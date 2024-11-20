قام بنك HSBC بإطلاق أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الكويت بشكل رسمي، وهي خدمات تتمتع بمكانة فريدة ومتميزة باعتباره بنك دولي مرخص لتقديم الاستشارات الاستثمارية لمزاولة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في الدولة.

هذا وقد ضم حفل الإطلاق، الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، كبار قادة الأعمال المحليين لمعرفة المزيد عن الخدمات الحصرية لإدارة الثروات التي يقدمها بنك HSBC وللاطلاع على رؤية البنك للتوجهات المالية والجيوسياسية العالمية الحالية من قبل الخبراء الزائرين من HSBC المتخصصين في المجالات الاستثمارية والجيوسياسية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات بمثابة تأكيد لمدى التزام بنك HSBC بتوسيع خدماته في مجال إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال توفير الحلول العالمية لإدارة الثروات، والخبرة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، وشبكة دولية واسعة النطاق، وتسهيل إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية والأسواق.

وقال سامر العابد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت: "تقدم الكويت، من خلال موقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع، فرصةً كبيرة لخدمات إدارة الثروات من خلال تزايد الطلب على خدمات إدارة الثروات الأكثر تطوراً مع استمرار رؤية الكويت في تحويل الدولة إلى مركز تجاري واستثماري إقليمي."

وأضاف ريان كازروني، رئيس السوق، للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC الكويت: "يمثل إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الكويت إنجازاً هاماً بالنسبة لبنك HSBC ويعزز من التزامه تجاه دولة الكويت. وإننا متحمسون لربط عملائنا بالفرص العالمية وفتح عالم من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية."

هذا وتقوم أعمال الخدمات المصرفية الخاصة لدى HSBC بتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً في الكويت بما يتماشى مع معايير الاستثمار الدولية من خلال خدمات شخصية مخصصة. وتغطي خدماتنا الاستشارية أفضل منتجات إدارة الاستثمارات الثروات ضمن فئاتها مثل الأسهم، والأدوات المالية والعقارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة متنوعة من خدمات تخطيط الثروة وإدارة الشركات العائلية وتنظيم انتقال الثروة إلى الأجيال التالية.

وتضمن حفل الإطلاق عرضاً تقديمياً من قبل جورجيوس ليونتاريس، رئيس شؤون الاستثمار لسويسرا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مجال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك HSBC.

حول إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

نبذة عن الخدمات المصرفية الخاصة العالمية من HSBC

تساعد الخدمات المصرفية الخاصة العالمية من HSBC العملاء على إدارة ثرواتهم وتنميتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وتساعد شبكتها من الخبراء العالميين العملاء على الوصول إلى فرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم، والتخطيط للمستقبل من خلال التخطيط للثروة والخلافة، والحلول المخصصة. www.privatebanking.hsbc.com.

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