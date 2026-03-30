الكويت، أعلن المركز الكويتي المالي "المركز" إطلاق منصة iMarkaz Invest ، وهي منصة تداول الكتروني متطورة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق المالية في الكويت والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهوده الاستراتيجية المستمرة للتحول الرقمي وتطوير الحلول الاستثمارية القائمة على الابتكار.

ويعد إطلاق منصة iMarkaz Invest إحدى المحطات الرئيسية في مسيرة "المركز"، ويعكس استجابته للتطور المتسارع في القطاع المالي في دولة الكويت. وفي ظل التحول المتزايد في توقعات المستثمرين نحو التفاعل الرقمي السلس والوصول الفوري للمعلومات، يواصل "المركز" تبني أحدث التقنيات ودمجها مع خبرته الاستثمارية المؤسسية الراسخ، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والانضباط الاستثماري.

وتم تطوير المنصة الجديدة لتمكين المستثمرين من إدارة محافظهم بمرونة وشفافية وتحكم أكبر، حيث توفر وصولاً مباشراً للأسواق، وبيانات فورية للأسعار، ورؤية شاملة لأداء المحافظ، ضمن بيئةٍ منظمةٍ ومدعومةٍ ببنيةٍ تقنيةٍ متقدمة، مع الحفاظ على النهج الاستثماري المنضبط الذي ميّز "المركز" لأكثر من خمسة عقود. كما تتيح إجراءات فتح الحساب الرقمية المبسطة للمستثمرين بدء رحلتهم الاستثمارية بسرعة وكفاءة أعلى.

وبهذه المناسبة، قال السيد سلمان عليان، نائب رئيس أول – التخطيط الاستراتيجي التحول الرقمي والتحليلات في "المركز":

"تعكس منصة iMarkaz Invest توجه "المركز" نحو تطوير حلول رقمية تجمع بين الكفاءة التقنية وسهولة الاستخدام. وقد صُممت المنصة بواجهة حديثة وسلسة تتيح للمستخدمين التنقل بسهولة، والاطلاع الفوري على بيانات السوق والمحافظ، وتنفيذ عملياتهم بكفاءة وسرعة تواكب طبيعة القرارات الاستثمارية اليوم. وقد حرصنا في تطويرها على أن تقدم تجربة رقمية عملية وآمنة وموثوقة، تعكس المعايير التشغيلية والتقنية التي يلتزم بها "المركز"."

وتتماشى منصة iMarkaz Invest مع خدمات إدارة الثروات التي يقدمها "المركز"، لتقديم تجربة استثمارٍ موحدة تجمع بين الحلول الرقمية ذاتية الإدارة وإمكانية الاستفادة من الخبرات الاستشارية المتخصصة، ما يتيح للعملاء الانتقال بسلاسة بين القنوات الرقمية والخدمات الاستشارية حسب احتياجاتهم الاستثمارية.

وقالت السيدة مريم الرفاعي، نائب رئيس أول – إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز":

"صُممت منصة iMarkaz Invest للارتقاء بتجربة العميل من خلال توفير وصول رقمي مباشر وسلس إلى مجموعة مختارة من الأسواق التي تتمتع بمتانة وأهمية استثمارية واضحة. وتم اختيار أسواق الكويت والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لما تمثله من مزيج قوي يجمع بين العمق الإقليمي والفرص الاستثمارية الدولية، بما يلبي تطلعات شريحة واسعة من المستثمرين. ومن خلال هذه المنصة، نتيح لعملائنا الوصول إلى هذه الأسواق ضمن بيئة موثوقة وفعالة تعكس التزام "المركز" بمواكبة احتياجاتهم المتغيرة."

وتتميز المنصة بواجهة حديثةٍ وسهلة الاستخدام، ولوحة متابعة آنية تتيح للمستثمرين الاطلاع الفوري على المراكز الاستثمارية وأداء المحافظ، إلى جانب إجراءات تسجيل رقمية مبسطة، وإمكانية الوصول للأسواق المحلية والعالمية، وذلك ضمن إطارٍ تقنيٍ محكمٍ يضع أمن المعلومات والمرونة التشغيلية والالتزام بالضوابط التنظيمية ضمن أهم أولوياته، مع توفير حلول تقنية متقدمة تدعم المستثمرين طوال فترة التداول، في تجربة سلسة ومتكاملة.

وتم دمج هذه الخدمة ضمن منظومة تطبيقات "المركز" الحالية، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة عبر بوابة "المركز" الإلكترونية والتطبيق على الهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء إدارة استثماراتهم بسهولة من أي مكان.

ويعكس إطلاق هذه المنصة مساعي "المركز" الدؤوبة لمواصلة تطوير قدراته الرقمية وتعزيزها بشكل مستمر. وستركز المرحلة المقبلة على تطوير المنصة وتوسيع نطاق خصائصها وإثراء أدوات تحليل البيانات، إلى جانب تعزيز تكامل الحلول الرقمية ضمن مختلف خدمات "المركز"، بما يمكن استفادة العملاء من ابتكار متواصل يواكب أفضل الممارسات العالمية.

ومن خلال الجمع بين المرونة الرقمية والمصداقية المؤسسية، يؤكد إطلاق منصة iMarkaz Invest مكانة "المركز" كمؤسسة استثمارية رائدة في دولة الكويت والمنطقة، قادرةً على مواكبة اتجاهات الأسواق، ودعم الطلب المتنامي على حلول الاستثمار ذاتي الإدارة، وتقديم قيمةٍ مستدامةٍ على المدى الطويل عبر الابتكار المسؤول والرؤية المستقبلية.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

