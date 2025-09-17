الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن تعاون جديد مع شركة HyperPay، المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع المدفوعات التجارية داخل السعودية.

ويشمل هذا التعاون إصدار بطاقات تجارية في المملكة وعدد من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الإمارات وقطر، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام المدفوعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في بيئة الأعمال.

وتسعى الشركتان من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من الوصول بسهولة إلى بطاقات تجارية آمنة ومرنة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي. وستسهم هذه الخطوة في دعم نمو الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين إدارة النفقات وزيادة كفاءة العمليات المالية، اعتمادًا على خبرات ماستركارد العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

كما حصلت HyperPay مؤخرًا على ترخيص "معهد الأموال الإلكترونية" (EMI)، مما يعزز دورها في دعم رقمنة المدفوعات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعود سوار، مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نعمل مع HyperPay لتقديم بطاقات تجارية مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتحمي مستقبلها. ويأتي هذا التعاون في وقت مناسب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بشأن المستقبل، فيما تعتمد 99% منها بالفعل على المدفوعات الرقمية."

من جانبه، قال مهند عبويني، مؤسس ومدير عام HyperPay : "منذ عام 2022، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع ماستركارد لتعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات. ويشكل هذا التعاون خطوة جديدة ومهمة نحو نمو إقليمي مشترك، حيث نتيح للتجار والشركات أدوات دفع مبتكرة تساعدهم على تحسين أدائهم المالي."

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مرونة واستقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل، من خلال تسهيل عمليات الدفع وتوفير تجارب رقمية متميزة في المجال التجاري.

وسيتم إطلاق البطاقات التجارية الجديدة أولاً في السعودية، على أن يتم توسيع طرحها لاحقًا في كل من الإمارات وقطر.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

