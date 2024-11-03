دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وشركة INDU Kishore للخدمات اللوجستيّة، عن وضع حجر الأساس لمنشأة جديدة في المنطقة اللوجستيّة بدبي الجنوب. ويمثل هذا المشروع مرحلة مهمة ضمن خطة توسع الشركة، بما يعزز سعيها للتحول إلى شركة رائدة متعددة الصناعات في قطاع الخدمات اللوجستية.

وقد حضر حفل وضع حجر الأساس كلّ من عبد الباسط المرزوقي، نائب المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وكيشور لاخاني، رئيس مجلس إدارة INDU Group، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 23,000 متر مربع وبقدرة تخزين تصل إلى 75,000 منصة نقالة، ومن المقرر اكتمالها بحلول الربع الثالث من عام 2025. وقد تمّ تصميم هذه المنشأة لاستيعاب قطع الغيار بمختلف أحجامها، وستعتمد على الأتمتة القائمة على البيانات لتبسيط العمليات، مما يتيح سرعة الاستجابة ويضمن تدفقاً فعالاً ومنظماً للشحنات.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يسعدنا أن نشهد وضع حجر الأساس وانطلاق العمل على المنشأة الجديدة لشركة INDU Kishore Logistics، والتي ستشكّل قيمة مضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية ولمحفظة شركاتنا الرائدة. ونؤكد في دبي الجنوب التزامنا بدعم رؤية الحكومة لترسيخ مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي، وسنقدم كامل الدعم لـ INDU Kishore Logistics في مسيرتها التوسعية ونتطلع إلى اكتمال هذا المشروع بنجاح".

من جانبه، قال كوش لاخاني، الشريك الإداري لدى INDU Kishore Logistics: "حرصنا في INDU على اتباع نهج دبي الطموح الذي يرتكز في التميز والريادة. ويعد هذا الاستثمار الاستراتيجي استجابة للنمو الكبير في الطلب بقطاعي السيارات والطيران. ومع التوسعات التي يشهدها مطار آل مكتوم الدولي نرى أن التوقيت مثالي، ونشكر فريق دبي الجنوب على دعمهم لنا في تنفيذ هذا المشروع".

تعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.

-انتهى-

#بياناتشركات