ناقش مجموعة من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية في الإمارات سُبُل تسخير التقنيات والحلول المبتكرة لتوفير خدمات حكومية أكثر فعالية وشفافية وكفاءةً من حيث التكلفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، اجتماع طاولة مستديرة ضم عدداً من كبار المسؤولين وممثلي العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وركزت الفعالية التي عقدت بالتعاون مع مؤسسة أبحاث السوق IDC في قصر الإمارات في أبوظبي بعنوان "تمكين مستقبل العمل الحكومي اليوم"، على مناقشة مشهد التحول الرقمي في الجهات الحكومية وسُبل تسخير التقنيات الناشئة والحديثة وتوظيفها لدعم نماذج العمل الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات.

وألقى سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو، كلمة ترحيبة تلتها كلمة رئيسة ألقاها رانجيت راجان، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في مؤسسة IDC الشرق الأوسط وأفريقيا. وقدم كل من جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في دو، ورولا شهاب، مدير أول لقطاع شؤون الاتصالات والإعلام والطاقة في شركة مايكروسوفت الإمارات، عروضاً تقديمية استشرافية سلّطا فيها الضوء على التقنيات المتقدمة مثل الجيل الخامس وأهمية الابتكار والخبرات التخصصية في مواجهة تحديات المستقبل.

وتعليقاً على تنظيم الفعالية، قال جاسم العوضي: "نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الماضية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد التحول نحو المنصات الرقمية لتوفير الخدمات العامة للجمهور من خلال تنفيذ أجندات واستراتيجيات تركز على الابتكار. وتواصل دو لعب دورها كشريك وداعم رئيسي للحكومة في رحلتها نحو توظيف أحدث التقنيات والحلول لمواكبة متطلبات السكان ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات. وقد ناقشنا مع ممثلي الجهات الحكومية الدور الذي تلعبه التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس في مواجهة التحديات المستقبلية ودعم استراتيجية الإمارات للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية".

وسلّط الحدث الضوء على محركات التحول الرقمي لحكومة الإمارات والقدرات التي تتمتع بها التقنيات الناشئة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وإمكانات النمو المستقبلية. وناقش المشاركون خلال حلقة نقاش حصرية أدارها كريشنا شينتا، مدير برنامج - الاتصالات وإنترنت الأشياء في IDC الشرق الأوسط وأفريقيا، مدى قدرة التقنيات الرقمية على تغيير نماذج العمل في القطاع العام وطرق تقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد المسؤولين الحكوميين على دفع عجلة التقدم في مجال تطوير الخدمات الحكومية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهات حكومية عدة بما في ذلك وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودائرة المالية، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني للبيانات التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة إلى ممثلي جهات حكومية أخرى.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها دو لتمكين رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول وتقنيات اتصال رائدة على مستوى العالم وتسخير شبكتها المتطورة من الجيل الخامس لدعم التوجهات الاستراتيجية للهيئات الحكومية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام.

#بياناتشركات

- انتهى -