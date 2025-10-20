الدوحة، قطر- أعلن HSBC قطر عن تعينات جديدة في كوادره القيادية، مما يؤكذ ألتزام البنك بربط عملائه بالفرص العالميه و النمو وكذلك دعم طموح رؤية قطر الوطنية 2030.

حيث تم تعيين ماجد رز رئيسا للخدمات المصرفية للشبكات العالمية في بنك HSBC قطر. و هو يتمتع بخبرة تقارب العقدين في الخدمات المصرفية للشركات والأستشارات في مجالي الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

شغل سابقا منصب الرئيس تنفيذي والشريك المؤسس لشركة "Capital in Motion" الاستشارية في نيويورك، كما تولى عدة مناصب مصرفيه عليا بما في ذلك رئيس قسم الشركات الكبيرة في HSBC قطر.

و أيضا تم تعيين أسيل العبيدان رئيسا لمجموعة عملاء المؤسسات في بنك HSBC قطر. إذ تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاما مع بنك HSBC، قادت خلالها عدة محافظ لمؤسسات حكومية ضمن قطاع الشركات العالمية في قطر. كما ترأست أيضا قسم الخزينة والصرف الاجنبي، وهو ما منحها معرفة عميقة بالسوق المحلي وعلاقات العملاء.

وتم تعيين جيتين فارجيس رئيساً لقطاع الشركات العالمية في بنك HSBC قطر. يمتلك جيتين مسيرة مصرفية تمتد لأكثر من 18 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، شملت تقديم الخدمات المصرفية للكيانات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية. ويتميز بفهم عميق لمشهد الخدمات المصرفية للشركات في قطر والمنطقة بفضل خبرته الواسعة والمتعددة القطاعات.



وقد علق عبد الحكيم مصطفوي- الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر قائلا "إن تعزيز كوادر القيادة لدينا بمواهب قويه إنما يثبت التزامنا طويل الأمد بنهضة دولة قطر. حيث يجلب كل من ماجد، أسيل وجيتين خبرات متنوعة، ومعرفة عميقة بالسوق، وتركيزاً قوياً على العملاء، ما يعزز قدرتنا على ربط أعمال قطر بالفرص العالمية. كما سيسهم دورهم القيادي في تطوير استراتيجية البنك لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو وابتكار الحلول التي تدعم التقدم المستدام محلياً وعالمياً.”



هذه التعيينات تُبرز الاستثمار المتواصل لبنك HSBC في قطر وتركيزه على بناء فريق قيادي يمكنه تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء بينما يسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لقطر.

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي.

