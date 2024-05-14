مايو 2024: أطلقت Intrepid Travel، أكبر شركة في مجال سفر المغامرات في العالم والرائدة في مجال السياحة المسؤولة، أول مكتب محلي لها في الأردن ولديها خطط توسّع طموحة في البلاد. وزار جيمس ثورنتون، الرئيس التنفيذي لـ Intrepid؛ وزينة بن شيخ، المديرة التنفيذية للشركة للاحتفال بافتتاح المكتب، برفقة نخبة من كبار الشخصيات في الأردن.

تجلب شركة Intrepid حاليًا6,000 مسافر من أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا إلى الأردن كل عام، وتهدف إلى مضاعفة هذا العدد بحلول عام 2030. وتعتزم الشركة أيضًا توسيع نطاقها الحالي المكون من تسع جولات تجريبية للمجموعات الصغيرة في الأردن وتنويعه بصورة كبيرة.

وبهذه المناسبة، قالت بن الشيخ: "يسعدنا افتتاح أول مكتب لنا في الأردن؛ حيث نرى هذه الخطوة خير دليل على الثقة في البلاد. ورغم الأزمة الحالية، فإن لدى الأردن الكثير ليقدمه للمسافرين العالميين؛ إذ نَعُدّه وجهة رئيسية لأعمالنا".

وخارج نطاق الأردن، تتضمن استراتيجية Intrepid لعام 2030 طموحًا عالميًا لمضاعفة عدد عملائها الدوليين إلى 600,000 شخص (320,000 في عام 2023)، وتحقيق إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار (536 مليون دولار عام 2023)، والمساهمة بنسبة 1% من الإيرادات في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة للتوسع في مجالات تشمل الإقامة وزيادة حضورها في البلدان الرئيسية.

وإلى جانب تعزيز القطاعات السياحية، تدعم Intrepid المجتمعات المحلية من خلال مؤسسة Intrepid Foundation غير الربحية. ومنذ عام 2022، جمعت المؤسسة أكثر من 15.5 مليون دولار للمجتمعات حول العالم، وتتطلع إلى إيجاد شركاء جدد في الأردن.

وأوضحت بن شيخ قائلة: "تؤمن Intrepid أنه بإمكانها تحقيق نتائج أكثر إيجابية للمجتمعات المحلية من السياحة من خلال تنمية أعمالها. وبوصفنا معتمدين من B Corp ونتمتع بأعلى معايير الأداء الاجتماعي والبيئي، فإن هذه أولوية رئيسية بالنسبة لنا في الأردن وفي جميع أنحاء العالم".

نبذة عن Intrepid Travel

Intrepid Travel هي شركة رائدة عالميًا في مجال السفر المستدام والغني بالخبرات. تمكّن الشركة المسافرين من اكتشاف الأماكن الأكثر روعة في العالم لأكثر من 30 عامًا. وتتمثل مهمة الشركة في إحداث تغيير إيجابي من خلال متعة السفر، وتقدم أكثر من 1,150 مسارًا، كل منها مصمم لجعل المسافرين ينغمسون في الثقافة المحلية. ومن خلال شبكتها الخاصة من شركات إدارة الوُجهات في 27 دولة، تتمتع Intrepid بالخبرات والرؤى المحلية الفريدة. اشتهرت الشركة عالميًا بوصفها شركة رائدة في مجال السفر المسؤول، وفي عام 2018 أصبحت الشركة المحايدة للكربون أكبر شركة سفر في العالم معتمدة من B-Corp. تُعدّ Intrepid Travel أيضًا أول شركة رحلات سياحية ذات أهداف مناخية قائمة على العلوم على المدى القريب من خلال مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا