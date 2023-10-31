بهدف تمكين الشركات عبر ربطها مع مستثمرين لتعزيز أعمالها

المملكة العربية السعودية، الرياض – نفذ مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) أول عرض استثماري عن طريقه للشركات الناشئة أمام الجهات الاستثمارية الخارجية من صناديق وأفراد، وبحضور مجموعة بارزة من الشخصيات في القطاع جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال.

وضم العرض الاستثماري 4 شركات في تخصصات مختلفة، هي: Bagpoint التي تطور تقنيات ذكية وآمنة لتوصيل وتسليم الطرود، ومنصة شتل (Shttle) للخزائن الذكية الهادفة لجعل عملية توصيل واستلام الطرود أكثر سلاسة، وارتكاز (Ertikaz Solutions) المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية والفواتير الإلكترونية وإدارة المخزون، وإنفنت (Infnt) المقدمة لحلول تقنية متكاملة لإدارة وهندسة الحشود.

وتعقيبًا على الحدث، قال المهندس بسام الخراشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال: "مسرورون بما وصلت إليه الشركات المشاركة في العرض الاستثماري لهذا اليوم، وفخورون بأنهم جزء من أول عرض استثماري خارجي ينفذه مركز الابتكار وريادة الأعمال". وأكمل قائلًا: "هذه الشركات تتسم بتقديمها حلولًا مهمة ومبتكرة، فجميعها تواكب التحول الرقمي الكبير في المملكة والحاجة المتزايدة لحلول مبتكرة في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وإدارة الحشود".

تسعى Bagpoint لتغيير طريقة السفر التقليدية مع الأمتعة من خلال استلام حقائب المسافرين وتوصيلها للمكان المتفق عليه بالوقت المحدد، من خلال خدمات النقل وإنهاء إجراءات السفر خارج المطار أو وإنهاء إجراءات السفر من المراكز في المدينة، وتسليم الحقائب في المدينة مع خدمة استرداد الأمتعة عن بعد أو التسليم في المطار بدون إنهاء إجراءات السفر.

فيما تركز شتل (Shttle) على توفير خزائن ذكية بحيث تمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية من إيداع الطرود في الخزائن وتمكين العملاء من استلامها بأمان في الوقت وامكان المناسبين من خلال رمز يتيح فقط لحامله فتح الخزانة واستلام الطرود.

أما ارتكاز (Ertikaz Solutions) فطورت حلها التقني الشامل "لين دسباتشر" الذي يوفر أدوات لإدارة أسطول النقل البري لرفع كفاءة التشغيل وربطه بأنظمة وزارة النقل، وهيئة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنجب المخالفات، ومكّن أكثر من 30 شركة نقل لإدارة ما يزيد عن 1,500 شاحنة وأصدر أكثر من 30 ألف وثيقة نقل و25 ألف فاتورة بإجمالي معاملات تجاوز مليار ريال سعودي.

في حين تقدم شركة إنفنت (Infnt) خدمات شاملة لإدارة الحشود لمناطق التجمع الكبيرة بما في ذلك الأسواق، والفعاليات الترفيهية، الحج والعمرة. كما توفر حلولًا تقنية لإدارة الفعاليات من التوظيف إلى إدارة العمليات وإدارة الموردين، حيث تتمحور خبرتها حول هندسة وإدارة الحشود في التعامل مع العناصر المفقودة، وتحليل أنماط الزوار، وتقديم خرائط حرارية مباشرة، وإنشاء التقارير وجذب أفضل المواهب للحاجات التنظيمية.

يسعى مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) عبر منظومته المتكاملة لتطوير المشاريع الناشئة والشركات بمساعدتها على إيجاد حلول لتحدياتها، ومساعدتها على النمو من خلال برامج الاحتضان والاستثمار المتنوعة، ودشن من خلال هذا الحدث خطوة مهمة في تمكين الشركات الناشئة عبر ربطها مع مستثمرين بارزين وشبكة واسعة من رواد الأعمال.

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عن مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be:

مجتمع ريادي متكامل يستهدف أصحاب الأفكار الريادية الذين يظهرون الإصرار والرغبة العالية لحل مشكلات تواجه الأفراد أو المجتمعات من خلال خدمات ومنتجات مبتكرة، ويبحثون عن بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لإطلاق مشاريعهم.