايير الاستدامة بالتعاون مع "دو". كما تكتسب الشركة ثقة أكبر لدى المستثمرين، بفضل قدرتها على التعامل بفعالية مع مخاطر الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يعزز مكانتها في مضاعفة القيمة المستدامة على المدى الطويل. وقد شارك في تحقيق هذا الانجاز عدد من الشركاء الاستراتيجيين لشركة "دو"، من بينهم شركة (CRIF AG)، و(Dubatt)، و(Aramex PJSC)، حيث ساهم كل منهم في بناء سلسلة توريد قوية ومسؤولة تُجسّد التزام "دو" العميق بالاستدامة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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