الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة آي إف إس IFS، المزود الرائد لحلول الحوسبة السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، عن تنظيم فعاليتها الرئيسية للعملاء والشركاء في المنطقة "مؤتمر IFS Connect الشرق الأوسط وإفريقيا 2025". والمقرر انعقاده في 10 سبتمبر بفندق فورسيزونز في الرياض، تحت شعار: "تعزيز رؤية 2030: الابتكار الصناعي محركًا للتحول الوطني".

وسيركّز المؤتمر على استعراض كيفية مساهمة حلول IFS المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تمكين المؤسسات الإقليمية من تحقيق نتائج أعمال ملموسة، وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الرؤى الوطنية الطموحة، وعلى رأسها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وسيسلط المؤتمر الضوء على استراتيجية IFS التطويرية، ومنصاتها التكنولوجية المتقدمة مثل “IFS.ai” و “Nexus Black”، بالإضافة إلى أحدث استحواذاتها الاستراتيجية على شركتي TheLoops و 7bridges. وقد صُممت هذه الحلول المتكاملة لتعزيز قدرات الذكاء التنبئي، وتمكين عمليات "الأتمتة ذاتية التعلم"، ودعم اتخاذ القرارات الفورية في قطاعات الصناعات المعتمدة على الأصول والخدمات الميدانية.

وفي كلمة له خلال الفعالية، صرح "راهول ميسرا"، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة IFS، قائلاً: "تُعد المملكة العربية السعودية سوقًا استراتيجيًا لـ IFS، حيث تمثل نقطة تلاقٍ نادرة بين الحجم الطموح والسرعة التنفيذية؛ وهي مجموعة عوامل تتواءم بشكل مثالي مع نقاط قوة IFS في مجال برمجيات المؤسسات والذكاء الاصطناعي الصناعي. بدءًا من المشاريع العملاقة ووصولاً إلى تطوير الكفاءات المحلية، سيسلط مؤتمر IFS Connect MEA الضوء على كيفية مساهمة تقنيات IFS بشكل مباشر في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحول المنطقة الأوسع."

وتأكيدًا على التزامها الراسخ طويل الأمد تجاه السوق السعودي، أعلنت شركة IFS عن تعيين "محمد سعادة" رئيسًا للمبيعات في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها القيادي المحلي. وجاء هذا التعيين بعد فترة وجيزة من افتتاح الشركة لمقرها الإقليمي في الرياض خلال الربع الثاني من عام 2024.

وسيُلقي "مارك موفات"، الرئيس التنفيذي لشركة IFS، الكلمة الرئيسية في المؤتمر، مستعرضًا خلالها الرؤية الاستراتيجية للشركة والتزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على محاور الاستثمار المستدام، وتنمية الكفاءات المحلية، وإرساء أسس الشراكات الاستراتيجية الفعّالة. وفي إطار هذا التوجه، ستقوم IFS خلال الفعالية بتكريم 20 خريجًا وخريجة سعوديين من برنامجها التدريبي المتقدم في المجال التكنولوجي، والذي نُفذ بالشراكة مع شركة Saudi Business Machines (SBM).

كما سيشهد المعرض المصاحب للمؤتمر عرض مجموعة من الابتكارات الصناعية المشتركة، وعروض حية لتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة الأصول (EAM)، وإدارة الخدمات الميدانية (FSM)، وإدارة الخدمات المؤسسية (ESM)، إلى جانب تنظيم خمس جلسات قطاعية متخصصة تركّز على فرص النمو في قطاعات التصنيع، والطاقة والمرافق والموارد، والاتصالات، والخدمات، وقطاع الفضاء والدفاع.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر IFS Connect الشرق الأوسط و أفريقيا في نسخته لعام 2025 أكثر من 250 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الصناعة والشركاء، حيث سيناقش المشاركون رؤى متخصصة، ويستعرضون تجارب ناجحة لعملاء الشركة، بالإضافة إلى جلسات معمقة مصممة لتمكين القيادات الإدارية والتقنية على حد سواء.

