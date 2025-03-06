في إطار مساعيها الجادة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز العلاقات مع مديري الصناديق والأصول حول العالم، شاركت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة في منتدى بنك HSBC للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 2025 الذي أقيم في دبي مؤخراً.

وقد ساهم المنتدى في توفير منصة مثالية لبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة لتعريف المستثمرين الإقليميين والدوليين بأبرز التطورات التنظيمية في سوق رأس المال البحريني. وقد ناقش منتدى بنك HSBC للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 2025 توجهات السوق الحالية، وأهمية التحول الرقمي، وأطر العمل التنظيمية، بالإضافة إلى البنية التحتية لأسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وخلال المنتدى، شارك السيد عبدالله عابدين، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البحرين للمقاصة في جلسة نقاش بعنوان "الابتكار والتحول – مرحلة نمو أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث ألقى الضوء على التطورات التنظيمية الجديدة في السوق، بما في ذلك دليل البيع على المكشوف الفني (غير المغطى) لجميع المتعاملين في السوق، ونموذج آلية "التسليم مقابل الدفع" (DVP) ، وآخر المستجدات في السوق."

وقد التقى وفد بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة على هامش المنتدى مع عدد من مديري صناديق الاستثمار والأصول، حيث قدم الوفد رؤية واضحة للتطورات التنظيمية لأسواق رأس المال في البحرين، مع إلقاء الضوء على تطورات السوق الجارية، وأبرز الفرص التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة.

وفي تعليقه على المنتدى، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "إن مشاركتنا في منتدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا 2025 تؤكد جهودنا الطموحة نحو دمج الابتكار وتعزيز التعاون بين الأسواق المالية الإقليمية والدولية. ومن خلال التواصل مع المستثمرين الدوليين، فإننا نسعى إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كسوق مالية ديناميكية تتميز بالشفافية وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. "

من جانبه، قال السيد جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لبنكHSBC في البحرين: "لقد أصبح منتدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا يمثل منصة مهمة لتجمع المؤسسات والهيئات التنظيمية والمستثمرين لبحث تطور أسواق المال في المنطقة. ولاشك أن مشاركة بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة تعكس التزامهما المتواصل والراسخ بدفع حركة تطور أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين."

وقد شارك في المنتدى متحدثون رئيسون من كبرى المؤسسات، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمقاصة، وشركة أبوظبي للإيداع، وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة، وشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي، وشركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، وسوق دبي المالي، وسلطة دبـي للخدمات المالية، وشركة إيداع (قطر)، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وهيئة أسواق المال (الكويت)، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبورصة مسقط، وناسداك دبي، وبورصة قطر، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وغيرها من المؤسسات المرموقة. وقد ناقش الحاضرون عددًا من المواضيع التي تهم القطاع المالي، بما في ذلك تطور البنية التحتية لأسواق رأس المال، والإقراض، والاقتراض، وتأثير الرقمنة على الأسواق المالية.

-انتهى-

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