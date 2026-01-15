أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروعها الجديد Hyde Park Terraces في قلب القاهرة الجديدة على مساحة 102 فدان، في موقع استراتيجي مميز مباشرة أمام الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC). وبالقرب من مشروع Hyde Park Views، الذي حقق نجاحًا استثنائيًا ببيع جميع وحداته فور طرحها، في تأكيد واضح على قوة العلامة التجارية للشركة وثقة العملاء المتنامية في مشروعاتها. ويعد Hyde Park Terraces ثامن مشروعات شركة هايد بارك العقارية للتطوير، ويعكس التزامها المستمر بأعلى معايير الجودة وسرعة التنفيذ، حيث بدأت أعمال الإنشاء بالموقع قبل الإطلاق الرسمي للمشروع، مع خطة لتسليم الوحدات خلال عامين. وقد تم تصميم الفيلات، إلى جانب طرح أنظمة سداد مرنة بمقدم 5% فقط، مع فترات تقسيط 10 سنوات.

ويرتكز تصميم مشروع Hyde Park Terraces على فلسفة معمارية متميزة، حيث جرى تخطيط جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 668 وحدة وفق نظام المصاطب المتدرجة (Terraces Levels) وعلى مستويات مختلفة تطل على مساحات خضراء واسعة، وهو ما ألهم تسمية المشروع بهذا الاسم. وتتراوح مساحات الوحدات بين 195 و285 متر مربع، وتشمل التاون هاوس، والتوين هاوس، والفيلات المستقلة، في تنوع مدروس يلبي احتياجات مختلف أنماط الحياة العائلية. ويعكس هذا النهج استراتيجية هايد بارك العقارية للتطوير القائمة على اختيار المواقع المتميزة وتقديم مجتمعات سكنية متكاملة تضع جودة الحياة على رأس أولوياتها، إلى جانب التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والتميز، وجداول التنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، أن التوسع المدروس والمتوازن بين شرق وغرب القاهرة يمثل جوهر استراتيجية الشركة، قائلاً: "نجحت هايد بارك في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراجع في قطاع التطوير العقاري بمصر من خلال تنويع محفظة مشروعاتها بشكل متوازن بين شرق وغرب القاهرة. ويظهر هذا النجاح من خلال مستوى المبيعات، وثقة العملاء، والصدى الإيجابي في السوق، ما يعكس قوة الرؤية التطويرية للشركة."

وأضاف سراج: "تؤكد هايد بارك حرصها على الالتزام بمواعيد التسليم ووضع العملاء في صميم استراتيجيتها، من خلال نهج استباقي في بدء الإنشاءات في مشروعاتها الجديدة المتنوعة، لضمان الالتزام بالجدول الزمني وتجاوز توقعات العملاء في مواعيد التسليم، وتقديم قيمة مضافة تعزز موقع الشركة الريادي وتزيد من تنافسيتها في السوق."

يؤكد المشروع الجديد التزام هايد بارك العقارية للتطوير باستراتيجية التوسع الذكي والمدروس، وتعزيز حضورها القوي في شرق القاهرة، مع الالتزام بمفاهيم البناء المستدام التي تلبي تطور احتياجات السوق العقاري المتغيرة. باعتبارها من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، ويجمع المشروع بين التصميم الراقي، والخدمات المتكاملة، والمجتمعات العائلية المترابطة بأعلى معاير الجودة.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال و Hyde Park Signature بالسادس من أكتوبر، وهايد بارك ڤيوز وHyde Park Terraces بالقاهرة الجديدة.

