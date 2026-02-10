أصبح نظام Omnipod 5 المخصص للضخ الآلي للأنسولين والمتوافق مع أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة من Abbott و Dexcom ، متاحًا تجاريًا الآن في السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة

يهدف الإطلاق الأولي لمنصة إدارة بيانات Omnipod Discover إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق مقدمي الرعاية الصحية والمستخدمين، وتنسيق معلومات مرض السكري وتحويلها إلى رؤى ذات مغزى

أكتون، ماساتشوستس- أعلنت اليوم شركة Insulet Corporation (بورصة ناسداك: PODD) (Insulet أو الشركة)، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا مضخات الأنسولين الخالية من الأنابيب بفضل علامة المنتجات التجارية Omnipod®‎، أنَّ نظام Omnipod 5 للضخ الآلي للأنسولين (AID) أصبح متاحًا الآن في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. تعلن الشركة عن هذا الخبر في أثناء فعاليات الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الإمارات للسكري والغدد الصماء (EDEC) المعقود في دبي.

صرح Pat Crannell، نائب الرئيس الأول والمدير العام الدولي في Insulet، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء تقديم نظام Omnipod 5 في منطقة تشهد احتياجات كبيرة غير ملباة1. وتأتي عمليات الإطلاق هذه تعزيزًا للزخم الكبير الذي حققناه، في الوقت الذي نواصل فيه إحداث تحول جذري في حياة مرضى السكري على مستوى العالم". "يكتسب الأمر معنى وتأثيرًا أكبر مع التدشين الأولي لمنصة Omnipod Discover، التي تُبسط إدارة البيانات وتساعدنا على بناء عالم لا يمثل فيه السكري عبئًا يوميًا ثقيلاً."

يسهّل نظام Omnipod 5 إدارة مرض السكري وقد أظهر نتائج قوية في التحكم بمستوى الجلوكوز، بما في ذلك تحسين الوقت ضمن المعدل الطبيعي وتقليل معدل السكري التراكمي (HbA1c)، عن طريق ضبط معدل ضخ الأنسولين تلقائيًا كل خمس دقائق وإلغاء الحاجة للحقن اليومية المتعددة (MDI)2.

يُعدّ Omnipod 5، المقاوم للماء3، والصغير الحجم، والقابل للارتداء، أول نظام ضخ أنسولين آلي (AID) بلا أنابيب يتواصل مع جهاز الاستشعار ويصحح حالات ارتفاع السكري بشكل استباقي ويساعد على الحماية من انخفاضه، ليلاً ونهارًا4,5.

يُعدّ نظام Omnipod 5 مخصصًا للاستخدام مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم سنتين فأكثر المصابين بالسكري من النوع الأول، كما أنه متوافق مع جهاز الاستشعار Abbott FreeStyle Libre 2 Plus وجهاز Dexcom G7 في السعودية والكويت والإمارات، ومع جهاز Dexcom G7 في قطر.

Omnipod Discover: إدارة بيانات مرض السكري، بكل بساطة

تعمد أيضًا Insulet إلى إطلاق Omnipod Discover، وهي منصة مملوكة للشركة مخصصة لتحليل البيانات وإصدار التقارير بأثر رجعي، وقد صُممت خصوصًا لمستخدمي Omnipod 5 ومقدمي الرعاية لهم ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ تتميز منصة Omnipod Discover بسهولة الوصول إليها، حيث تعمل على تبسيط تحليل بيانات الجلوكوز وضخ الأنسولين، وتقديم رؤى ذات مغزى؛ ما يسهم في تحويل المعلومات المعقدة إلى اتجاهات وتوصيات واضحة وذات صلة تعزز عملية إدارة السكري، كما تُظهر واجهة العرض البديهية القائمة على الويب دور خوارزمية Omnipod 5 في أتمتة عملية ضخ الأنسولين، ما يساعد على فهم الاتجاهات لاتخاذ قرارات علاجية بكل ثقة. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى بياناتهم في ظل الاستفادة من رؤى مبسطة تمكّنهم من فهم مرض السكري لديهم وإدارته بشكل أفضل.

يتم إطلاق منصة Omnipod Discover في أسواق الشرق الأوسط هذه أولاً، مع خطط للتوسع إلى دول أخرى يتوفر فيها نظام Omnipod 5.

بفضل عمليات الإطلاق الجديدة في الأسواق، أصبح نظام Omnipod 5 متاحًا عالميًا الآن في 19 دولة، مع خطط للإطلاق في إسبانيا (سوق جديد لشركة Insulet) في عام 2026، تليها اليونان وكرواتيا في النصف الأول من 2027.

صرح الدكتور محمد المهذل، المدير الطبي ورئيس قسم تكنولوجيا السكري بمركز السمنة والغدد الصماء والتمثيل الغذائي (OEMC) بمدينة الملك فهد الطبية (KFMC) في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "إنَّ المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول في المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء الشرق الأوسط يتطلعون بشغف إلى حل مبتكر على شاكلة نظام Omnipod 5. وفي ظل تطور معايير رعاية مرضى السكري في المنطقة لتشمل التقنيات المتقدمة التي من شأنها تحسين النتائج، يُمثل إطلاق نظام Omnipod 5 خطوة مهمة إلى الأمام ستُحدث تحولاً جذريًا في الحياة اليومية للعديد من الأفراد وعائلاتهم".

ومن جانبه، أعرب خالد الشثري، المقيم في العاصمة السعودية الرياض، عن سعادته الغامرة ببدء ابنته "ياسمين"، البالغة من العمر تسع سنوات، رحلتها العلاجية باستخدام نظام Omnipod 5. "نحن في غاية السعادة لأنَّ ياسمين بدأت رحلتها مع نظام Omnipod 5. إنها طفلة حيوية وذكية للغاية، ولطالما كان مرض السكري أمرًا يفرض نفسه على تفكيرها في كل يوم من حياتها. والآن، بعد أن أصبحت المدرسة جزءًا كبيرًا من حياتها، يبدو وكأن جزءًا من طفولتها عاد إليها، ما ساعدها على الشعور بالمزيد من الحرية والثقة".

نبذة عن Insulet Corporation:

تُعدّ شركة Insulet Corporation (بورصة ناسداك: PODD)، ومقرها ماساتشوستس، شركة مبتكرة للأجهزة الطبية تكرس جهودها لتبسيط حياة مرضى السكري وحالات صحية أخرى بالاستعانة بمنصة منتجاتها Omnipod، إذ يقدّم نظام إدارة الأنسولين Omnipod بديلاً فريدًا لطرق ضخ الأنسولين التقليدية، وبفضل تصميمه البسيط والقابل للارتداء، يوفّر Pod القابل للاستخدام لمرة واحدة والخالي من الأنابيب ضخًا مستمرًا للأنسولين لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، من دون الحاجة إلى رؤية الإبرة أو التعامل معها. إضافة إلى ذلك، يتكامل الابتكار الرائد لشركة Insulet، نظام Omnipod 5 للضخ الآلي للأنسولين، مع جهاز مراقبة الجلوكوز المستمرة لإدارة مستويات السكري في الدم من دون الحاجة إلى الحقن اليومية المتعددة أو وخز الإصبع، ويمكن التحكم به عبر الهاتف الذكي المتوافق في الولايات المتحدة أو عن طريق جهاز تحكم Omnipod 5. هذا، وتستفيد شركة Insulet أيضًا من التصميم الفريد لجهاز Pod عن طريق تكييف منصة تقنية Omnipod الخاصة بها لتوصيل الأدوية تحت الجلد غير المتعلقة بالأنسولين في مجالات علاجية أخرى. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة Insulet.com أو omnipod.com.

‎©2026 Insulet Corporation. تُعدّ Omnipod علامة تجارية مسجلة لشركة Insulet Corporation. كل الحقوق محفوظة. وغطاء جهاز الاستشعار، وعلامتا FreeStyle وLibre التجاريتان والعلامات التجارية المرتبطة بها هي علامات لشركة Abbott وتُستخدم بموجب تصريح منها. أما Dexcom، فإنها تُعدّ علامة تجارية مسجّلة لشركة Dexcom, Inc.‎ وتُستخدم بموجب تصريح منها. وكل العلامات التجارية الأخرى تخص أصحابها المعنيين.

المصدر: ايتوس واير

جهات الاتصال

قسم علاقات المستثمرين:

Clare Trachtman

نائب رئيس قسم علاقات المستثمرين

ir@insulet.com

جهة الاتصال الإعلامية:

Angela Geryak Wiczek

مدير أول قسم الاتصالات المؤسسية

pr@insulet.com

-انتهى-

#بياناتشركات