المجموعة الـ 15 من الشركات الناشئة المنضمّة إلى Hub71 جمعت تمويلات تتجاوز 130 مليون دولار أمريكي، وتقع مقرات 80% من شركات هذه المجموعة خارج دولة الإمارات، ما يعكس قدرات منظومة التكنولوجيا الرائدة على استقطاب الشركات الناشئة الدولية عالية الإمكانات ويُعزز جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية مفضّلة للتكنولوجيا

جمعت تمويلات تتجاوز 130 مليون دولار أمريكي، وتقع مقرات 80% من شركات هذه المجموعة خارج دولة الإمارات، ما يعكس قدرات منظومة التكنولوجيا الرائدة على استقطاب الشركات الناشئة الدولية عالية الإمكانات ويُعزز جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية مفضّلة للتكنولوجيا 9 شركات ناشئة من المجموعة 15 ستنضم إلى برنامج Access ، فيما تنضم 7 شركات ناشئة إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech ، و7 شركات ناشئة إلى منظومة التكنولوجيا الرقمية Hub71+ Digital Assets

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي عن استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ 15 المنضمّة إليها، مما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها Hub71 إلى 243 شركة. وبعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل هذه الشركات في برنامج Access من Hub71، وفي منظومتيها المتخصّصتين للأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets والتكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، حيث وصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة إلى 134.9 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد نجاح Hub71 في جذب الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمؤهلة للتوسع بآفاق الابتكارات التكنولوجية ضمن القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد أبوظبي المتنوع.

وتمّ اختيار الشركات الناشئة في المجموعة الـ 15 من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى Hub71؛ ومنها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات؛ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتشمل الشركات الناشئة البارزة التي ستنضم إلى برنامج Access من Hub71 شركة EpiBone، وهي شركة تكنولوجيا صحية مقرها الولايات المتحدة جمعت تمويلات بقيمة 158 مليون درهم (43 مليون دولار أمريكي). ومن المقرر أن تنضمّ إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech شركة Partanna Oasis ، المتخصصة في مجال علوم المواد وتصنع الخرسانة سلبية الكربون، وقد شارك في تأسيسها أسطورة كرة السلة الأمريكية ريك فوكس، وجمعت تمويلات بقيمة 98 مليون درهم (26 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، جمعت شركة Greengage لحلول التكنولوجيا المالية (ويب 3) للشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب العائلية، ومقرها المملكة المتحدة، تمويلات بقيمة 36 مليون درهم (10 ملايين دولار أمريكي)، وستنضم إلى منظومة التكنولوجيا الرقمية Hub71+ Digital Assets. وبمجرد انضمامها إلى Hub71، ستعمل هذه الشركات الناشئة على تأسيس عملياتها في أبوظبي، مما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا ووجهة مفضلة لنموّ رواد الأعمال.

وصرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: تضم المجموعة الـ 15، شركات ناشئة تتميز بريادتها وقدرتها على المساهمة في منظومة التكنولوجيا في أبوظبي. وتقدم Hub71 دعمها لرحلة مؤسسي الشركات الناشئة في أبوظبي وتسريع تأثيرهم على مستوى العالم من خلال توفير فرص الاستثمار لهم وتعزيز وصولهم إلى الأسواق."

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف المجموعة الـ 15، تتكون من شركات ناشئة في مرحلة التأسيس ومرحلة السلسلة "أ"، ما يشير إلى قدرة Hub71 على توسيع نطاق المشاريع في مراحلها المبكرة. وتعمل هذه الشركات المختارة في سبعة قطاعات، تتضمن: التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا التعليمية والتنقل والخدمات اللوجستية، وستساهم بدور فعّال في تعزيز المرونة والنموّ المستدام لاقتصاد أبوظبي. ومن الشركات الناشئة البارزة التي انضمت إلى برنامج Access من Hub71 شركة Autone، وهي شركة لوجستية مقرها الولايات المتحدة، تقدم نظام إدارة المخزون مع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي لتوفير البيانات في الوقت الفعلي وأنظمة دعم القرار في المؤسسات؛ حيث جمعت Autone تمويلات بقيمة 17 مليون درهم (4.8 مليون دولار أمريكي).

وستنضم سبع شركات ناشئة من المجموعة الـ 15 إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech؛ لتمكين وصولها إلى موارد مخصصة وباقات مصممة تدعم مهمتها في بناء مستقبل أكثر استدامة. ومع المجموعة الأخيرة، تضمّ منظومة Hub71 المتخصصة 12 شركة ناشئة مؤهلة لتعزيز طموحات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي. ومن الشركات الناشئة في هذه المجموعة أيضاً Plenesys، وهي شركة مقرها فرنسا، تعمل على ابتكار حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين النظيف بدون انبعاثات كربونية، وذلك باستخدام تحلل غاز الميثان البلازمي للغاز الطبيعي أو الميثان الحيوي، بتكلفة أقل بنسبة 50% من التحليل الكهربائي. وقد حصلت Plenesys مؤخراً على تمويلات بقيمة 11 مليون درهم (3 ملايين دولار أمريكي).

ومن المقرر أيضاً أن تنضم 5 شركات ناشئة إلى منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets المتخصصة، والتي تركز على تطوير قدرات النموّ في تقنيات الويب 3 والأصول الرقمية. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة المنضّمة لمنظومة الأصول الرقمية إلى 22 شركة من بينها؛ Gateway.fm التي تتخذ من النرويج مقراً لها، وهي شركة بنية تحتية لتوزيع تقنية البلوك تشين تعمل على أتمتة وتوفير حلول جاهزة للشركات تساعدها في نشر تقنياتها الخاصة بالبلوك تشين والبنية التحتية.

وستتاح للشركات الناشئة المنضمّة إلى برنامج Access من Hub71 ومنظوماتها المتخصص Hub71+ فرصة الاستفادة من قدرات مجتمع Hub71+ الحيوي والذي يزخر بالموجّهين والشركاء والمستثمرين ضمن منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي، مع تمكين وصولهم إلى فرص السوق والمواهب المتميزة والتمويل، وتعزيز قدرات الشركات على إنجاز الصفقات وجذب الاستثمارات وتحفيز نموّ السوق إلى حدّ كبير. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات الناشئة من حوافز عينية بقيمة إلى 250 ألف درهم وحوافز نقدية بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص في الأسهم وفق مذكرة SAFE. وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء مؤهلة لتلقي دعم إضافي يصل إلى 250 ألف درهم مقابل حصص إضافية في الأسهم عند إكمال البرنامج.

تشمل قائمة الشركات الناشئة الـ 21 في المجموعة الـ 15 من الشركات المنضمّة إلى Hub71 ما يلي:

برنامج Access

1. Autone نظام إدارة مخزون يدمج الذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات في الوقت الفعلي وأنظمة دعم القرار للمؤسسات.

2. Add Value Machine منصّة لمعالجة المخاوف الأمنية لعملاء المؤسسات من خلال نشر أحمال عمليات الذكاء الاصطناعي التوليدية لضمان الامتثال والحوكمة.

3. Capcade تطبيق لمشاركة البيانات والتعاون مخصص لعمل الشركات بطريقة آمنة ومنسجمة عبر المؤسسات.

4. EpiBone شركة طبّ تجديدي تركز على علاج العظام والغضاريف، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتصنيع ثلاثي الأبعاد وتقنية الخلايا الجذعية.

5. Spontivly منصّة تحليلات بيانات تُمكّن فرق العمل من تصميم لوحات بيانات بدون الحاجة إلى مهندس بيانات في الموقع.

6. Mamotest منصّة ذكاء اصطناعي تربط المؤسسات الصحية بأخصائيي الأشعة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن فحص وتشخيص الإصابة بالسرطان بدقة، والوصول إلى العلاج.

7. Wuilt هو حلّ شامل بدون برمجة مخصص لمساعدة الشركات على تصميم مواقع التجارة الإلكترونية باللغة العربية.

8. Enrichly منصّة لتطوير الثقة بالنفس تدمج بين قدرات الذكاء الاصطناعي والألعاب لتمكين تعليم الشباب.

9. Vault منصّة لإدارة الثروات تتيح أمام الأفراد إمكانية إنجاز التخطيط المالي القائم على الذكاء الاصطناعي والوصول إلى الاستثمارات البديلة.

منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech

10. AtmoCooling شركة تكنولوجيا مناخية تُمكّن من تحويل المناطق القاحلة إلى أرض صالحة للزراعة، من خلال إدارة التحكم في حجم قطرات المياه.

11. Blusink شركة لإزالة الكربون من المحيطات تعتمد على القدرات التي توفرها الطبيعة، لتعزيز عملية التقاط الكربون في قاع البحر، من خلال تحفيز تكلس الطحالب البحرية.

12. Circa Biotech مصنع لإدارة النفايات الغذائية العضوية وتحويلها إلى علف حيواني عالي الجودة ووقود طيران مستدام.

13. Electrogenos شركة تكنولوجيا وتصنيع تقوم بإنتاج الهيدروجين الأخضر مع خفض تكاليف التحليل الكهربائي وتقليل أوقات التوزيع في المصنع.

14. Partanna Oasis شركة لتصنيع المواد المتقدمة تسعى إلى تغيير طريقة البناء حول العالم من خلال تبني واستخدام مواد البناء المستدامة. وابتكرت الشركة خرسانة أسمنتية مستدامة سلبية الكربون لا تحتاج إلى عملية إنتاج كثيفة الطاقة كتلك المستخدمة لإنتاج أسمنت بورتلاند.

15. Plenesys شركة تطوير وتصميم لحلول إنتاج الهيدروجين النظيف المتطورة بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعتمد على تحلل الميثان البلازمي للغاز الطبيعي أو الميثان الحيوي، بتكلفة أقل بنسبة 50% من التحليل الكهربائي.

16. Terrax Environmental نظام حائز على براءة اختراع في استخدام البلاستيك لتحويل النفايات إلى منتجات مستدامة للبناء والعديد من المنتجات القابلة للتدوير.

منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets

17. Chainsight منصّة تجمع بيانات البلوك تشين ضمن السلاسل وخارجها، بما يشمل الأصول في العالم الحقيقي (RWAs)، لتقديم رؤى شاملة عبر تحليل السلاسل الزمنية.

18. easyflow عبارة عن أداة إدارة مدعمة بالذكاء الاصطناعي تبسط إعداد العقد وتشغيلها وإدارتها لمشغلي العقد في قطاع البلوك تشين.

19. Gateway.fm بنية أساسية لتوزيع سلاسل البلوك تشين ومعالجة تعقيداتها من خلال أتمتة وتزويد الشركات بحلول جاهزة لنشر سلاسل البلوك تشين وهيكلياتها الأساسية الخاصة.

20. Greengage هي شركة تكنولوجيا مالية للويب 3، تقدم خدمات الحسابات والإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعملاء المكاتب العائلية.

21. Stables منصّة تقدم محفظة رقمية تركز على الهاتف المحمول في 130 دولة، مدعومة بعملات مستقرة لإجراء التحويلات عبر الحدود.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71

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