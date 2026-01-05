القاهرة، مصر – أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، عن اعتماده حلول IBM Instana®، وIBM Turbonomic®، وIBM Cloud Pak®، بالشراكة مع شركة الإلهام للحلول البرمجية، وذلك لتسريع عملية التحول الرقمي للخدمات المصرفية. يهدف تطبيق هذه التقنيات إلى بناء نظام مراقبة فورية وأتمتة استخدام الموارد مع تحقيق التكامل المتقدم بين الأنظمة. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز المرونة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات، وتقديم تجارب مصرفية رقمية أسرع وأكثر موثوقية لعملاء البنك.

وسط التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي المصري نحو نماذج مصرفية رقمية أكثر ذكاءً ومرونة، يعمل بنك نكست على تطوير بيئته التكنولوجية الأساسية للتغلب على قيود الأنظمة القديمة وبناء بنية رقمية حديثة قابلة للتطوير وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية. يهدف هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع تقديم الخدمات، وزيادة قدرة البنك على التعاون السلس مع شركاء التكنولوجيا المالية، مما يتيح تقديم تجارب آمنة ومبتكرة للعملاء.

لتحسين أداء التطبيقات وكفاءة الموارد، اعتمد بنك نكست حلول IBM Instana®‎ للمراقبة الفورية عبر تطبيقاته المصرفية الرقمية، مما يتيح كشفًا استباقيا وحلاً أسرع للمشكلات لتعزيز تجارب العملاء. وبالتوازي، تقدّم حلول IBM Turbonomic®‎ تحسينًا آليًا ذكيًا للموارد في بيئات السحابة الهجينة الداخلية، يُساعد البنك على تعظيم استفادته من تكنولوجيا المعلومات، وخفض التكاليف التشغيلية، والحفاظ على أداء مستقرّ على نطاق واسع.

وفي إطار تعزيز السعة التشغيلية، اعتمد بنك نكست تقنيات IBM Cloud Pak® for Integration وIBM Cloud Pak® for Business Automation، اللذين يعملان على نظم Red Hat® OpenShift®، لإنشاء منصة رقمية موحدة تبسّط العمليات، وتقلل تعقيد النظام، مع دعم تطوير الخدمات الجديدة ونشرها بسرعة أكبر. مكّن هذا التحول البنك من تقديم خدمات أكثر كفاءة عبر نموذج تطوير مستمر، مع تحسين التكاليف وزيادة موثوقية المنصة.

في هذا الإطار، أوضح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن التعاون مع شركتي IBM والإلهام للحلول البرمجية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول التي يتبناها البنك. حيث ساهم اعتماد نموذج DevOps في تعزيز قدرات البنك على أتمتة العمليات، مما زاد من مرونة البنية التقنية وجعل البنك أكثر جاهزية للتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية من خلال نظام يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API-driven)، مما يمهد لبيئة أكثر ابتكارًا وانفتاحًا. وأضاف أن هذا التقدم يعزز من موثوقية المنصة الرقمية للبنك، ويرفع كفاءة العمليات، ويساهم في تسريع تقديم الخدمات وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء ويتيح تلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأفضل.

وعلقت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM شمال شرق أفريقيا: "نفخر في IBM بدعم بنك نكست في بناء بيئة مصرفية رقمية سحابية عالية الأداء، مدعومة بمراقبة فورية، وتحسين ذكي للموارد، وتكاملها، وأتمتتها"، وأضافت: "وباعتماد IBM Instana وIBM Turbonomic في قلب هذا التحول، يكتسب البنك الرؤية والتحكم اللازمين لتعزيز المرونة، وتحسين الأداء على نطاق واسع، ودفع الابتكار. يعكس هذا التعاون قوة منظومة شركائنا الاستراتيجيين، حيث تلعب شركة الإلهام دورًا محوريًا في نجاح التنفيذ".

قال كمال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإلهام للحلول البرمجية: "بصفتنا شريكًا بلاتينيًا معتمدًا لشركة IBM، فإن تعاوننا مع بنك نكست يتجاوز حدود التنفيذ التقني ليشكل رحلة مشتركة نحو تحول رقمي متكامل. وخلال الأشهر الستة الماضية، طوّرت فرق بنك نكست قدرات تقنية وتشغيلية متقدمة من خلال هذا التعاون الوثيق، وقد جاءت النتائج ملحوظة ومؤثرة. ويعكس هذا التقدم ما يمكن تحقيقه من إنجازات أكبر في المرحلة المقبلة."

تشمل مبادرة تحديث بنك نكست مكونًا أساسيًا يركّز على بناء القدرات لضمان الاستدامة طويلة الأجل. يتم تعزيز مهارات فرق البنك من خلال عقد ورش عمل منظّمة وبرامج تدريبية عبر الإنترنت تتناول ممارسات المراقبة والتحليل والتكامل والأتمتة، إلى جانب عمليات التطوير والبنية التحتية (DevOps). يعزز هذا النهج الخبرة الداخلية، ويدعم خارطة طريق البنك لتوسيع الخدمات الرقمية باستمرار عبر خطوط أعماله.

من خلال هذا التعاون، لعبت شركة الإلهام للحلول البرمجية دورًا مهما في وضع الأساس الرقمي الذي مكّن بنك نكست من تحقيق تحوّله. شمل ذلك مجالات المراقبة والتحليل، وتحسين الموارد، وصولاً إلى التكامل وتنفيذ الأتمتة وأطُر التسليم. كما ساهم التعاون في نقل المعرفة الشاملة، مما أتاح لفرق بنك نكست العمل بشكل مستقل وتطوير نظامها الرقمي بنجاح.

