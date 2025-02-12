أطلقت شركة إريكسون و iot squared منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجموعة الشايع.

منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجموعة الشايع. تدعم هذه الخطوة جهود مجموعة الشايع الرامية إلى تحويل أكثر من 50% من نفاياتها بعيداً عن مكبات النفايات وتوجيهها إلى شركات إعادة التدوير، مما يتيح توفير التغليف المستدام باستخدام مواد معاد تدويرها، وتتبع النفايات في الوقت الفعلي لتعزيز الاستدارية والحد من التأثير البيئي للمجموعة.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في ناسداك تحت الرمز ERIC) وشركة iot squared التابعة لمجموعة stc عن إطلاق منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، لمجموعة الشايع باعتبارها أول عميل في المملكة يستخدم هذه المنصة.

وستكون شركة iot squared، باعتبارها الشريك المحلي لمنصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في المملكة، مسؤولة عن التعاقد مع المؤسسات التي تتطلع للاستفادة من إمكانيات هذه المنصة، مثل مجموعة الشايع. وكانت شركة إريكسون قد طورت أفضل حل في فئته لتداول وتتبع تدفقات المواد الاستدارية، من خلال رؤى متعمقة تم جمعها عبر تعاون وثيق مع عملاء في العديد من المنظمات وشركاء المعرفة مثل تتراباك، مما يمكن الشركات من تحقيق الدخل من نفاياتها، وأتمتة التقارير المتقدمة حول تدفقات النفايات وتأثيرها البيئي.

وسوف تتمكن مجموعة الشايع من خلال الاستفادة من منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير، من تقليل نفاياتها التي يتم إرسالها إلى مكبات النفايات والحرق بنسبة تتجاوز 50%، وتحويلها بدلاً من ذلك إلى شركات إعادة التدوير، مثل الشركاء شركة عبيكان للصناعات الورقية (OPI) وشركة تتراباك. وتعزز هذه المبادرة تحويل النفايات فضلاً عن أنها تدعم جهود مجموعة الشايع لتطوير عبوات جديدة مصنعة بمحتوى معاد تدويره، وتتبع تدفقات النفايات في الوقت الفعلي على المنصة، وتعزيز الاستفادة من النفايات بسهولة، وزيادة مستويات الاستدارية، وتقليل التأثير البيئي للنفايات.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة iot squared السعودية: "بصفتنا مزود حلول منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، فإننا ملتزمون بدعم الشركات مثل مجموعة الشايع في تنفيذ حلول فعّالة لإدارة النفايات. وتعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على قوة التكنولوجيا ودورها الحاسم في دفع الاستدامة وخلق القيمة للشركات".

من جانبها، قالت سينيكا كوتوم، رئيسة الاستدامة في مجموعة الشايع: "تدعم الاستفادة من منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة iot squared، التزامنا بالعمل بطريقة مسؤولة ومستدامة. وتساعدنا الشفافية الرقمية لتدفقات النفايات على فهم المشاكل المتعلقة بالنفايات بشكل كامل، كما تتيح لنا المزايا العملية الخاصة بالسوق في هذه المنصة إعادة استخدام النفايات بسهولة وتوجيه المواد المهدرة نحو تدفقات الاستدارية بدلاً من إرسالها إلى مكبات النفايات. نحن سعداء بشكل خاص بإطلاق المنصة في المملكة العربية السعودية، وهي سوق مهمة لأعمالنا والتي ستشهد استثمارنا ونمو علاماتنا التجارية في المملكة، خاصة ونحن نتطلع إلى افتتاح الأفنيوز - الرياض في آواخر عام 2026، وفي الخبر في عام 2027".

وقال مارسيلو بيفا، مدير الاستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا في تتراباك:” نحن سعداء بانضمام تتراباك إلى هذه الشراكة كشريك معرفي وسندعم إريكسون وiot squared للاستفادة من المعيار الذي تم تأسيسه في الشرق الأوسط من خلال تنفيذ تتراباك لخط إعادة التدوير الأول من نوعه للعبوات الكرتونية في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون تماماً من أن هذه الشراكة ستخلق المزيد من فرص التعاون بين شركات توفير التكنولوجيا وشركات الأغذية والمشروبات، فضلاً عن خلق المزيد من التوجه نحو التدوير في المنطقة“.

بدوره قال هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون المملكة العربية السعودية: "نحن سعداء جداً بإطلاق منصة إعادة التدوير المتصلة في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع iot squared، وبالتعاون مع مجموعة الشايع. وتعد هذه المنصة الرائدة مثالاً حياً على الطريقة التي يمكن فيها للتكنولوجيا المتقدمة دعم التحولات في الصناعة. ونحن متحمسون جداً لرؤية التأثير الإيجابي الذي ستخلفه المنصة على البيئة وقطاع التجزئة في المملكة".

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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