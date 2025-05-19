تم تطوير التطبيق الجديد من خلال مسرع الاستدامة التابع لشركة IBM، وهو يدعم الزراعة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكن التطبيق المزارعين من خلال مراقبة المياه الجوفية ورؤى الري المستندة إلى البيانات لمواجهة تحديات ندرة المياه في المناطق القاحلة.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت جامعة الشارقة (UoS)، بالتعاون مع شركة IBM، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (IBM)، عن إطلاق تطبيق My FarmWell، من خلال برنامج مسرع الاستدامة التابع لشركة IBM. وقد تم تصميم هذا التطبيق لمواجهة تحديات ندرة المياه، وإحداث تحول في الزراعة المستدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا وجرى إنشاء تطبيق My FarmWell باستخدام نظام IBM للذكاء البيئي وروبوت الدردشة "ويلي" التابع لجامعة الشارقة، وهو يدمج سحابة IBM وبيانات المياه والمناخ الخاصة بالمنطقة لتزويد المزارعين برؤى بشأن مستوى المزرعة في الوقت المناسب. ويقدم التطبيق مجموعة أدوات شاملة لدعم ممارسات زراعية أكثر استدامة وإنتاجية، من تحسين استراتيجيات الري إلى فهم اللوائح المحلية.

ويزود تطبيق My FarmWell المزارعين بإمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة بالآبار، مثل مستويات المياه الحالية والاتجاهات التاريخية للمياه الجوفية ومؤشرات جودة المياه وتوصيات المحاصيل، وذلك بفضل واجهة استخدام ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية)، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في البيئات التي تعاني من ندرة المياه بشكل متزايد.

وفي معرض حديثه عن إطلاق هذا التطبيق، أعرب الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، عن ترحيبه بهذا الإنجاز العلمي والبحثي، والذي يأتي كأحد مخرجات وتطبيقات المشروع البحثي الذي تم إجراؤه بالتعاون مع شركة IBM، ويؤكد على التزام جامعة الشارقة ومن خلال خطتها الاستراتيجية على خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، وإجراء المزيد من البحوث العلمية التي لها تأثيرًا إيجابياً على البيئة، والعمل على دفع جهود الاستدامة قدمًا بما يعود بالنفع ليس فقط على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل لتكون نموذجًا يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، على حرص قطاع البحث العلمي في جامعة الشارقة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في إجراء البحوث العلمية ذات الفائدة المجتمعية، وأضاف بأن إطلاق تطبيق My FarmWell يستخدم أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة، ويقدم الحلول المناسبة مواجهة التحديات البيئية، كما يمثل خطوة عملية نحو زراعة ذكية، مرنة ومستدامة."

بدوره، أكد الدكتور أديوالي جيوا، الباحث الرئيسي في المشروع، على الإمكانات التحويلية للتطبيق، بالقول: "يزود تطبيق My FarmWell المزارعين برؤى مهمة تسهل عليهم استخدام المياه بشكل أكثر ذكاءً واستدامة على المدى الطويل."

وأضاف شكري عيد، مدير عام شركة IBM، في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان: "يعدُّ تطبيق My FarmWell مثالاً رائعاً على كيفية مساعدة IBM للأعمال من جميع الأحجام على إدارة المخاطر البيئية. ونحن نقوم من خلال هذا التطبيق بتمكين المزارعين من خلال رؤى قائمة على البيانات بشأن المياه، ولكن يمكن للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي أن يفتح المجال أمام جميع أنواع المؤسسات الأخرى، ما يساعدها على تعزيز مرونتها وخفض التكاليف."

ومن الميزات الرئيسية لتطبيق My FarmWell ما يلي:

واجهة بديهية: توفر معلومات عن حالة الطقس بناءً على موقع المستخدم، ونظرة عامة سريعة على تفاصيل الآبار المختارة، وروابط للوائح الزراعية، وأسعار سوق المواد الغذائية، وروبوت دردشة تم تطويره من قبل جامعة الشارقة لتقديم المشورة المتعلقة بالزراعة والآبار.

معلومات شاملة عن الطقس: مدعومة بتقنية الذكاء البيئي من IBM، حيث توفر درجة الحرارة الحالية (العالية والمنخفضة والمتوقعة)، وأحوال الطقس، والرطوبة، وسرعة الرياح واتجاهها، وتوقعات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتوقعات الطقس للأيام العشرة القادمة.

مراقبة مياه الآبار ورؤى ذات صلة: ما يسمح للمستخدمين بتتبع التغيرات التاريخية للمياه الجوفية، وتقييم الاتجاهات على مر الزمن، وتقييم شدة ندرة مياه الآبار.

توصيات المحاصيل: يقترح محاصيل مناسبة للزراعة بناءً على مؤشرات محددة لجودة المياه (مستويات المؤشر المتكامل لجودة المياه).

حاسبة استهلاك المياه في المزرعة: وتساعد في تقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل والأشجار والماشية، وتحسين استخدام المياه في المزرعة.

مركز تعليمي: يوفر موارد شاملة حول الحفاظ على المياه الجوفية والتكيف مع المناخ.

تكامل أسعار السوق: روابط بأسعار السوق العالمية للأغذية، ما يمكّن المزارعين من مواءمة استراتيجيات الري مع اتجاهات السوق.

ويعكس تطبيق My FarmWell الشراكة القوية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، التي تهدف إلى معالجة التحديات الإقليمية الحرجة من خلال الابتكار. ويجسّد هذا المشروع مهمة مسرّع الاستدامة الخاص بشركة IBM، وهو برنامج للابتكار الاجتماعي يطبق تقنيات IBM، مثل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ومنظومة الخبراء المتخصصين لتعزيز مبادرات المنظمات غير الربحية والحكومية وتوسيع نطاقها، ما يسرّع تحقيق التأثير البيئي والاقتصادي.

نبذة عن جامعة الشارقة

​تعتبر جامعة الشارقة (UoS) مؤسسة رائدة في دولة الإمارات العربية، ومعترف بها بتميزها الأكاديمي وبراعتها البحثية. احتلت المرتبة رقم 1 في الإمارات العربية المتحدة والمرتبة رقم 4 في المنطقة العربية وفقًا لتصنيف U.S. News & World Report، تُظهر جامعة الشارقة التزامها بالتعليم عالي الجودة. تحتل جامعة الشارقة المرتبة 53

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