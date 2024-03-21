دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، اليوم عن تمديد شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع لينوفو. ويشمل التوسع المتجدد لهذه الشراكة قيام الخليج للحاسبات الآلية ببيع ودعم حل البنية التحتية كخدمة TruScale من لينوفو، في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبناءً على سنوات من التعاون الناجح بين جي بي ام ولينوفو، ستعود الشراكة الموسعة بالفائدة على المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستوفر لها حلول السحابة الهجينة المتطورة القادرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تقوم بها الشركات بإدارة ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وستتمكن الشركات من خلال حل TruScale من لينوفو، من الاستفادة من نموذج مرن ورائد محلياً وقائم على الاستهلاك، مما يسمح لها بتوسيع نطاق موارد تكنولوجيا المعلومات حسب الطلب. ويضمن هذا النهج قدرة الشركات على التكيف مع مشهد الأعمال الديناميكي المعاصر، مما يزيل القيود المرتبطة بالاستثمارات التقليدية في البنية التحتية.

يمكن للشركات التي تختار حل Lenovo TruScale توسيع بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات وفقاً لاحتياجاتها المحددة، مما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد يضمن وكفاءة التكلفة. ويضمن نموذج التسعير القائم على الاستهلاك إمكانية التنبؤ بالتكلفة، مما يمكّن المؤسسات من إدارة نفقات تكنولوجيا المعلومات بدقة دون الخضوع لقيود الاستثمارات الرأسمالية الأولية. ومن الميزات الرئيسية الأخرى لهذا الحل، أنه يوفر إدارة مبسطة لتكنولوجيا المعلومات من خلال منصة موحدة، وأمناً عالي الأولوية، وامتثالاً لإجراءات حماية البيانات القوية، وتقديم بنية تحتية سحابية هجينة قوية للشركات من جميع الأحجام من خلال أحدث أجهزة وتقنيات لينوفو.

وفي تعليقه على توسيع الشراكة، قال علاء البواب، المدير العام لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية: "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن دمج حل البنية التحتية كخدمة TruScale المتطور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار توسيع شراكتنا الاستراتيجية مع شركة الخليج للحاسبات الآلية جي بي ام. ويمثل هذا الحل قفزة ثورية في مجال حلول السحابة الهجينة، ونحن متحمسون جداً لتمكين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها بمرونة رفيعة المستوى وقدرة تحكم غير مسبوقة في موارد تكنولوجيا المعلومات."

وقال مايك ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي ام: "يساهم تعاوننا الموسع مع لينوفو في تعزيز التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تمكن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من الازدهار في ظل المشهد الرقمي سريع التطور الذي نعيشه اليوم. وانطلاقاً من دورنا كشريكٍ موثوقٍ في المنطقة، فإننا متحمسون لتقديم حل السحابة الهجينة هذا، والذي سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للعملاء، ويسمح لهم بالتعامل مع تعقيدات العصر الرقمي بثقة وسرعة."

ومن خلال هذه الشراكة الموسعة، تعتزم جي بي ام ولينوفو إعادة تشكيل مستقبل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتعزيز نموها وكفاءتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

نبذة عن لينوفو

لينوفو هي شركة تكنولوجيا عالمية تبلغ إيراداتها 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 217 في قائمة شركات Fortune Global 500. توظف الشركة 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا.

قامت لينوفو من خلال تركيزها على رؤية جريئة لتقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، بالبناء على نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، من خلال التوسع بشكل أكبر في مجالات النمو التي تعزز تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، الحوسبة الطرفية، السحابة، الشبكة، الذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والهاتف المحمول والبرامج والحلول والخدمات. ويعمل هذا التحول، فضلاً عن ابتكارات لينوفو التي تغير العالم، على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة لينوفو مدرجة في بورصة هونج كونج تحت مظلة مجموعة لينوفو المحدودة كشركة إيصالات إيداع أمريكية تحت الرمز (HKSE: 992) (ADR: LNVGY).). للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، و8 مكاتب، وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تعد شركة الخليج للحاسبات الآلية جي بي ام المزود الرائد للحلول الرقمية في المنطقة. باعتبارها شريكك في التحول الرقمي الشامل، تقدم جي بي ام أكبر مجموعة تكنولوجية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن والخدمات.

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