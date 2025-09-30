الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة IBM اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز AWS من أجل تسريع تبنّي الحلول السحابية الآمنة والتحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق هذا التعاون والذي يتضمّن دمج الخبرة العميقة والريادة التقنية التي تتمتع بها شركة IBM في مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، وقدرات أمازون ويب سيرفيسز AWS المتقدمة بهدف تسريع تحقيق أهداف التحوّل الرقمي في المنطقة.

وتشهد الخدمات السحابية طلبًا متزايدًا في المنطقة، مدفوعة بتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء. وتشهد أسواق الحوسبة السحابية نموًا متسارعًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاعات الحكومة الإلكترونية، والصحة، والتجزئة، والمصارف، والصناعة. وفي كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الخطط الوطنية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، تحفيز الحكومات والمؤسسات على تسريع تبني السحابة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحديث البنية التحتية الوطنية بهدف تعزيز الإنتاجية، وتطوير نماذج أعمال جديدة، وتحسين تجربة العملاء. ونتيجة لذلك تتجه المؤسسات إلى الاستفادة من خبرات الشركاء الموثوقين ومزودي الخدمات السحابية العامة ممّن يملكون سجلاً مثبتًا في دعم المؤسسات على تسريع تحوّلها الرقمي وتحقيق أقصى قيمة من استثماراتها.

ويهدف التعاون بين IBM وأمازون ويب سيرفيسز AWSإلى تسريع التحوّل الرقمي في المنطقة، من خلال الجمع بين الخبرات القطاعية العميقة والاستثمار المشترك في مبادرات السوق وقدرات التنفيذ. واستنادًا إلى خبرات IBM Consulting العالمية في خدمات أمازون ويب سيرفيسز AWS، وما تتمتّع به من اعتمادات رائدة في عدة مجالات، من بينها ترحيل السحابة، وتحديث المنصات البيانية، والذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول، يهدف التعاون إلى دعم العملاء في المنطقة على تحديث عملياتهم واكتشاف فرص جديدة للنمو. وفي إطار هذا الاتفاق؛ ستعمل الشركتان على تأسيس أول مركز IBM-AWS للابتكار في الرياض، ليكون منصة لاستعراض القدرات المتحدة للمؤسستين. يُتيح المركز للعملاء استكشاف مفاهيم الابتكار والتجربة العملية لأحدث التقنيات السحابية والحلول القطاعية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة مثل IBM watsonx. ويستند المركز إلى نماذج عالمية ناجحة في الهند ورومانيا، صُمّمت لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

كما تخطط IBM لتوسيع قدرات AWS Practice عبر المنطقة من خلال تطوير المواهب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتدريب واعتماد الممارسين المحليين. وستلعب هذه الكفاءات دورًا أساسيًا في دعم المؤسسات لتجاوز تعقيدات التحوّل السحابي، بدءًا من وضع الاستراتيجيات، مرورًا بالتطبيق، ووصولًا إلى تحسين الأداء.

ولدفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط، ستدعم أمازون ويب سيرفيسز AWS شركة IBM في تطوير حلول جديدة على منصة أمازون ويب سيرفيسز AWS وتوطين مجموعة من الحلول العالمية المؤثرة، مثل: الذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال، الامتثال الأمني الذاتي، تحليلات سلاسل التوريد، تحليلات قطاع النفط والغاز، الحكومة الذكية، وأدوات التفاعل مع المواطنين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وستُسهم هذه الحلول في تمكين المؤسسات من التوافق مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاستدامة، إلى جانب تسريع تبنّي الحوسبة السحابية من خلال عمليات ترحيل مستهدفة، ومبادرات تحديث البُنى التحتية، وحالات استخدام متخصصة بحسب كل قطاع.

كما يُمثّل الأمن السيبراني ركيزة أساسية في هذا التعاون. فمن خلال الجمع بين خدمات IBM Consulting الشاملة في مجال الأمن السيبراني، والبنية التحتية السحابية العالمية المتقدمة من AWS أمازون ويب سيرفيسز – والتي تُعد من بين الأكثر أمانًا على مستوى العالم – تضع الشركتان معيارًا جديدًا لحماية البيئات السحابية.

وتُعد حلول "الأمن الذاتي للسحابة" (Autonomous Security for Cloud - ASC) عنصرًا محوريًا في هذه الشراكة؛ وهي خدمة مُدارة تقدمها IBM Consulting تعتمد على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق سياسات أمنية موحّدة، وتوفير مستوى أمني رائد من خلال نموذج المسؤولية المشتركة الخاص بـأمازون ويب سيرفيسز AWS.

وستتعاون IBM وAWS أمازون ويب سيرفيسز على تقديم تقييمات أمنية مخصصة لمساعدة المؤسسات – خاصة في القطاعات الخاضعة للتنظيم – على بناء بيئات أمنية قوية ومتوافقة مع المعايير، مثل ضوابط الأمن السيبراني الأساسية (ECC) الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ومعيار أبوظبي للمعلومات الصحية والأمن السيبراني (ADHICS)، وذلك منذ المراحل الأولى لرحلتها نحو الحوسبة السحابية.

ومن جانب آخر، سيتم التركيز على المبادرات البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الإقليمية مثل مبادرة السعودية الخضراء ورؤية الإمارات للاستدامة. ومن خلال خبرة IBM العالمية وحلولها المحلية مثل Sustainability Disclosure Assist وSustainable Product Ledger لقطاع النفط والغاز، ستُمكّن المؤسسات من تحديث بنيتها التحتية الرقمية مع تعزيز جهودها في الوصول إلى الحياد الصفري وتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقالت لولا موهانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيIBM Consulting : "يُمثّل هذا التعاون إنجازًا كبيرًا ضمن التزامات IBM بمساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها في التحوّل الرقمي، وبخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وسوف تُساعد شراكتنا مع أمازون ويب سيرفيسز AWS المؤسسات على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية مع بناء قدرات تقنية متقدمة في المنطقة."

من جانبها قالت تانوجا راندري، العضو المنتدب ونائب رئيس AWS أمازون ويب سيرفيسز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "سيُساهم تعاوننا مع IBM في توسيع آفاق تمكين الحكومات والأعمال في الشرق الأوسط عبر تبني تقنيات متقدمة على نطاق واسع، وإعادة ابتكار العمليات الأساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وسيُمكّن ذلك المؤسسات من تحقيق مستويات جديدة من المرونة والتكيّف عبر السحابة الهجينة."

