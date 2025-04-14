دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة أكور الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، بالتعاون مع فالور هوسبيتاليتي بارتنرز، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة الفنادق، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، عن تعزيز شراكتهم من خلال إطلاق تجمّع من ستة فنادق في واجهة ديرة البحرية، ضمن إطار برنامج إثراء ديرة التطويري.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتولى فالور هوسبيتاليتي بارتنرز إدارة التجمّع الفندقي الذي يضم 999 غرفة. ويجمع هذا التوسع بين ثلاث علامات قائمة من مجموعة أكور، وهي ، إيبيس ستايلز، وميركيور، وأداجيو، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق جديدة سيتم تشغيلها تحت علامات نوفوتيل، وإيبيس ستايلز، وميركيور في دبي.

تم افتتاح التجمع الفندقي رسمياً في 1 أبريل 2025، مما يُعزّز مكانة مجموعة أكور في قطاع الضيافة بدبي، ويواكب الطلب المتزايد على الإقامات عالية الجودة ضمن الفئات المتوسطة والاقتصادية. كما يُمثل هذا التوسع إضافة استراتيجية لمحفظة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز في دولة الإمارات، ويُجسد التزاماً راسخاً بالتميّز التشغيلي والكفاءة المالية.

وبفضل تنوّع العلامات ضمن هذا التوسّع، يلبي المشروع احتياجات شرائح متعددة من المسافرين؛ حيث توفّر علامة أداجيو حلولاً مثالية للإقامات الطويلة، بينما تقدّم ميركيور تجارب محلية أصيلة تعكس روح المكان. وتجمع إيبيس ستايلز التصميم العصري والأسعار المناسبة، في حين تقدّم نوفوتيل تجربة متكاملة تلبّي تطلعات المسافرين بغرض العمل أو الترفيه على حدّ سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في فالور هوسبيتاليتي بارتنرز: "ترتكز شراكتنا مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وإثراء دبي، شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول المملوكة لها بالكامل، على النمو الاستراتيجي والمستدام والمتسارع، وهو ما يشكّل القوة الدافعة وراء هذا التعاون. ويمثّل هذا المشروع تأكيداً على التزامنا العميق تجاه قطاع الضيافة في دولة الإمارات ودبي، المتميزتين في تقديم التجارب الفندقية المبتكرة والرائدة. كما يُجسّد المشروع رؤيتنا وشعارنا الجديد ‘عالم محلي متكامل’، الذي يعبّر عن التزامنا الوثيق ببناء علاقات راسخة مع شركائنا ومجتمعاتنا في الإمارات والمنطقة وحيثما نعمل."

كما يُجسّد هذا التوسع بالنسبة لمجموعة أكور خطوة استراتيجية تنسجم مع رؤيتها طويلة المدى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. ومن جانبه قال بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في أكور للعلامات التجارية الفاخرة، والمتوسطة، والإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يساهم تعزيز شراكتنا مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تجديد التزامنا لتحقيق النمو المستدام بالتعاون مع شركاء يتمتعون بالثقة والمصداقية. ومن خلال دمج هذه الفنادق تحت مظلة أكور نؤكّد توافقنا مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة والضيافة في المناطق الحيوية. ويعكس هذا التوسع الاستجابة للطلب المتزايد على خيارات إقامة عالية الجودة ضمن الفئتين المتوسطة والاقتصادية في دبي بما يلبّي احتياجات شرائح متنوعة من المسافرين."

تجسّد الشراكة بين فالور هوسبيتاليتي بارتنرز ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومجموعة أكور نموذجاً متكاملاً للتناغم بين الخبرات العالمية والفهم العميق للسوق المحلي. ومن خلال تعزيز الأداء المالي ودفع عجلة النمو المستدام، تساهم هذه الشراكة برسم معايير جديدة لقطاع الضيافة في دبي، بما يضمن لكل فندق النجاح وفق طابعه الخاص وتقديم تجربة تلبي احتياجات السوق وتفوق توقعات الزوار.

وتواصل كل من مجموعة أكور وفالور هوسبيتاليتي بارتنرز ترسيخ التزامهما باعتماد ممارسات مسؤولة بيئياً ومبادرات تنموية مجتمعية ضمن مختلف عملياتها، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة وتنويع الاقتصاد. وتشمل هذه الجهود مبادرات فعالة لحفظ الموارد، إلى جانب برامج مخصصة لتطوير المهارات وبناء القدرات، بما يساهم في تمكين المواهب المحلية ودعم مستهدفات التوطين وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة.

يشكّل هذا الاتفاق الاستراتيجي محطة مهمة في مسيرة التعاون بين الشركاء الثلاثة، حيث يعزّز شراكتهم ضمن أحد أكثر المناطق حيوية ونمواً في دبي. ومع الارتفاع المتواصل في الطلب على خيارات الإقامة المتوسطة والاقتصادية، تأتي هذه المحفظة لتلبية احتياجات شريحة متنامية من المسافرين الباحثين عن تجارب فندقية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

تدير مجموعة أكور أكثر من 290 منشأة فندقية في منطقة الشرق الأوسط تحت مختلف علاماتها التجارية، مع خطط طموحة للتوسع بإضافة أكثر من 130 فندقاً جديداً بحلول عام 2028.

توفر فالور هوسبيتاليتي بارتنرز مجموعة متكاملة من الحلول المتقدمة التي تجمع بين أصالة التقاليد والحداثة، بدءاً من الاستشارات في صفقات الاستحواذ، وصولاً إلى ابتكار مفاهيم جديدة في عالم المأكولات والمشروبات. وتعتمد فالور نهجاً شاملاً يشمل إدارة الفنادق، والمساكن الفندقية ذات العلامات التجارية، وإدارة الأصول، وتطوير الهويات المؤسسية، إلى جانب تقديم خدمات أسلوب الحياة الفاخر، بما في ذلك إدارة الغولف، والمنتجعات الصحية (السبا)، ومراكز اللياقة البدنية.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5,600 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle مع إينيسمور. تُجسّد منصة الحجز وبرنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة ALL وعد أكور بتقديم تجارب استثنائية تتجاوز الإقامة الفندقية، حيث تتيح لأعضائها فرصاً حصرية للاستمتاع بتجارب مميزة ومكافآت مصمّمة بعناية. وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. وتنعكس هذه المبادئ في رسالة المجموعة: "ريادة فن الضيافة المسؤولة، جسر يربط الثقافات، برعاية تنبع من القلب". تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

نبذة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) هي الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي. تأسست في مايو عام 2006 بموجب المرسوم رقم (11) لعام 2006، وكُلفت بتوحيد وإدارة محفظة الشركات التجارية والاستثمارات التابعة لحكومة دبي. تتمثل مهمة المؤسسة في تقديم الإشراف الاستراتيجي على الشركات التابعة لها من خلال تطوير وتنفيذ سياسات حوكمة الشركات الفعّالة واستراتيجيات الاستثمار السليمة، بهدف تعزيز القيمة لتحقيق الفائدة طويلة الأجل للإمارة.

تضم محفظة ICD بعضًا من أبرز الشركات في دبي، وتمثل مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي استراتيجية للتنمية المستمرة والنمو. تشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، النقل، الطاقة والصناعة، العقارات والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، انتهجت المؤسسة استراتيجية منضبطة ومستدامة للاستثمارات العالمية بهدف توسيع حضور دبي وخبراتها في الأسواق الدولية.​

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.icd.gov.ae/

نبذة عن شركة Valor Hospitality Partners

تُعدّ Valor Hospitality Partners شركة رائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة مشاريع قطاع الضيافة، ويقع مقرّها في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.تتولى Valor إدارة أكثر من 90 فندقاً في الأمريكيتَين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشهد حالياً توسّعاً سريعاً يطال مختلف مناطق الشرق الأوسط، ومناطق وسط وشرق آسيا. تعمل علامة Valor بشكل وثيق مع أصحاب الفنادق وشركاء الفرانشايز للفنادق العالمية من أجل تقديم قيمة إضافيّة عبر طرح منصات عمل مشتركة في الأسواق الرئيسية وتعزيز قيمة المشاريع عبر وسائل متطوّرة وتوفير أداء تجاري ريادي في السوق وتقديم الدعم من خلال خدمات إضافية مثل اختيار الموقع، واختيار العلامات التجارية، وتصميم المفاهيم، وإدارة الأصول، والخدمات الفنية وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي valorhospitality.com أو التواصل مع Valor على فيسبوك ولينكد إن.

ملاحظات للمحررين: الفنادق والمنتجعات العالمية الخاضعة لإدارة الشركة: يرجى الضغط أدناه لمعرفة المزيد حول محفظة فنادقنا ومنتجعاتنا

الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا | المملكة المتحدة وأوروبا | القارتان الأميركيّتان

-انتهى-

#بياناتشركات