[القاهرة] شركة هيرستوري فيلمز أطلقت حاضنة أفلام في مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة الإعلام في مملكة البحرين ومهرجان البحرين السينمائي، مما يفتح الأبواب أمام المخرجات البحرينيات لتطوير مواهبهن الفنية وإنتاج أفلام قصيرة استثنائية. ونحن فخورون بالإعلان عن الشراكة مع وزارة الإعلام في مملكة البحرين ومهرجان البحرين السينمائي لتعزيز وتطوير صانعات الأفلام في مملكة البحرين.

في مؤتمر صحفي عقد، أعلن معالي وزير الإعلام الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، ومؤسستا الشركة النجمة منى زكي، ورائدة الأعمال مي عبد العظيم، ورئيسة نادي السينما البحريني، سارة البدري، عن الشراكة خلال الدورة الرابعة لمهرجان البحرين السينمائي تحت شعار “لها”.

نحن متحمسون لهذه الشراكة ولتوسيع شركة هيرستوري فيلمز وأهدافها في مملكة البحرين، ونأمل أن يكون لها تأثير فعال على بناء القدرات لصانعات الأفلام في المنطقة. سيتم الإعلان عن تفاصيل التقديم للحاضنة من قبل مهرجان البحرين السينمائي قريبًا.

أشاد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام سعادته بالمبادرة التي تطلقها شركة HerStory Films لأول مرة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن اختيار الشركة لمملكة البحرين لإطلاق مبادرتها، وتحديدًا خلال إقامة مهرجان البحرين السينمائي، يؤكد على فتح المزيد من أواصر التعاون الفني بين البلدين. كما أن هذه المبادرة توفر فرصة كبيرة للمخرجات البحرينيات للاستفادة من خبرات الشركة، وتطوير مهاراتهن الفنية، والفوز بإنتاج أفلام متميزة.

فيما أكدت رائدة الأعمال مي عبد العظيم، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة HerStory Films “أن تمكين المرأة في مجال صناعة السينما سيحدث فارقاً كبيراً في أسلوب التعبير عنها على مختلف الأصعدة وأن أهم أهداف الشركة يكمن في تبني إيصال أصوات النساء العربيات إلى العالم، وإيجاد صناعة أفلام أكثر شمولاً، تأكيداً على مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في السينما بشكل مستدام."

ومن جانبها قالت الفنانة منى زكي، الشريك المؤسس لشركة HerStory Films إن هذه المبادرة التي أطلقت اليوم تعد الأولى التي تطلقها الشركة خارج جمهورية مصر العربية، لتمكين صانعات الأفلام البحرينيات من تطوير نصوص أفلامهن عبر برنامج تدريبي وصولا إلى مرحلة الإنتاج.

وأضافت : أن الشركة التي أسستها بالتعاون مع الناشرة ورائدة الأعمال المصرية مي عبد العظيم تسعى إلى توفير أساسيات صناعة السينما وتبني القدرات، ودعم صانعات الأفلام الناشئات بالإضافة إلى كونها تهدف إلى تغيير أساليب سرد القصص المتعلقة بالنساء بوجه خاص والمجتمع عموما، بما يدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات الإبداعية.

كما اشارت سارة البدري، رئيسة مجلس إدارة نادي البحرين للسينما ان إطلاق مشروع الحاضنة الذي يهدف إلى تمكين المرأة العربية وتطوير دورها في المشهد السينمائي، يُعد إنجازًا بارزًا للنسخة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار 'الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها.' "هذا المشروع يعزز أهدافنا ويؤكد على أهمية دور الشركات الإنتاجية في دعم قضايا المرأة، ودعوة صانعات الأفلام البحرينيات للاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق التميز في مجال صناعة السينما."

عن HerStory Films:

تم تأسيس شركة الإنتاج "HerStory Films" من قِبل منى زكي ومي عبد العظيم لتخريج عدد من صانعات السينما في مصر والعالم العربي. تعمل HerStory Films على تمكين وتشبيك ومساعدة صانعات الأفلام في المنطقة على خلق تأثير جماعي وتغيير طريقة الحكي عن النساء. تهدف HerStory Films إلى خلق فرص للنساء، وتغيير طريقة الحكي عن المجتمع في الأفلام، كما تهدف أيضاً إلى تمكين أجيال من صانعات الأفلام على عمل أفلام للتعبير عن أنفسهن من خلال الفن. تطلق شركة HerStory Films بالتعاون مع السفارة الهولندية في جمهورية مصر العربية، حاضنة أفلام لتطوير

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وانتاج 6 أفلام قصيرة على مدار ثلاث سنوات.