الرياض: أعلنت كل من شركة تطوير منتجات الحلال(HPDC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة MBRF، الرائدة عالمياً في حلول إنتاج الأغذية متعددة البروتين وأحد أكبر منتجي الأغذية الحلال في العالم، عن إتمام الإغلاق المالي لصفقة »ساديا حلال«. ويُعد هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة خلق واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في البروتينات المتعددة ضمن قطاع الأغذية الحلال، وواحدة من أضخم شركات الأغذية الحلال على مستوى العالم.

وتُقدّر قيمة صفقة» ساديا حلال«بنحو 8 مليار ريال سعودي (حوالي 2.07 مليار دولار أمريكي)، وتشمل الاستحواذ على منصة تشغيلية متكاملة تضم المصانع ومراكز التوزيع، والأصول اللوجستية التابعة لشركة MBRF في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان، إلى جانب عمليات التصدير المباشرة لمنتجات الدواجن ولحوم الأبقار والأغذية المصنعة الحلال إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس إطلاق» ساديا حلال«طموحًا مشتركًا لبناء منصة عالمية رائدة للأغذية الحلال انطلاقًا من المملكة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الأغذية الحلال والابتكار والتجارة. كما تؤكد هذه الشراكة جاذبية المملكة كوجهة محورية للاستثمار الاستراتيجي والتوسع الصناعي على المستوى الدولي.

وقال ماركينيوس مولينا، رئيس مجلس إدارة شركة ساديا حلال والرئيس التنفيذي لشركة MBRF في المملكة العربية السعودية: "يُمثل إتمام الإغلاق المالي لـ »ساديا حلال« محطة محورية في التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة. وبالتعاون مع شركة تطوير منتجات الحلال، نعمل على بناء شركة ترتكز على الجودة والحجم والثقة، قادرة على خدمة أسواق متعددة وتعزيز سلاسل الإمداد، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة."

من جانبه، قال فهد بن سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال (HPDC) : "تعكس »ساديا حلال« قوة قطاع الأغذية الحلال في المملكة، وتدعم ترسيخ مكانتها كمركز عالمي يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ومن خلال تكامل القدرات الصناعية مع الوصول إلى الأسواق والرؤية طويلة المدى، ستسهم »ساديا حلال« في تعزيز وتنويع سلاسل الإمداد وترسيخ موقع المملكة في صدارة صناعة الأغذية الحلال عالمياً."

وتتمتع »ساديا حلال« بمكانة قوية تؤهلها لفتح آفاق نمو جديدة والتوسع عبر أسواق متعددة، مستفيدة من الخبرة الدولية العميقة لشركة MBRF، ومحفظتها الواسعة من العلامات التجارية الموثوقة، وبصمتها التشغيلية الراسخة، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية والاستثمارات المتخصصة لشركة تطوير منتجات الحلال لتطوير منظومة الحلال على مستوى المملكة والمنطقة والعالم.

وكجزء من الصفقة، أكدت شركة تطوير منتجات الحلال التزامها بامتلاك حصة لا تقل عن 20% في »ساديا حلال«، مقارنة بـ10% سابقاً، مع إمكانية رفع هذه الحصة إلى 40% قبل حلول الطرح العام الأولي المرتقب، حيث باشرت »ساديا حلال« باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لعملية الطرح في السوق الرئيسية "تداول" السعودية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على المنتجات الغذائية الحلال نموًا متسارعًا، بالتوازي مع تسارع جهود المملكة العربية السعودية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لصناعة الحلال. ومن خلال شراكات استراتيجية مثل «ساديا حلال»، تواصل المملكة تعزيز دورها في دعم استدامة المنظومة الصناعية المرتبطة بالقطاع، بما يعزز تنافسيتها عالميًا ويدعم نمو الصادرات غير النفطية.

عن"MBRF"

تعد "MBRF" واحدة من أضخم شركات الغذاء حول العالم. وتعمل الشركة في 117 دولة بصفتها شركة عالمية متخصصة في البروتين المتعدد ضمن منصة متكاملة. ويصل الدخل السنوي إلى 160 مليار ريال برازيلي مع إنتاج 8 ملايين طن سنوياً وخدمة أكثر من 425 ألف عميل.

نبذة عن شركة تطوير منتجات الحلال (HPDC)

شركة تطوير منتجات الحلال (HPDC) هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، أُنشئت بهدف توطين صناعة الحلال في المملكة العربية السعودية وتطوير منظومة الحلال على المستوى العالمي. وانطلاقًا من رسالتها لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للحلال، تدعم الشركة نمو صناعة الحلال المحلية وتُسهم في تمكين التوسع الاقتصادي وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. كما تعمل على تمكين شركائها العالميين من التوسع وتحقيق أهدافهم وتعزيز عملياتهم من خلال استثمارات متخصصة داخل القطاع.

