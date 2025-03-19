دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك HSBC اليوم عن إطلاق حل فريد ومتميز لإدارة السيولة النقدية في الإمارات العربية المتحدة – معززاً بذلك التزام البنك بدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في استكشاف الاقتصاد الرقمي سريع التطور للدولة. ويتيح هذا الحل الرقمي المبتكر لإدارة السيولة النقدية الإمكانية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة لأتمتة إدارة السيولة النقدية داخل الدولة بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مما يمثل خطوةً كبيرةً نحو إدارة عمليات الخزانة بشكل فعلي ومباشر.

ويعكس هذا الحل مكانة بنك HSBC الرائدة في مجال إدارة النقد في الدولة[1]. فمن خلال دمج الأرصدة الموجبة والسالبة لمختلف الحسابات المصرفية لدى HSBC ضمن حساب واحد، فإن هذا الحل يساعد العملاء على تحسين سيولتهم النقدية، وخفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز مرونتهم المالية. ومن خلال منصة للخدمة الذاتية "لحلول HSBC للسيولة العالمية"، يمكن للعملاء الآن إدارة وتعديل معاملات تنفيذ عمليات الحسابات الوسيطة والمعاملات المتبادلة بين الشركات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنحهم إمكانية التحكم الكامل بسيولتهم النقدية بشكل فوري.

ولقد رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة في مجال التحوّل الرقمي، مع تسارع وتيرة اعتماد حلول المدفوعات الفورية والتجارة الإلكترونية. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي[2]، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أسرع أسواق المدفوعات الفورية نمواً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التوجه. ومن المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات الفورية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.56% بين عامي 2025 و2030[3]، مما يُبرز الحاجة إلى توفير حلول لإدارة السيولة النقدية بحيث تكون متاحةً على مدار الساعة.

وقال كايل بواغ، رئيس الحلول العالمية لإدارة المدفوعات لدى HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن إطلاق هذا الحل المتطور لإدارة النقد في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يساعد الشركات على مواكبة التحول الرقمي في المنطقة، ويمثل خطوةً أخرى نحو تمكين عملائنا من تعزيز عمليات الإدارة الفورية لخزينة الشركات والمؤسسات.

كما أن تطور تقنيات المدفوعات الفورية والتجارة الإلكترونية يعني أن أمناء الخزانة لدى الشركات أصبحوا ينظرون الآن إلى إدارة السيولة النقدية كمفهوم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويتجاوز حل HSBC تلك القيود التقليدية التي تواجهها الشركات من خلال توسيع نطاق الإدارة الآلية للسيولة النقدية من أسبوع العمل إلى أيام العمل."

ويتماشى هذا الإطلاق مع استراتيجية HSBC لدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد متنوع ومدعوم رقمياً من خلال توفير حلول مالية عالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

للمزيد من المعلومات حول حل السيولة النقدية الفورية، تفضل بزيارة HSBC الإمارات العربية المتحدة.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023. www.hsbc.ae

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[1] وفقاً لاستبيان مجلة يوروموني لإدارة النقد لعام 2024

[2] المنتدى الاقتصادي العالمي، ما وراء طفرة المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط؟، 3 مارس 2025

[3] تقرير وكالة موردور للأبحاث والأسواق