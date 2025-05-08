دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاونها الاستراتيجي مع "Ignyte "، المنصة الرقمية المُتخصصة، التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي ضمن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي. ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الشمول الرقمي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع مواصلة "دو" التزامها بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار من خلال حلول التحول الرقمي المتقدمة المصممة خصيصاً لرواد الأعمال.

وقد شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، مراسم توقيع الاتفاقية وذلك على هامش فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي المُنعقد موخراً.

حيث وقّع الاتفاقية كل من فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة “دو” وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

ويعمل التعاون بين الجانبين على تعزيز الاستفادة من منظومة "du Business "، التي تقدم باقات تقنية وخدمية شاملة ذات قيمة مضافة، وتوفير سبل التكامل الحصري في قطاع الاتصالات من خلال منصة تعاون استراتيجي صُممت خصيصاً لتمكين مجتمع الأعمال. كما تستفيد الشركات الناشئة من التوجيه في مجالات الأعمال والتقنية والاتصالات، مما يعزز جاهزيتها في السوق واستقرارها التشغيلي. كما تتيح شبكة " Ignyte" فرص التواصل مباشرة مع المستثمرين، ومؤسسات الأعمال، مما يسرّع وتيرة النمو ويزيد فرص النجاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تتناغم مع استراتيجية "دو" الساعية لتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول رقمية متطورة وفعالة تساعدها على مواجهة تحديات بيئة الأعمال الحديثة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التميز المؤسسي.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "دو": "إن التعاون مع منصة (Ignyte)، هو بمثابة الاستثمار في المستقبل المشرق لمنظومة ريادة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح هذا التعاون دعم الشركات الناشئة بشكل مباشر عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، والتوجيه، وتوفير فرص للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بالإضافة إلى تزويدهم بحلولنا الرقمية المُتقدمة. إذ أن الهدف هو بناء منظومة مُبتكرة ومستدامة تُتيح لكل رائد أعمال فرصة حقيقية للنجاح والازدهار."

من جهته قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي:"تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعزيز التزامنا بتطوير اقتصاد رقمي نابض بالحياة ومستعد للمستقبل في دبي. من خلال شراكتنا مع ‘دو’، نحن نفتح فرصاً تحوّلية للمؤسسين المبدعين لابتكار أفكارهم، وتوسيع مشاريعهم طموحاً، والازدهار على الصعيد العالمي. معاً، نحن نعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لريادة الأعمال، والتكنولوجيا المتطورة، والابتكار الجريء."

وتُعد هذه المبادرة امتداداً وتطوراً للتعاون القائم مع مركز دبي المالي العالمي، حيث تنتقل الشراكة من نطاق توفير المساحات المكتبية اللازمة لعمل الشركات إلى مستوى أعمق من التكامل مع منصة المركز، مما يعزز من حضور "دو" وانسجامها مع منظومة العملاء والشركاء الواسعة لدى المركز. كما تُبرز هذه الخطوة الاستراتيجية الشراكة الحصرية في مجال الاتصالات وتحديات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير العروض المُخصصة لعملاء "دو" من قطاع الأعمال، وإتاحة الوصول المباشر إلى بيئة ريادية رقمية متكاملة، وتبني استراتيجية قائمة على الحلول الرقمية الرائدة.

من خلال التعاون بين الجانبين، ترسّخ "دو"، و" Ignyte" مكانتهما في طليعة مشهد الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في الدولة، حيث تُسهمان في دفع عجلة النمو الرقمي القابل للتوسع والتطور، وتقديم حالات استخدام عالية القيمة تُحدث أثراً ملموساً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتناغم هذه المبادرة مع مستهدفات أجندة )D33(، إذ تهدف إلى التواصل المباشر مع أكثر من 100 ألف رائد أعمال خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتكون بذلك ركيزة أساسية في مسيرة تجاح الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن Ignyte:

تعد Ignyte جزءًا من استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي تحت رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هي منصة عالمية رائدة للشركات الناشئة لتمكين رواد الأعمال. كمنصة رقمية للابتكار، والاستثمار، وريادة الأعمال، توفر سهولة الوصول إلى نخبة من المدربين، والمستثمرين. كما توفر المنصة أكثر من 250 ميزة حصرية وموارد متميزة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات. تهدف Ignyte إلى تطوير منظومة الشركات الناشئة الرقمية وترسيخ المنطقة كمركز عالمي للابتكار وتسريع الأعمال.

تعمل Ignyte على سد الفجوة بين رواد الأعمال والفرص من خلال تعزيز التعاون، وتقديم برامج مخصصة، وتسهيل الوصول إلى رأس المال. تتمثل مهمة Ignyte في تمكين 100,000 شركة ناشئة، وربط أكثر من 5,000 مستثمر، وجمع 5,000 مدرب رائد في مختلف المجالات. تشمل المبادرات الرئيسية تبسيط تأسيس الأعمال، ودعم رواد الأعمال المستقبليين، وتسريع الابتكار المؤسسي.

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