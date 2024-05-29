مجموعة فنادق ومنتجعات IHG توقع اتفاقية لافتتاح فندقين جديدين من علامة كراون بلازا في مصر

الاتفاقية تعزز مساعي العلامة المرموقة "كراون بلازا" للتوسع في مصر وتمثل الحضور الأول لها في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة

دبي، الامارات - 29 مايو 2024: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع اتفاقية مع شركة اوربن لينز للتطوير العقاري لافتتاح فندقين جديدين من علامة كراون بلازا في مصر، وهما كراون بلازا القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة وكراون بلازا القاهرة الجديدة يلو.

ويقدم الفندقان، المقرر افتتاحهما في عام 2028، للضيوف تجارب إقامة توفر مستويات فريدة من الراحة والضيافة الفاخرة. ويعكس تصميم الفندقين الجديدين جوهر علامة كراون بلازا المميز بتوفير تجارب استثنائية تلبي احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء، وتضمن لهم أعلى درجات المرونة والتوازن بين متطلبات العمل والاستمتاع بأجواء الهدوء والاسترخاء.

ويتميز فندق كراون بلازا القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة بموقعه في أبراج ليفلز الشهيرة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر لضيوفه من رجال الأعمال سهولة الوصول إلى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الإدارية والمالية والسفارات. ويحتضن الفندق ثلاثة مطاعم فاخرة، بما فيها سكاي بار، كما يضم خمس قاعات مخصصة للاجتماعات ومجهزة لتلبية متطلبات الضيوف.

وينفرد فندق كراون بلازا القاهرة الجديدة يلو بموقع مميز ضمن مشروع يلو ريزيدنس متعدد الاستخدامات وسط القاهرة الجديدة، وبالقرب من مجمعات الأعمال ومطار القاهرة الدولي. ويضم مطعماً يفتح أبوابه طوال اليوم وردهة كلوب لاونج، بالإضافة إلى خمس قاعات مخصصة للاجتماعات والفعاليات وقاعة احتفالات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس افتتاح الفندقين الجديدين من علامة كراون بلازا في مصر المكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها مجموعة فنادق ومنتجعات IHG. وتسرنا المساهمة بدور رئيسي في إنجاز هذين المشروعين المهمين، كما نتطلع لتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى ضمن منطقتين تتمتعان بإمكانات نمو عالية، وإثراء عروض الضيافة والترفيه في العاصمة المصرية.

كما يسعدنا التعاون مع شركة اربن لينز للتطوير العقاري التي تشاركنا التزامنا الراسخ بجودة العمليات والمرافق وحرصنا على رضا الضيوف، لضمان النجاح طويل الأمد للفندقين".

من جانبه، علق المهندس اميل عبد الله، رئيس مجموعة اميل عبد الله للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة اوربن لينز للتطوير العقارى قائلا: "إن شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG - انتركونتيننتال، تمثل إنجازًا هامًا يساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستثري تجارب الضيافة الفاخرة التي نقدمها لعملائنا في جميع مشاريعنا العقارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تنمية قطاع السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية."وأضاف: "إن قطاع السياحة والضيافة في مصر له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. ونحن على ثقة من أن إقامة الفندقين كراون بلازا القاهرة الجديدة يلوyellow، وكراون بلازا ليفيلز تاور العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم بشكل كبير في تعزيز القيمة المضافة للقطاع، من خلال جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم وتقديم خدمات ضيافة استثنائية تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم."

ويرتقي نادي مكافآت مجموعة فنادق IHG، برنامج الولاء الأفضل من نوعه على مستوى العالم، بتجربة الضيوف في الفندقين من خلال المزايا التي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق الهواتف الذكية الذي أطلقته المجموعة مؤخراً. وتشمل هذه المزايا خيار ترقية الأجنحة، والعضوية السنوية في الردهة، وتسجيل المغادرة المتأخرة وغيرها الكثير، وذلك بحسب مستوى المزايا الذي يتم اختياره.

وتُدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG 7 فنادق في مصر حالياً، وتنضوي هذه الفنادق تحت أربع علامات وهي إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن وستايبريدج سويتس، مع خطط واعدة لافتتاح 17 فندقاً جديداً.

عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG ( المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1800 في طور التطوير والإنشاء.

الرفاهية والفخامة وأسلوب الحياة: فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيس، فنادق ومنتجعات ريجنت، مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، فينيَت كوليكشن، فنادق ومطاعم كيمبتون، فندق إنديجو.

المتميزة: فندق فوكو، فنادق ومنتجعات هوالوكس، فندق كراون بلازا للفنادق والمنتجعات، فنادق إيفين

الأساسية: فنادق ومنتجعات هوليدي إن،هوليداي إن إكسبريس،أفيد هوتل

الأجنحة: Atwell Suites، فندق اجنحة ستي بريدج، هوليداي إن كلوب فاكيشنز،أجنحة كاندل وود

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 325 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

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