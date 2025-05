ماتاوان، نيوجيرسي، (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت مجموعة Hovnanian Enterprises, Inc. (NYSE: HOV)، وهي شركة رائدة في مجال بناء المنازل على مستوى الولايات المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركتها التابعة في الشرق الأوسط، K. Hovnanian M.E. Investments, LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة NHC، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. وقّع مذكرة التفاهم السيد Mohammad Albuty، الرئيس التنفيذي لشركة NHC، وAra K. Hovnanian، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Hovnanian Enterprises, Inc وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض في 13 مايو 2025، خلال الزيارة التاريخية للرئيس Donald J. Trump للمملكة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ Majed bin Abdullah Al-Hogail إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس استمرار التعاون والشراكات الاستثمارية المتنامية بين الجانبين.

وتستند مذكرة التفاهم إلى التعاون المستمر بين شركتي K. Hovnanian M.E. وNHC، وتتضمن تشكيل مجموعات عمل مشتركة والسعي وراء الفرص ضمن مشاريع شركة NHC، وكل ذلك دعماً لرؤية 2030 وإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة وقابلة للعيش في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تسعى هذه الجهود، التي تتوافق مع زيارة الرئيس Trump، إلى توسيع نطاق الاستثمارات الأميركية وتعزيز العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية.

وستواصل مجموعة شركات Hovnanian، بخبرتها الواسعة في إنجاز أكثر من 376 ألف منزل في الولايات المتحدة على مدى ما يقرب من 70 عامًا، تعزيز خبرتها من خلال شركة K. Hovnanian M.E. Investments, LLC، التي تعمل في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مشترك مع شركة Hamad Bin Mohammed Bin Saedan بدأ منذ عام 2013، وقد أنجزت أكثر من 2450 منزلًا لمشترين المنازل السعوديين.

وأضاف Albuty: "تتمتع مجموعة شركات Hovnanian بخبرة واسعة في مجال بناء المنازل عالية الجودة، وسنعمل على استكشاف فرص التعاون للارتقاء بحياة المواطنين السعوديين من خلال التطورات المبتكرة التي تركز على تحسين نوعية حياة جميع أولئك الذين يعيشون في مشاريعنا ويزورونها".

وقال Ara K. Hovnanian: "فخورون بتعميق شراكتنا مع شركة NHC، ونشرف بتوقيع هذه الاتفاقية خلال هذه الزيارة التاريخية". "إن التحول الجريء الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 يمثل فرصة فريدة للمساهمة بعقود من الخبرة في بناء المساكن في واحدة من أكثر مبادرات الإسكان طموحًا في العالم، ونتطلع إلى بناء مجتمعات تعكس طاقة المملكة وطموحها ورؤيتها للمستقبل."

نبذة عن مجموعة شركات Hovnanian Enterprises, Inc.

تأسست مجموعة شركات Hovnanian Enterprises, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في ماتاوان، نيو جيرسي، في عام 1959 على يد Kevork S. Hovnanian، ومن خلال الشركات التابعة لها، تُعد واحدة من أكبر شركات بناء المنازل في البلاد حيث لها سابقة أعمال في كلٍ من أريزونا وكاليفورنيا وديلاوير وفلوريدا وجورجيا وميريلاند ونيو جيرسي وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتكساس وفيرجينيا وغرب فيرجينيا. يتم تسويق وبيع منازل الشركة تحت الاسم التجاري K. Hovnanian® Homes. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التابعة للشركة، كمطورين مجتمعات الفور سيزونز التابعة لشركة K. Hovnanian®، تجعل الشركة واحدة من أكبر شركات بناء المجتمعات ذات نمط الحياة النشط في البلاد.

-انتهى-

