طرحت شركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، نظام I Invest لإدارة وتشغيل وحدات العملاء بمشروع I Sheraton Compound، لتحقيق أعلى عائد إيجاري يصل إلى 10% سنويًا.

وقال هشام إبراهيم العضو المنتدب، إن الشركة تعمل على توفير عددًا من الحلول التسويقية والاستثمارية لعملائها، لتحقيق أفضل عائد استثماري بالمشروع، من خلال تفويض "وينفسيتور" بالتشغيل والإدارة، مما يؤكد إلتزامنا تجاه عملائنا.

وأوضح أن شركة أشراندا لإدارة الفنادق، ستقوم بتقديم الخدمات الفندقية والإدارة لوحدات المشروع، بالإضافة إلى تأجير الوحدات الفندقية لصالح عملاء المشروع.

وأشار أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 4650 متر مربع، عبارة عن 4 عمارات بواقع أكثر من 130 وحدة سكنية مكونة من 2 بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، بمساحات تبدأ من 87 متر مربع إلى 207 متر مربع، مع وجود أنظمة سداد مرنة وتسهيلات تصل إلى 6 سنوات، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى بنهاية عام 2025.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف من خلال مشروع آي شيراتون - I Sheraton تقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات لتحقيق أعلى معدلات الجودة فى المنتج العقاري المقدم من الشركة إلى عملائها باستخدام أحدث تقنيات التشييد والبناء.

ولتقديم منتج عقاري مميز، استعانت بشركة كرايتيريا ديزاين جروب Criteria Design Group - ليكون الاستشاري المعماري والهندسي للمشروع، وشركة أشراندا لإدارة الفنادق Ashranda Boutique Hotel - لإدارة الجزء الفندقي بالمشروع، وشركة IMS Solution لتقديم الاستشارات التسويقية والاستثمارية المتكاملة، لتحقيق قيمة مضافة للمشروع من خلال تطبيق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتسويقية.

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