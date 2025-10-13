الدمام، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "رابيد أكسس"، المزود الرائد لحلول الوصول الميكانيكي في الشرق الأوسط وإحدى شركات "لوكسام"، عن الافتتاح الرسمي لمركز تدريب معتمد من IPAF في المملكة العربية السعودية، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز معايير السلامة وتطوير الكفاءات الوطنية في بيئات العمل على الارتفاعات.

يُعد هذا المركز الجديد الأول من نوعه في المملكة في مجال التدريب على معدات الوصول الميكانيكي، حيث يقدّم شهادات IPAF المعترف بها عالميًا لمشغلي ومشرفي ومهنيي السلامة في منصات العمل المرتفعة (MEWP) ويجسّد هذا الإطلاق التزام "رابيد أكسس" طويل الأمد بتمكين الشركات الوطنية والدولية العاملة في المملكة، مستندًا إلى سمعتها الإقليمية في مجال السلامة، والتميّز في الخدمة، والخبرة المحلية.



"يركّز عملاؤنا في السعودية بشكل متزايد على تطوير مهارات فرقهم وتعزيز السلامة في مواقع العمل. ويأتي هذا المركز التدريبي استجابة مباشرة لهذا الاحتياج، حيث نوفر شهادات معتمدة دوليًا بالقرب من مشاريعهم وفرقهم

إنه يجمع بين الراحة، والثقة، والامتثال في آنٍ واحد"



أحمد عثمان، المدير القطري – السعودية، رابيد أكسس



"في رابيد أكسس، السلامة ليست خيارًا، بل هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. ويُعد هذا المركز التدريبي المعتمد والمسجل من IPAF امتدادًا لهذا الالتزام، إذ يتيح لنا تعزيز ممارسات العمل الآمن في المملكة، وتزويد القوى العاملة بمهارات عملية معترف بها عالميًا، تُسهم في تقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح".



غاريث كونيلي، مدير الإقليمي – رابيد أكسس

تجمع برامج التدريب التي تقدمها "رابيد أكسس" بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي على مجموعة متنوعة من منصات العمل المرتفعة. وقد صُممت هذه البرامج لتناسب كلًا من المهنيين الجدد وذوي الخبرة، وتُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، سواء في المركز أو في مواقع العملاء، مما يجعل التدريب متاحًا في جميع أنحاء المملكة.

ويعزز هذا الإطلاق دور "رابيد أكسس" كشريك استراتيجي في مجال التدريب والامتثال في قطاع الوصول الميكانيكي، حيث توفّر دعمًا حيويًا لعملائها في قطاعات البناء، والطيران، وإدارة المرافق، والبنية التحتية، والصناعة.

حول شركة رابيد أكسس

تُعد رابيد أكسس أكبر مزود لحلول تأجير وتدريب الوصول المُدار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك شبكة تضم 11 مركزًا في 6 دول. وكجزء من مجموعة لوكسام أكبر شركة لتأجير المعدات في أوروبا تقدم رابيد أكسس خدمات عالمية المستوى في السلامة والدعم لعملائها في جميع أنحاء المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات