دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إي آند"، مجموعة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، عن تعاونها مع شركة IBM المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: IBM لإطلاق منصة شاملة تتضمن نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وحلول حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي، الذي أُعلن عنه اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، إلى تعزيز إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى "إي آند" لتعزيز الامتثال والرقابة والممارسات الأخلاقية عبر منظومتها المتكاملة والمتنامية، ما يعزز التزام المجموعة بإرساء حوكمة قوية وإدارة المخاطر والرقابة التنظيمية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يرتكز هذا الحل على منصة watsonx.governance للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات المؤسسية، وعلى خبرات فريق الخدمات الاستشارية لدى شركة IBM ، إلى جانب التزام "إي آند" بتوسيع نطاق التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال القوي والشفافية والرقابة الأخلاقية على نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يساهم هذا التعاون في وضع معيار عالمي معترف به لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات الرئيسية مثل الحفاظ على الرقابة المستمرة على الأنظمة الخاصة بمجموعة "إي آند"، والتعامل مع مخاطر عدم الامتثال، والعوامل الأخلاقية ومراقبة أداء الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرارها في توسيع وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل "إي آند" بشكل استباقي على إنشاء إطار عمل قوي للمسؤولية والتخفيف من التحيزات المحتملة وحماية البيانات. وبالاستفادة من خبرة IBM في التكنولوجيا والخدمات الاستشارية، تتخذ "إي آند" خطوة كبيرة إلى الأمام في الحفاظ على عمليات الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير والشفافة.

وتقدم هذه المنصة خصائص متقدمة مثل إدارة المخاطر آليًاً ومراقبة الامتثال وتحليل الأداء في الوقت الفعلي، والتي ستمكن "إي آند" من تخفيف المخاطر واكتشاف التحيزات وتلبية المعايير التنظيمية طوال دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي بالكامل، بدءاً من التطوير وحتى إيقاف التشغيل.

وقالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة "إي آند": "تعد الحوكمة المسؤولة أمراً أساسياً في ظل التحولات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. ونحن في "إي آند" نلتزم بأن نكون مثالاً يُحتذى به وأن نمثل معياراً عالمياً عندما يتعلق الأمر في إرساء ممارسات حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي. من خلال تبني تقنية watsonx.governance، فإننا نخطو خطوة كبيرة ضمن رحلتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكّننا هذا التعاون من ضمان الثقة والشفافية والكفاءة عبر عملياتنا، ما يرفع من مستوى حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال."

ستتمكن مجموعة "إي آند" من مراقبة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الحالية في الوقت الفعلي، وإدارة أي مخاطر محتملة في الإنتاج بشكل استباقي، وتقديم قيمة قابلة للقياس لأصحاب المصلحة من خلال هذه المنصة.

تتضمن المنصة إمكانية التتبع والرقابة الشاملة، وذلك من خلال إنشاء مخزون مركزي لنماذج الذكاء الاصطناعي. بينما تعمل تقنية watsonx.governance من IBM على تسهيل المتابعة بالوقت الفعلي، وتقديم الرؤى في الوقت الفعلي حول أداء النموذج وتسجيل المخاطر وتقديم مقاييس للامتثال، وهو ما يمكّن "إي آند" من اكتشاف مشكلات مثل التحيز والأخطاء في وقت مبكر، ويسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية وممارسات أخلاقية للذكاء الاصطناعي.

سيعمل فريق الاستشارات في IBM بشكل وثيق مع "إي آند" لتصميم وتنفيذ إطار عمل شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي مصمم خصيصاً لمتطلبات "إي آند" الفريدة. ويشمل ذلك تحديد تدفقات العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية وتهيئة نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية على بيئة التشغيل لتقديم رؤى في الوقت الفعلي حول قيمة الذكاء الاصطناعي وتأثيره والمخاطر المحتملة.

كما سيستخدم فريق الخدمات الاستشارية منصةIBM Consulting Advantage، وهي بيئة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسريع تطوير إطار الحوكمة، من خلال رسم خرائط الشخصية والرحلة وأبحاث السوق وأنماط البنية لتكامل الذكاء الاصطناعي ومواد نقل المعرفة.

من جهته، قال شكري عيد، المدير العام لمنطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان في IBM: "تعمل حلول IBM watsonx على تمكين المؤسسات مثل "إي آند" من التعامل مع تعقيدات حوكمة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج الأتمتة والمراقبة في الوقت الحقيقي والرقابة المركزية، فإننا نعالج تحديات الحوكمة الرئيسية ونحد من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة "إي آند"، فإن هذا الإنجاز يمثل حافزاً للابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة."

يستند هذا التعاون إلى العلاقة الناجحة بين IBM ومجموعة "إي آند"، بما في ذلك التقرير المشترك الذي صدر مؤخراً بعنوان "فرص الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : آفاق الريادة في المنطقة" والذي يضم وجهات نظر من كبرى الشركات في الشرق الأوسط وبيانات من IBM دراسة الرئيس التنفيذي الحالي. وحدد التقرير خمسة محاور مهمة تكشف عن الفروق الدقيقة الإقليمية التي يجب على الرؤساء التنفيذيين أن يضعوها في اعتبارهم أثناء تنقلهم وإعداد مؤسساتهم لاغتنام فرص الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أهمية الدعوة إلى الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.

يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة في رحلة حوكمة الذكاء الاصطناعي في مجموعة "إي آند"، حيث يضع معياراً جديداً لعمليات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والقابلة للتطوير للمجموعة ولقطاع التكنولوجيا بشكلٍ عام.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2023، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.3 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

نبذة عن IBM

تعد IBM شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال. إننا نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. ويعتمد ما يقرب من 4,000 جهة حكومية ومؤسساتية في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على المنصة السحابية المختلطة لشركة IBM وRed Hat OpenShift للتأثير على تحولاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات IBM المذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة وخدمات الأعمال خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. يتم دعم كل هذا بواسطة الالتزام الأسطوري لـ IBM بالثقة والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة.

يمكنك زيارة www.ibm.com للحصول على المزيد من المعلومات.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2023، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.3 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

نبذة عن IBM

تعد IBM شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال. إننا نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. ويعتمد ما يقرب من 4,000 جهة حكومية ومؤسساتية في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على المنصة السحابية المختلطة لشركة IBM وRed Hat OpenShift للتأثير على تحولاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات IBM المذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة وخدمات الأعمال خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. يتم دعم كل هذا بواسطة الالتزام الأسطوري لـ IBM بالثقة والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة.

يمكنك زيارة www.ibm.com للحصول على المزيد من المعلومات

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