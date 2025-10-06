دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة Hospinorm، المزود الرائد لحلول الرعاية الصحية المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن شراكتها مع Etiometry، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا دعم اتخاذ القرار السريري. ومن خلال هذه الشراكة، أصبحت منصة Etiometry للذكاء السريري المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية متاحة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل إنجازاً كبيراً في تطوير مشهد الرعاية الحرجة في المنطقة.

تم تصميم منصة Etiometry لتمكين الأطباء من الحصول على رؤى فورية قائمة على البيانات لدعم اتخاذ قرارات أفضل في وحدات العناية المركزة، الأمر الذي يساعد في تحسين نتائج المرضى وكفاءة التشغيل. وتستخدم التكنولوجيا خوارزميات متقدمة لاكتشاف الاتجاهات والمخاطر التي قد لا تكون واضحة بشكل مباشر، مما يضمن قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب. ومن خلال أتمتة المسارات السريرية وتوحيد أفضل الممارسات، تساعد المنصة على تقليل التباين في الرعاية، وتسريع التدخلات المناسبة، وتحسين مستوى الاتساق بين مقدمي الرعاية. وبتركيزها على الحالات عالية الخطورة مثل الصدمة القلبية الإقفارية (Cardiogenic Shock) وتعفن الدم (Sepsis) ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، تتيح المنصة لفرق الرعاية التعرف على العلامات المبكرة للتدهور، وتكثيف التدخلات بشكل أسرع، مما يحسن النتائج السريرية واستخدام الموارد.

وقال المهندس ياسر عمرو، المدير الأول فيHospinorm ، نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة وذات أثر إيجابي للحياة لكل من مزودي الرعاية الصحية والمرضى في جميع أنحاء منطقة الخليج. وتمثل شراكتنا مع Etiometry خطوة مهمة إلى الأمام في هذا المسار. فمن خلال دمج خبرتنا في توفير الحلول الطبية المتقدمة مع منصة Etiometry المعتمدة من FDA والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار السريري، نهدف إلى تمكين الأطباء من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين نتائج المرضى، ووضع معايير جديدة لرعاية الحالات الحرجة. هذه الشراكة لا تتعلق بالتكنولوجيا فقط؛ بل تتعلق بتشكيل مستقبل الرعاية الصحية عبر حلول قائمة على الأدلة تحقق فوائد ملموسة لمقدمي الرعاية والمرضى في منطقة الخليج."

وأضاف شين كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Etiometry :"يسعدنا التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكتنا مع Hospinorm. لقد كان هدفنا دائماً تزويد الأطباء بالأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات أكثر وعيًا في مجال الرعاية الحرجة. ومن خلال جلب تقنيات Etiometry إلى منطقة الخليج، فإننا نساعد أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة على تحقيق أعلى معايير السلامة للمرضى والتميز السريري."

وبهذه الشراكة، تؤكد كل من Hospinorm و Etiometry التزامهما المشترك بتحويل رعاية الحالات الحرجة من خلال الابتكار والتعاون، مع ضمان حصول مقدمي الرعاية الصحية في دولة الإمارات على أحدث التقنيات التي تحقق تحسينات ملموسة في رعاية المرضى.

عن Hospinorm

تعد Hospinorm مزوداً رائداً لحلول الرعاية الصحية في منطقة الخليج، ملتزمة بتقديم تقنيات طبية مبتكرة وعالية الجودة إلى المستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية الصحية في المنطقة. ومن خلال خبرتها العميقة في مشهد الرعاية الصحية المحلي، تتعاون Hospinorm مع مبتكرين عالميين لتقديم حلول تحويلية تعزز رعاية المرضى، وتدعم التميز السريري، وتدفع نحو تبني أحدث التقنيات الطبية في الإمارات والدول المجاورة.

عن Etiometry

تُعد Etiometry شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا دعم اتخاذ القرار السريري، حيث تقدم منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي معتمدة من FDA ومُعلمة بعلامة CE، توفر رؤى عملية وفورية لرعاية الحالات الحرجة. ومن خلال جمع وتحليل البيانات المعقدة للمرضى، تمكّن Etiometry الأطباء من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على الأدلة، مما يحسن نتائج المرضى وكفاءة التشغيل. وتُعتبر Etiometry شريكاً موثوقاً به لدى كبرى المستشفيات العالمية، حيث تلتزم بدفع معايير السلامة للمرضى ووضع معايير جديدة للرعاية الحرجة المعتمدة على البيانات.

-انتهى-

#بياناتشركات