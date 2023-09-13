نظام الشركات الناشئة الشامل يُسهل عمليات دمج الموظفين الجدد وضمان الامتثال وإعداد كشوف المرتبات للعاملين حول العالم، لتمكين الشركات الناشئة من الاستثمار في المواهب العالمية وإدارتها بسلاسة

أبوظبي: أعلنت ريموت-باس، المنصّة الرائدة لإدارة المواهب عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لتمكين ربط الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة بخدمات عالية الجودة لدمج الموظفين الجدد وإعداد كشوف المرتبات واستخدام التكنولوجيا المالية، بما يتيح أمام مؤسّسي الشركات فرصة لجذب أفضل المواهب، وبناء شركات ناجحة مؤهلة للريادة على المستوى الدولي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتمكن الشركات الناشئة في Hub71 من الاستفادة من خدمات منصّة ريموت-باس المتخصّصة بدمج الموظفين عن بُعد، وإعداد كشوف مرتباتهم على نطاق عالمي، وذلك بما يتوافق تمامًا مع معايير الامتثال لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دفع أجورهم عبر مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية. ومن خلال تجربة سلسة، ستتاح أمام الشركات الناشئة فرصة لاستقطاب أفضل المواهب العالمية عبر تسهيل التحضيرات اللازمة لدمج الموظفين، مثل إعداد العقود بصورة تمتثل مع قوانين العمل المحلية، واستخدام أنظمة التحقّق من الهوية، والتعامل مع التوقيعات الإلكترونية.

كما ستستفيد الشركات الناشئة المؤهلة من خصوم وعروض حصرية على خدمات ريموت-باس عبر برنامج الحوافز السخيّ المُقدّم في إطار برنامج بناء الشركة الخاص الذي توفره Hub71 لأعضاء المنظومة.

تأسّست منصّة ريموت-باس في Hub71 في عام 2020، ونجحت في توسيع نطاق أعمالها على مستوى العالم لتصبح شريكًا موثوقًا لدى منظومة التكنولوجيا العالمية؛ حيث تهدف إلى تمكين مؤسّسي الشركات داخل منظومة Hub71 من اعتماد البيئة المستقبلية للعمل عن بُعد، وبناء فرق عمل عالمية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح كريم نادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمبيعات لشؤون العمليات في ريموت-باس: "نظرًا لكوننا جزءًا من دفعة الشركات الناشئة الأولى في Hub71 ، يُسعدنا أن نساهم في المنظومة التي بدأت فيها رحلتنا. حيث ستدمج هذه الشراكة بين دور Hub71 الرائد في توفير مناخ مميز لنجاح شركات التكنولوجيا الناشئة، وبين خبرة ريموت-باس في مجال التوظيف العالمي وإعداد كشوف المرتبات. وينصبّ التركيز على تمكين الشركات من ضمّ المواهب الدولية مع الحدّ من صعوبات تحضير العقود والامتثال للوائح المحلية وإعداد كشوف المرتبات. وقد أظهرت بعض التقارير وجود 35 مليون شخص من العاملين عبر الإنترنت على مستوى العالم، كما أفادت أن نسبة 98% من العاملين يرغبون في العمل بدوام جزئي عن بُعد، الأمر الذي يوحي بأن هذه الشراكة ستفتح المجال أمام نموّ مزيد من الشركات وتوسّعها في المنطقة".

ومن جانبه، قال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في: Hub71 "يُمثّل إنشاء فريق قويّ من المبدعين والمواهب الماهرة عنصرًا حيويًا لازمًا لنجاح أي شركة ناشئة، ويعتبر ذلك تحدّيًا في ظلّ صعوبة إيجاد الكفاءات والخبرات المطلوبة محليًا. ونحن في Hub71، نقدّر دور المواهب في نموّ الشركات الناشئة، ونحرص على تسهيل الوصول إلى أفضل وألمع العقول من خلال بناء الشراكات القيّمة. ولذا، نحن متحمّسون لتمكين شركاتنا الناشئة من الوصول إلى ريموت-باس، ومتابعة الكيفية التي تساهم بها هذه المنصّة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي على نطاق أوسع، لتلبية احتياجات مؤسّسي الشركات في التوظيف".

ومن خلال منصّة ريموت-باس، سيتمكن العاملون عن بُعد من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا المالية عبر تطبيق الهاتف الذكي ، مع الاستفادة من بطاقة خصم فعلية يستلمون من خلالها المدفوعات بالدولار الأمريكي، وغير ذلك من العروض. وتتيح هذه البنية التحتية للعاملين حول العالم إدارة شؤونهم المالية، والحصول على المزايا العالمية الأخرى؛ مثل التأمين الصحي، من أي مكان في العالم.

يحتضن مجتمع Hub71 أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 21 قطاعاً. ومن خلال الجمع بين روّاد الأعمال والشركاء من الشركات والمستثمرين والهيئات الحكومية، أنشأت Hub71 مجتمعًا نشطًا يساعد الشركات المبتكرة على الازدهار حول العالم انطلاقًا من قلب أبوظبي.

لمزيد من التفاصيل حول هذه الشراكة، يرجى زيارة https://www.remotepass.com/hub71-partnership.

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حول ريموت-باس:

ريموت-باس عبارة عن منصّة عالمية لدمج الموظفين وإعداد كشوف المرتبات للفرق العاملة عن بُعد. وتتمثل رؤيتنا في بناء عالم يمكن لأيّ شخص فيه العمل من أي مكان مع تمكين الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. يُساعد هذا النظام الشامل الشركات على التحكّم في دورة حياة العمل عن بُعد بأكملها، مما يتيح إعداد المواهب ومدفوعاتها وإدارتها والاحتفاظ بها في 150 دولة بدون عناء. تحصل الفرق العاملة عن بُعد على مستحقاتها في الوقت المحدد وبالعملة التي تختارها، ويتيح تطبيق الهاتف الذكي وصولًا سلسًا من مختلف أنحاء العالم إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة. نحن نزيل عناء العمل اليدوي عن فرق الموارد البشرية والمالية مع ضمان الامتثال الكامل، حتى تتمكن الشركات من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71.