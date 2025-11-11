أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي (المُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "ICAP")، التي أسّستها مجموعة إنفستكورب والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ’ICAP‘، عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2026 والمنتهي في تاريخ 30 سبتمبر 2025.

أبرز نتائج الربع الأول للسنة المالية 2026:

استقرَ صافي الأرباح عند 12 مليون دولار، مما يعكس المحافظة على الربحية والالتزام بترشيد النفقات رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 24 مليون دولار مقارنة بـ20 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، مدفوعًا بزيادة نسبتها 71% في إيرادات توظيف رأس المال لتصل إلى 12 مليون دولار .

ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.93 مليار دولار مقارنة بـ1.91 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2025، نتيجة الاستثمارات الجديدة الانتقائية وارتفاع قيمة محفظة الأصول المتنوّعة عبر الأسواق الخاصة .

سجل صافي أرباح توظيف رأس المال ليصل إلى 10 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، مدعومًا بتحقيق عوائد أعلى على الائتمان العالمي وأرباح الأصول .

مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، مدعومًا بتحقيق عوائد أعلى على الائتمان العالمي وأرباح الأصول وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح عن الأسهم العادية للسنة المالية 2025 قدرها 56 مليون دولار (أي 2.57 سنت عن كل سهم) ، وذلك وفقًا لسياسة توزيعات الأرباح المعتمدة في " ICAP "، لتسجّل الشركة أحد أقوى مستويات توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، قالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة "ايكاب": "يسرّنا أن نعلن عن انطلاقة قوية للسنة المالية 2026. ومع احد اعلى مستويات توزيع الارباح في سوق ابوظبي للاوراق المالية، نجحنا في تحقيق أداء جيّد عبر محافظ استثمارات الشركات والأصول الحقيقية و الائتمانات العالمية. وبالاضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 20% على اساس سنوي، فقد ارتفعت أرباح توظيف رأس المال خلال الربع الأول إلى الضعف تقريبًا، مما يعكس قوة نموذج أعمالنا. وسوف نواصل الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية لتعزيز قيمة استثمارات المساهمين وتحقيق نمو مستمر."

من جهته، قال روهيت ناندا، المدير المالي لدى شركة "ايكاب": "تعكس نتائج الربع الأول التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا، حيث بلغت قيمة إجمالي الأصول 1.93 مليار دولار، وتوسّعت محفظة توظيف رأس المال حيث أصبحت تشكّل نحو 70% من إجمالي الأصول. كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح تقدّر بنحو 2.57 سنت عن كل سهم، تأكيدًا على التزامنا بتوفير عوائد نقدية مستقرة مدعومة بأرباح متكررة وإدارة حذرة."

أبرز المؤشرات التشغيلية والمالية

واصلت الشركة تحقيق أداء مستقرّ وربحية ثابتة خلال الربع الأول من السنة المالية 2026، دون أي تغيير في المصاريف التشغيلية البالغة 2 مليون دولار. ويعكس الارتفاع في إيرادات توظيف رأس المال بنسبة 71% لتصل إلى 12 مليون دولار، نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية أنشطة استثماراتها الأساسية عبر مختلف فئات الأصول.

خدمات تمويل رأس المال

حافظت إيرادات خدمات تمويل رأس المال على استقرارها عند 11 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2026.

توظيف رأس المال

سجّل قطاع توظيف رأس المال أداءً قويًا خلال الربع الأول من السنة المالية 2026، حيث بلغت الزيادة في أرباح توظيف رأس لتصل إلى 10 مليون دولار مقارنةً بـ6 ملايين دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، وذلك في ظل ارتفاع العوائد على الائتمان العالمي وأرباح الأصول. كما ارتفعت قيمة محفظة توظيف رأس المال إلى 1.35 مليار دولار على أساس سنوي لتشكّل حاليًا نحو 70% من إجمالي الأصول، بعد أن حققت 1.31 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026. وشمل النمو مختلف الفئات الاستثمارية، ومنها الأسهم الخاصة (634 مليون دولار، بارتفاع قدره 4 ملايين دولار على أساس ربع سنوي)، والائتمان العالمي (221 مليون دولار، بارتفاع قدره 23 مليون دولار على أساس ربع سنوي)، والأصول الحقيقية (189 مليون دولار، بارتفاع قدره 2 مليون دولار على أساس ربع سنوي(.

التطلّعات المستقبلية

ترى شركة "ايكاب" أنها تمتلك المقوّمات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل بيئة تتّسم باستقرار أسعار الفائدة وتزايد إقبال المستثمرين على الأسواق الخاصة. وسوف تواصل الشركة تركيزها على رصد الفرص الاستثمارية.

ملاحظة: يتميز نموذج أعمال الشركة بطابعٍ دوري، إذ تتوزّع الإيرادات على مدار السنة المالية؛ تبعًا لعوامل متعدّدة تشمل إتمام الصفقات، وأوضاع السوق، وتوقيت تحديث القيم العادلة لفئات الأصول، لا سيّما خلال الربعين الثاني والرابع من السنة المالية.

نبذة عن شركة "ايكاب":

إنفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في السوق المالي أُسِّست على يد مجموعة إنفستكورب، ومتخصصة في الاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الاستفادة من محفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة المختلفة. تشمل هذه الفئات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف “ايكاب” من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال الأرباح الاستثمارية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تُعَدّ مجموعة إنفستكورب، المؤسِّسة ل”ايكاب”، شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 60 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة، وبحضور عالمي من خلال 14 مكتبًا في ثلاث قارات: أمريكا، وأوروبا، وآسيا.

“ايكاب” هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز"ICAP" . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.investcorp-capital.com.



للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

“ايكاب”

عنوان البريد الإلكتروني: IR@investcorp-capital.com

شركة ككست سي ان سي

جريجور ريمان

عنوان البريد الإلكتروني: investcorpcapital@kekstcnc.com

-انتهى-

#بياناتشركات