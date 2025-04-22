مسقط، : في إطار التزامه الراسخ بدعم مسيرة النمو المستدام وتعزيز التميز في قطاع التمويل الإسلامي، وقّع صحار الإسلامي مذكرة تفاهم مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، ويجسد هذا التعاون حرص البنك على اعتماد معايير حوكمة بمعايير عالمية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتطبيق الممارسات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .وقد تم توقيع المذكرة من قِبل الفاضل فهد أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي، مما يُمثل إنجازًا هامًا في مسيرة البنك المتواصلة نحو بناء منظومة مصرفية إسلامية متكاملة ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

وفي تعليقه حول ذلك، صرّح الفاضل فهد أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي قائلاً: "يواصل التمويل الإسلامي تحقيق نمواً ملحوظاً في السلطنة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا للنماذج المالية المبنية على القيم والمبادئ. وفي ظل المشهد المصرفي المتطور، أصبح من الضروري للمؤسسات ضمان بقاء كل مستوى من مستويات العمليات، سواء كانت هيكلية أو إجرائية أو استراتيجية، تستند إلى أعلى مستويات النزاهة، والرقابة الدقيقة، والمصداقية المتأصلة. في صحار الإسلامي، لا يقتصر هذا الالتزام على الجانب التنظيمي، بل يُمثل جوهر القيم التي نؤمن بها والتي توجه أسلوب عملنا. عليه فإن شراكتنا مع مؤسسة مرموقة مثل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) تُعد خطوة واعدة. فبفضل خبراتهم العميقة في التصنيفات والتقييمات التحليلية، سيساهمون في تعزيز أطرنا الداخلية، مما يمكننا من ترسيخ ثقة الأطراف ذات الصلة، وتحسين مؤشرات الأداء، وخلق قيمة قابلة للقياس على المدى الطويل. كما يُمثل هذا التعاون منصة لتبادل المعرفة، تتيح لنا مقارنة أدائنا بأفضل الممارسات العالمية والسعي نحو معايير أعلى باستمرار، بينما نواصل المساهمة في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي."

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي وبناء ثقة الأطراف ذات الصلة في المؤسسات المالية الإسلامية. ومن خلال تقديم تصنيفات وتقييمات وخدمات بحثية مستقلة مصممة خصيصًا للمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهم الوكالة في سد الفجوة بين توقعات السوق والسلوك المؤسسي، الأمر الذي يدعم انضباط القطاع، ورفع مستوى الشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين.

ويُجسّد تعاون صحار الإسلامي مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) امتدادًا لالتزام البنك الراسخ بتعزيز مرونته المؤسسية وضمان استدامته على المدى الطويل. وعلى مدى السنوات الماضية، أطلق البنك سلسلة من المبادرات النوعية لتطوير منتجاته في مجال الصيرفة الإسلامية، بدءًا من ابتكار المنتجات وتقديم تجربة متميزة للزبائن، وصولًا إلى ترسيخ أطر حوكمة فعالة وقوية. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يتطلع صحار الإسلامي إلى تعزيز مكانته في السوق عبر تبني تقييمات قائمة على البيانات، وتطبيق ممارسات مدروسة لإدارة المخاطر، بما يضمن مواءمة أعماله مع المعايير العالمية المعتمدة في قطاع التمويل الإسلامي.

كما تؤكد مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) التزام صحار الإسلامي بدعم الأهداف الوطنية للسلطنة، لا سيما في بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يرتكز على مبادئ التمويل الأخلاقي. ومع تطور الصيرفة الإسلامية لمواكبة تطلعات الزبائن والمستثمرين في العصر الحديث،كما يواصل البنك تركيزه على بناء شراكات فعّالة تُحقق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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