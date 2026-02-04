الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة “IBM” اليوم عن تعاونها مع الهيئة السعودية للمياه لإطلاق منصة "H2O"، وهي منظومة رقمية متقدمة تهدف إلى تسريع التحول في قطاع المياه بالمملكة.

وتولى خبراء الاستدامة والتحول الصناعي في "IBM Consulting" عمليات تطوير ونشر المنصة بالاستفادة من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، وذلك من أجل تزويد صانعي القرار بالأفكار العميقة القابلة للتطبيق، إلى جانب تمكينهم من المراقبة في الوقت الحقيقي، وتحديد الاتجاهات السائدة والإدارة الاستباقية للموارد -مثل قراءة العدادات الذكية- على امتداد سلسلة القيمة لقطاع المياه في كافة أرجاء المملكة.

وتعاونت "IBM Consulting" مع الهيئة السعودية للمياه لتنفيذ حالات استخدام مدعومة بالبيانات ضمن أكثر من 25 ورشة عمل؛ لتحديد ما يفوق 40 حالة استخدام على امتداد سلسلة القيمة لقطاع المياه. وجرى تصميم خطط ملائمة لمتطلبات الهيئة السعودية للمياه، وتنظيمها في كتيّب مفصّل وقائمة مهام وخارطة طريق للتطبيق لتوجيه عمليات التنفيذ، ثم بناء ونشر منصة "H2O". وبواسطة الاستفادة من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة ودمج البيانات، حوّل فريق العمل حالات الاستخدام ذات الأولوية إلى طاقات تشغيلية، تقدّم للهيئة السعودية للمياه معلومات عميقة في الوقت الحقيقي وذكاء تنبؤيًا وإطار عمل رقمي موحد لإدارة قطاع المياه على مستوى المملكة.

كما تشمل منظومة "H2O" إطلاق "المساعد الرقمي للمستهلك"، وهي واجهة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعزّز تفاعل المستفيدين عبر تمكينهم من الوصول لخدمات المياه، وتتبع الاستهلاك، والحصول على توصيات مخصّصة للحفاظ على المياه.

ويمثل مساعد "H2O" الذكي صلب عمل المنصة، وهو أداة مدعومة بالذكاء الصناعي التوليدي، تدعم صانعي القرار بواسطة الرؤى العميقة المستندة إلى البيانات مع أتمتة المهام الروتينية والتنبيهات التفاعلية والمحاكاة. ويقدم المساعد رؤى مصممة لكل حالة، وذلك لتوجيه قيادة اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية والاستراتيجية ضمن بيئة آمنة، تمتثل لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والأدلة التوجيهية لضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك، سوف تستكشف الشركات فرص تطوير المنصة باتجاه منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي مع تمكين الوكلاء الرقميين المستقلين من التعاون والتعلم وتنفيذ مهام معقدة بمدخلات بشرية محدودة، بما يرفع الدقة التنبؤية وسرعة اتخاذ القرار والإدارة الاستباقية للموارد على امتداد سلسلة القيمة لقطاع المياه.

وقال محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ وكيل الرئيس للشركات الاستراتيجية والمحتوى المحلي، الهيئة السعودية للمياه:" فيما تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها على طريق التحول، فإننا عازمون على أداء دورنا في صناعة التغيير الإيجابي في المملكة عبر تعزيز التميز في منظومة المياه. إن التعاون المشترك مع "IBM" يرتقي بجهودنا لرقمنة العمليات وتطوير الدمج الرقمي الكلي لخدمات المياه في المملكة. وبالنسبة لنا، يمثل إطلاق منصة "H2O" خطوة حيوية إضافية نحو بناء نموذج عالمي مميز للإدارة المستدامة لخدمات المياه في بلادنا."

وقال خالد العفيصان، المدير العام والمدير التنفيذي لشركة IBM Consulting في المملكة العربية السعودية:: "نحن ملتزمون بدورنا كشريك مفضل لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تمكين الهيئة السعودية للمياه من الوصول إلى أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحقيق التحول في إدارة قطاع المياه في المملكة. ومع إطلاق مشاريع مائية طموحة جديدة في جميع أنحاء المملكة، تتوافق بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعهد المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. إننا نؤمن بأن تبني الذكاء الاصطناعي يشكل عنصراً أساسياً لتعزيز كفاءة إدارة المياه".

ويشكل هذا التحول نقلة نوعية وارتقاءً من عمليات معالجة البيانات اليدوية والعشوائية نحو إطار عمل مؤتمت يتيح تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي، وذلك من أجل تقديم نظرة شاملة إلى العمليات ضمن قطاع المياه في المملكة مع تمكين فرص تعاون أكبر ودمج أعلى للبيانات ضمن الكيانات الوطنية المختصة بقطاع المياه مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة نقل المياه والشركة الوطنية للمياه والمؤسسة العامة للري والشركة السعودية لشراكات المياه. ويأتي ذلك دعمًا لزيادة ذكاء إدارة المياه وتعظيم الموارد بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وبفضل خبرات "IBM Consulting" العميقة في هذا المجال، وريادتها العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، فإن هذه القدرات تتيح للهيئة السعودية للمياه ترسيخ موقعها كجهة رائدة إقليميًا في تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات لإدارة أحد أهم الموارد الوطنية، إلى جانب دعم مستهدفات المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي والاستدامة والريادة الرقمية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنظيم فعاليات تقنية تبرز المواهب السعودية في مجالات التقنية والابتكار، مع دعم أهداف الهيئة المرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة موارد المياه المستدامة ضمن رؤية 2030.

