افتتحت النسخة الثامنة من Huawei Connect أبوابها في شنغهاي في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، في أول حدث لها منذ الأزمة الصحية العالمية. ينصب تسليط الضوء هذا العام على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تركيز Huawei الرئيسي على القارة الأفريقية. خلال حدث ليلة Huawei شمال أفريقيا في 20 سبتمبر، كشف Terry HE، رئيس Huawei شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا)، عن إستراتيجية الشركة المتجددة لتوجيه أفريقيا نحو "مستقبل ذكي ومتصل".

هذه الإستراتيجية، المعنونة "تسريع الذكاء الاصطناعي لأفريقيا الجديدة"، ليست مجرد خريطة طريق، ولكنها مخطط شامل لمستقبل أفريقيا الرقمي والتكنولوجي. نظرًا لتعداد سكان القارة من الشباب، الذي يبلغ 60% في عمر 25 عامًا أو أقل، تبرز الرقمنة كمحفز رئيسي للنمو في الدول الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الإمكانات الكبيرة للقارة في مجال الطاقة الخضراء ميزة تنافسية لا مثيل لها في عصر الذكاء الاصطناعي. وإدراكًا لنقاط القوة هذه، فإن إستراتيجية Huawei الجديدة مبنية على دمج التقنيات الذكية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الحيوية التي تشكل وتؤثر على الحياة اليومية للأفارقة، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل والتمويل والزراعة والتعدين.

تتمحور الإستراتيجية حول ثلاثة مجالات عمل أساسية:

· تسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدماج، وبالتالي تحسين حياة الناس من خلال توسيع نطاق تغطية وجودة الخدمات الأساسية؛

· تسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدارة الحكومية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والتجارة؛

· تسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في جميع أنحاء الاقتصاد، لا سيما في الصناعات الرئيسية في أفريقيا.

ولدعم هذه الإستراتيجية، كشف Terry HE خلال الحدث عن خطة استثمارية مهمة تسمى "المستقبل الذكي" لمنطقة شمال أفريقيا، تشمل 28 دولة تقع إلى الشمال من خط الاستواء داخل القارة الأفريقية.

تم تخصيص هذه المبادرة الاستثمارية الكبرى لمدة خمس سنوات، والتي يبلغ مجموع ميزانيتها 430 مليون دولار، على النحو التالي: 200 مليون دولار لإنشاء أول مركز سحابي عام في المنطقة، يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، و200 مليون دولار إضافية لدعم 200 شريك برمجيات محلي وتمكين 1300 شريك قناة. فيما يتعلق بتطوير المواهب، ستستثمر هواوي 30 مليون دولار لتدريب 10 آلاف مطور محلي وتعليم 100 ألف محترف رقمي، ما يخلق قوة عاملة ماهرة لتعزيز التحول الذكي في المنطقة.

التحديات هائلة، والمخاطر كبيرة. قال Terry HE، رئيس هواوي شمال إفريقيا (شمال وغرب ووسط إفريقيا): "يتميز كل تطور تكنولوجي بالمثابرة والاستكشاف والاستثمار". وأضاف: "لتسريع التحول الذكي في شمال إفريقيا، ستكثف Huawei استثماراتها في التقنيات والأنظمة البيئية والمواهب ". وشدد على الأهمية الحاسمة للتعاون الوثيق بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات لتحقيق هذه الطموحات. وفي الختام، دعا إلى العمل الموحد، قائلاً: "دعونا نوحد قوانا للدخول في عالم أكثر ذكاءً في أفريقيا وتحقيق تطلعات شعوبها".

بالنسبة لشركة Huawei، تمثل إفريقيا عنصرًا محوريًا في طموحات نمو الشركة، مما يؤكد التزامها الثابت بالتحول الرقمي في القارة.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول Huawei

Huawei هي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. مع حلول متكاملة في أربعة مجالات رئيسية –شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية– نحن ملتزمون بجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. تتميز مجموعة منتجات وحلول وخدمات Huawei من البداية إلى النهاية بأنها تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام الإيكولوجي، نخلق قيمة دائمة لعملائنا، ونعمل على تمكين الناس وإثراء الحياة في المنزل وإلهام الابتكار في الشركات من جميع الأشكال والأحجام. في Huawei، يتم تعزيز الابتكار بالنظر إلى احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على التطورات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. نعمل في أكثر من 170 دولة وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية، ولدينا 28 موقعًا في منطقة شمال أفريقيا. تأسست Huawei في عام 1987 وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.