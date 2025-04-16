الرياض: أعلنت شركة "IBM" عن إطلاق "IBM z17"، الجيل الأحدث من الحواسب المركزية، والمصممة خصيصًا لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتشغيل الأنظمة. ويعمل النظام الجديد بمعالج "Telum® II" المطور من "IBM"، مما يوسّع إمكانيات المنصة إلى ما يتجاوز المعاملات التقليدية، ليواكب متطلبات أعباء العمل الحديثة، ويرتقي بالكفاءة والإنتاجية ضمن بيئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتسم بالأمان والموثوقية.

تهدف منصة "IBM z17" إلى إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث تُتيح للمؤسسات تحليل جميع معاملاتها في الوقت الفعلي. وتمكين الشركات من تعزيز الابتكار من خلال قدرتها على تحسين دقة تنبؤات الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 50% يوميًا مقارنة بالإصدار السابق "z16"، وتدعم المنصة أكثر من 250 حالة استخدام، تشمل تحليل الصور الطبية، وخدمات المحادثة الذكية، واكتشاف الاحتيال، وتقييم أخطار القروض، وغيرها.

جاء تطوير "IBM z17" بعد خمس سنوات من التصميم والبحث، تم خلالها تقديم أكثر من 300 طلب براءة اختراع في الولايات المتحدة. وقد تم تطوير النظام بالتعاون المباشر مع أكثر من 100 عميل، وبمشاركة وثيقة من فرق "IBM Research" و"IBM Software"، لتوفير قدرات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج، وميزات أمان جديدة، وحلول ذكية لتعزيز كفاءة إدارة الأنظمة.

يعتمد النظام على مسرّع ذكاء اصطناعي مدمج داخل المعالج "Telum® II" من الجيل الثاني، الذي يوفّر أداءً فائقًا يصل إلى أكثر من 450 مليار عملية استنتاج في اليوم مع استجابة بزمن لا يتجاوز ميلي ثانية واحدة. كما أعلنت الشركة عن معالج إضافي جديد تحت اسم "Spyre™ Accelerator" والمتوقع طرحه في الربع الرابع من العام، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والعملاء الافتراضيين مباشرة على المنصة.

ويوفر "IBM z17" تجربة استخدام متطورة من خلال تقنيات مثل "watsonx Code Assistant for Z" و"watsonx Assistant for Z"، التي تم دمجها للمرة الأولى مع منصة "Z Operations Unite"، يساهم في تعزيز عملية اكتشاف الأخطاء والاستجابة لها بشكل فوري عبر تفاعل مبني على الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات حية من النظام.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة IBM في السعودية، فهد العنزي: "يمثل إطلاق منصة z17 خطوة جديدة نحو المستقبل، حيث ندمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جوهر بنية الحوسبة المؤسسية. هذا الابتكار لا يعزز كفاءة المؤسسات فحسب، بل يُمكّنها أيضًا من التفاعل الآمن والذكي مع بياناتها الحيوية داخل بيئة هجينة، مرنة وموثوقة. نحن في IBM ملتزمون بتمكين عملائنا في المملكة بأحدث التقنيات التي تدعم طموحاتهم الرقمية، وتسهم في بناء بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات النمو والتوسع."

وقد كشفت الشركة عن نظام التشغيل "z/OS 3.2" المخطط لإطلاقه في الربع الثالث من العام، والذي صُمم لدعم قدرات الذكاء الاصطناعي المسرّعة بالأجهزة وتحليلات النظام الذكية، مع تمكين الوصول إلى قواعد بيانات حديثة مثل "NoSQL" ومعالجة البيانات عبر بيئات الحوسبة السحابية الهجينة.

ويقدم النظام الجديد دعمًا واسعًا للبرمجيات مفتوحة المصدر، إلى جانب أدوات موحدة للإدارة ومنصة "IBM Z Operations Unite"، والتي تتيح تتبع الأداء وتحليل السجلات من مصادر متعددة باستخدام تنسيق "OpenTelemetry"، ما يساعد في جعل عملية اكتشاف الأخطاء والاستجابة لها أكثر فعالية. كما يُمكّن التكامل مع منصة "IBM Concert" من إجراء تحليلات ذكية تغطي العمليات التشغيلية للمؤسسات.

أما على صعيد الأمن السيبراني، فيدعم "IBM z17" أدوات حماية متقدمة تشمل "IBM Vault" من شركة "HashiCorp" التابعة لـ "IBM"، لإدارة الأسرار والبيانات الحساسة عبر بيئات الحوسبة المختلطة. كما تُضاف إمكانات لاكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، إلى جانب أداة "IBM Threat Detection for z/OS" المصممة للكشف عن الأنماط المختلفة والتصدي للتهديدات السيبرانية.

وتعزز IBM منظومة دعم العملاء من خلال خدمات "Technology Lifecycle Services"، التي تساهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل المخاطر في البيئات الحيوية، من خلال تقنيات ذكية مبنية على منصة "watsonx". كما يقدم الجيل العاشر من "IBM Storage DS8000" بنية تخزين متكاملة تتيح الوصول السريع والآمن إلى البيانات.

ستتوفر منصة "IBM z17" عالميًا ابتداءً من 18 يونيو 2025، في حين من المقرر طرح معالج "Spyre™ Accelerator” خلال الربع الأخير من العام. ويأتي هذا الإطلاق تأكيدًا على التزام IBM بتقديم بنية تحتية ذكية وآمنة تدعم احتياجات المؤسسات الرقمية الحديثة، وتسهم في تمكين التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

نبذة عن IBM

IBM شركة عالمية رائدة في تقديم حلول الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية. تساعد الشركة عملاءها في أكثر من 175 دولة على توظيف البيانات بكفاءة، وتحسين العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز التنافسية. وتوفر "IBM" حلولًا متقدمة في مجالات الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي، مدعومة بالتزامها الراسخ بمبادئ الثقة، والشفافية، والمساءلة، والشمولية. للمزيد، يُرجى زيارة: www.ibm.com

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