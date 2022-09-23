توقيع إتفاقية الفندق الجديد يأتي بعد عام ٍ واحد على إفتتاح أول فندق تابع للعلامة التجارية في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن توقيع إتفاق الإدارة مع المجموعة السعودية للاستثمار والتسويق (SIGMAC)، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة الغزاوي، وذلك بهدف إفتتاح فرع ثانٍ لفندق "إنديجو" في جدة. ومن المقرر أن يتم افتتاح فندق "إنديجو" جدة في الربع الأول من العام 2028، وسيتألف من 267 غرفة فندقية و173 شقة فندقية. ويأتي توقيع الإتفاقية، الذي انعقد في قمة الضيافة المستقبلية (FHS)، في إطار خطط مجموعة فنادق ومنتجعات IHG التوسعية المستمرة في سوق قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويشكل إفتتاح الفندق الجديد في المركز الثقافي والتاريخي للبلاد، دلالة واضحة على عروض مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في مجالات أسلوب الحياة المتميزة والمتينة وجهوزيتها لتلبية الطلب المستقبلي من مختلف فئات الضيوف الذين يزورون المملكلة. ويتميز الفندق الجديد، الذي يلتزم بسمات وصفات العلامة التجارية لفندق "إنديجو"، بشكل وأسلوب مغاير مستوحى من موقعه المتنوع ثقافياً، ومن الأماكن والأشخاص والأفكار والرؤى التي تحيط به.

وسيتم تطوير الفندق كجزء من خطة المجموعة السعودية للاستثمار والتسويق SIGMAC على طريق الأمير سلطان في جدة. وسيشكل المشروع أحد الوجهات متعددة الاستخدامات، الأكثر شهرة في جدة مع عروض فندقية وسكنية ومكاتب ومرافق ومنشآت التجزئة والترفيه المتميزة. وفي ظل استثمارات الحكومة السعودية في مدينة جدة، وفق رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال إعادة تطوير مشاريع الواجهة البحرية، وتعزيز ربط المطار مع القطارات عالية السرعة، من المتوقع أن يشكل الفندق وجهة مثالية

للزوار المحليين. بالإضافة إلى ذلك، وانطلاقاً من موقع مدينة جدة كحلقة وصل أساسية وحيوية بين المدن المقدسة، سيوفر الفندق للضيوف إمكانية الوصول السلس إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وسيضم الفندق، بالإضافة إلى الغرف المصممة بشكلٍ هندسي رائع ومتميز، مقهى وصالة لوبي ونادٍ رياضي ومسبح. كما سيتمكن الضيوف من رجال الأعمال من استخدام القاعات المخصصة للاجتماعات ومرافق الطباعة.

وقال هيثم مطر، المدير العام لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "مع إتمام توقيع إتفاق الإدارة الثاني لفندق "إنديجو" في جدة، نتطلع إلى استقبال المزيد من الضيوف لزيارة هذه المدينة المميزة والحيوية في السنوات المقبلة. لقد شكّل استثمار القيادة السعودية في تنشيط وتحقيق الإزدهار في جدة، في إطار استراتيجية تنمية السياحة السعودية، عامل مشجع وحافز بالنسبة لنا. ويعكس انضمام فنادق "انديجو" في الرياض، وفندق انديجو درة العروس هنا في جدة، إلى سلسلة فنادقنا، طموحاتنا وتطلعاتنا لتقديم أسلوب حياة حضري فريد من نوعه لفئات جديدة من الضيوف في المملكة العربية السعودية. وسيتيح ذلك الفرصة أمامنا لمواصلة العمل لتحقيق رؤيتنا التي تقوم على الجمع بشكلٍ مثالي بين الخبرات المحلية والضيافة، والتي تُستكمل مع التصاميم العصرية لعلاماتنا التجارية وأحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال".

من جهته قال جايسون أديسون، المدير التنفيذي في المجموعة السعودية للاستثمار والتسويق SIGMAC: "يسعدنا الشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإفتتاح فندق "إنديجو" الجديد في جدة إلى جانب مشاريعنا التطويرية المتعددة الاستخدامات المتميزة في المدينة. تشهد التقديمات والعروض السياحية في المملكة نمواً متزايداً ومتواصلاً، ونحن متحمسون بأن نكون جزءاً من هذا التطور والتوسع، وفي الوقت نفسه العمل مع واحدة من أكبر مجموعات الفنادق في العالم الأمر الذي يشعرنا بالطمأنينة. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية وحرفيتهم في هذا المجال على حدٍ سواء، والأهم من ذلك، معرفتهم الكبيرة بأسواق المملكة من خلال تواجدهم منذ فترة طويلة في البلاد. ونحن نتطلع وفق خططنا، عند افتتاح أبوابنا في الربع الأول من العام 2028، أن نحقق لنزلائنا تجربة فريدة من نوعها وخاصة بفندق "إنديجو"، بطريقة وأسلوب يُبرز حُسن الضيافة الراسخة في الثقافة السعودية".

تأسس فندق إنديجو في عام 2004، ويتواجد حالياً في أكثر من 20 دولة مع أكثر من 120 فندقاً، بالإضافة إلى أكثر من 100 فندق في طور الإنشاء في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وافتتحت مجموعة فنادق ومنتجعاتIHG، العام الماضي فندق "إنديجو" دبي داون تاون، وهو أول فندق "إنديجو" في المنطقة. وينضم فندق "إنديجو" جدة إلى المجموعة المتنامية التابعة للعلامة التجارية، والتي تشمل فنادق وعقارات في الدوحة وسلطنة عُمان.

وتدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً 37 فندقاً عبر خمس علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس، وفوكو، بالإضافة إلى 20 فندقاً قيد التطوير من المقرر افتتاحها في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

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استفسارات وسائل الإعلام:

أنكيتا شوبرا

مدير الاتصالات ، IMEA

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG)

هاتف: +971 4213 6502

البريد الإلكتروني: ankita.chopra@ihg.com

تمارا يوسف

مديرة الحسابات ، ميماك أوجيلفي

هاتف: +971 52110 4996

بريد إلكتروني: tamara.youssef@ogilvy.com

حول فنادق ومنتجعات IHG

فنادق ومنتجعات IHG [LON: IHG، NYSE: IHG (ADRs)] هي شركة ضيافة عالمية تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقية للأفضل.

مع عائلة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية و IHG One Rewards ، أحد أكبر برامج ولاء الفنادق في العالم ، تمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة ، وأكثر من 1800 في طور التطوير.

• الرفاهية ونمط الحياة: منتجعات منتجعات سيكس سينسز ، فنادق ومنتجعات ريجنت ، فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ، مجموعة فينيت ، فنادق ومطاعم كيمبتون ، فندق إنديجو

• بريميوم: فنادق voco ، فنادق ومنتجعات HUALUXE ، فنادق ومنتجعات كراون بلازا ، فنادق EVEN

• الأساسيات: فنادق ومنتجعات هوليداي إن ، هوليداي إن إكسبريس ، فنادق متعطشة

• الأجنحة: أجنحة أتويل ، أجنحة ستايبريدج ، هوليداي إن كلوب فاكيشنز ، أجنحة كاندلوود

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC هي الشركة القابضة للمجموعة وهي مسجلة ومسجلة في إنجلترا وويلز. يعمل حوالي 325000 شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

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حول مجموعة الغزاوي وسيجماك

مجموعة شركات الغزاوي هي مجموعة أعمال مشهورة مملوكة للعائلة وهي واحدة من أكبر التكتلات المتنوعة في المملكة العربية السعودية. تعمل المجموعة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من أربعة عقود مع مجموعة واسعة من الأعمال بما في ذلك الخدمات المهنية القانونية ، والتجارة ، والتصنيع ، والاتصالات ، والتموين بالتجزئة ، والعقارات ، والامتياز.

SIGMAC هي الشركة التي تشرف على العقارات المملوكة للمجموعة وتطورها وتديرها. تمتلك SIGMAC العديد من المباني والمساحات الضخمة من الأراضي التجارية الواقعة في المملكة العربية السعودية.