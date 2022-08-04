جولة تمويلية جديدة لدعم خطة التوسع وجذب شرائح جديدة من المؤثرين والعلامات التجارية

المنصة تجمع المشتريين من الجيل الجديد والعلامات التجارية العالمية والمحلية من خلال آلاف الفيديوهات وقنوات البث المباشر

دبي : أطلقت Hoods أول منصة تسوق إلكتروني ترفيهي في الشرق الأوسط، نسخة جديدة من تطبيقها على متجري أبل وأندرويد، فيما تستعد الشركة لجولة تمويلية جديدة لدعم خطتها التوسعية في السعودية والامارات بعد إطلاق النشاط في مصر.

تجتذب Hoods الأجيال الجديدة من المتسوقين إلكترونيا وتقدم لهم العلامات التجارية العالمية والمحلية من خلال تقديم محتوى الكتروني تسويقي عبر الاف الفيديوهات وقنوات البث المباشر.

أسس مصطفى حنفي Hoods نهاية 2020 ثم شاركه في الإطلاق وليد غلوش, بدعم من جولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيمة 350,000$ ساهم في تمويلها مجموعة من مستثمري التمويل الملائكي من مجالات الإعلام و الترفيه و الخدمات اللوجستية و الصناديق الاستثمارية و التكنولوجيا المالية.

وبحسب التقديرات وصل حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 29 مليار دولار خلال عام 2021، فيما يتوقع وصوله للضِعف تقريبا عند 57 مليار دولار عام 2026، وتبسط عمليات التسوق عبر البث المباشر خطاها بالمنطقة مسجلة حوالي 100 مليون دولار خلال العام الحالي، فيما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولا في عام 2026.

قال مصطفى حنفي، الشريك المؤسس بالمنصة، وخريج حاضنة الجامعة الأميركية بالقاهرة لرواد الأعمال إن "HOODS" هي أول منصة في الشرق الأوسط تقدم خدمة التجارة الإلكترونية المدمجة بالترفيه عبر خدمة البث المباشر، حيث تُمكن المتسوقين من متابعة المؤثرين المفضلين لديهم أثناء عملية الشراء، وكذلك أحدث الصيحات من العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

حنفي أوضح أن تجربة التسوق الإلكتروني - حاليًا - لا تتناسب مع تطلعات الأجيال الصاعدة والتي اعتادت التصفح الترفيهي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، اللتان لم تدشن بالأساس بهدف إتاحة التسوق الإلكتروني للزوار، كما يفتقدا التطلعات البسيطة للمتسوقين عبر الانترنت مثل القدرة على الشراء والدفع في الحال وكذلك توصيل المنتج واستلامه في المنزل أو العمل.

أضاف أن المنصة تتميز بدمج عملية التسوق عبر البث المباشر "لايف شوبينج"مع نشاط الترفيه الرقمي، حيث تتيح للمؤثرين بعمل بث مباشر من أي محل تجاري أو معرض أزياء أو أدوات تجميل، من داخل أو خارج مصر من خلال حسابهم على المنصة، ثم يستعرضوا تفاصيل المنتجات التي يرشحونها بأسعارها، وهذا يتيح للعميل (المشتري) إضافة منتج لسلة الشراء ويقوم بالدفع الإلكتروني أو النقدي أو من خلال التقسيط مع التزام HOODS بتوصيل المنتج لباب العميل في أقرب وقت.

أكد حنفي أن HOODS تعمل على دعم الأجيال الصغيرة على عدة أصعدة أبرزها مساعدة العلامات المصرية والعربية في تكوين محتوى احترافي ترفيهي يناسب الأجيال الجديدة، كما يفتح الباب أمام المؤثرين الجدد للتواصل مباشرة مع العلامات التجارية والعملاء وتحقيق عوائد مالية في الحال.

من جانبه قال وليد غلوش الشريك المؤسس في Hoods و رائد الأعمال و الذي أسس بنجاح شركة Code95 المتخصصة في تطوير المواقع والتطبيقات والحلول التقنية و شركة MerQ للذكاء الاصطناعي إن HOODS تتيح تجربة فريدة لكل من البائع و المتسوق من خلال تطبيق سهل و بديهي حيث يستطيع أصحاب العلامات التجارية و منتجي المحتوى أو المؤثرين في دقائق معدودة إنشاء قنوات بيع و تحميل المحتوى من صور المنتجات و الفيديوهات و كذلك البيع فورا.

أضاف أن HOODS منصة متقدمة صممت بمعايير التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتي تضمن الكفاءة والاستمرارية وكذلك القدرة العالية للاستيعاب والتوسع مما يجعلها مهيأة لطموح الشركة في التوسع و النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات في تعزيز تجربة المتسوقين وتقديم اقتراحات بأنسب المنتجات و الفيديوهات و كذلك العروض الملائمة و الذكية.

وذكر غلوش أن HOODS نجحت في الحصول على تمويل ما قبل التأسيس هذا العام في جولة بقيمة 350,000$ والذي ساهمت في توسع نشاطات الشركة من خلال بناء منصة تكنولوجية متقدمة و كذلك تيسير تجربة التسوق من خلال توفير وسائل دفع إلكتروني مختلفة و توفير البيع بالتقسيط من خلال الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية فضلا عن إتاحة الدفع النقدي التقليدي.

#بياناتشركات

- انتهى -