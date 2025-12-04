دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كل من شركة مرسيدس-بنز Heritage GmbH ومرسيدس-بنز الشرق الأوسط ومشاريع قرقاش، عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية تُدرج بموجبها مشاريع قرقاش كأول عضو معتمد في "شبكة مرسيدس-بنز للشركاء الكلاسيكيين" في المنطقة. وقد أُقيمت مراسم الإطلاق الرسمي في The Pavilion بنادي الإمارات للجولف، في لحظة محورية لمجتمع السيارات الكلاسيكية في دولة الإمارات.

تُعد شبكة الشركاء المعتمدين للسيارات الكلاسيكية من مرسيدس-بنز برنامجاً عالمياً مرموقاً يهدف إلى الحفاظ على إرث العلامة العريق من خلال تقديم خدمات متخصصة، وخبرات متعمقة في التراث، وتجارب مميزة للعملاء. ويجسد هذا التوسع العالمي التزام العلامة بوصل الماضي بالمستقبل، عبر تقديم خدمات ترميم معتمدة، وتوفير قطع الغيار الأصلية، وتنظيم تجارب استثنائية لهواة وجامعي السيارات الكلاسيكية حول العالم.

يشكّل انضمام مشاريع قرقاش إلى "شبكة الشركاء الكلاسيكيين" امتداداً طبيعياً لشراكتها العريقة مع مرسيدس-بنز الممتدة على مدى ستة عقود، والتي تميّزت بخبرة تقنية متقدمة وسجل حافل في خدمة هذا القطاع. ويأتي هذا التقدير تتويجاً لالتزام قرقاش العميق بالحفاظ على إرث العلامة، وترسيخاً لدورها كمؤتمن على هذا الإرث في المنطقة. ويأتي هذا التعيين بعد افتتاح مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم مطلع عام 2024، والذي يُعد الأول من نوعه، ويجسّد مفهوماً رائداً يجمع بين الفخامة والابتكار والتراث وتجارب العملاء في وجهة متكاملة تُعيد رسم معايير التميز لتجربة العلامة على مستوى العالم.

وفي تعليقه على التوسّع العالمي للشبكة، قال ماركوس برايتشفيردت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز AG والرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز Heritage GmbH:

"تشكل شبكة شركائنا الكلاسيكيين المعتمدين جزءاً محورياً من رؤيتنا في Heritage GmbH، إذ نلتزم بحماية الإرث الخالد لمرسيدس-بنز وتطويره عالمياً. ومن خلال توفير نقاط اتصال احترافية إقليمية بجودة خدمة من الطراز الأول وتوافر قطع الغيار الأصلية، فإننا لا نحافظ على مستقبل سياراتنا الكلاسيكية فحسب، بل نعزز أيضاً الروابط العاطفية مع عملائنا. إنها شراكة حقيقية تُسهم في تعزيز حضور العلامة، والاستفادة من أوجه التكامل المشتركة لتقوية موقعنا في السوق. ويسعدنا توسيع هذه الشبكة في دبي بانضمام مشاريع قرقاش، التي تجسّد المهنية والشغف، لتكون الشريك المثالي في المنطقة."

وأضاف مايكل شتروباند، الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز الشرق الأوسط ورئيس شبكة موزعي مرسيدس-بنز العالمية:

"انضمام مشاريع قرقاش كأول شريك كلاسيكي لمرسيدس-بنز في المنطقة يمثل محطة مهمة في التزامنا المستمر بالتراث، والحرفية، وبناء ثقة العملاء. لقد أثبتت قرقاش انسجامها العميق مع قيم العلامة وحرصها الدائم على تقديم تجربة عملاء متفوقة. هذه الشراكة تُعزّز منظومة السيارات الكلاسيكية في الدولة، وتؤكد على قوة شبكتنا من الموزعين. وهي تضمن لمالكي سيارات مرسيدس-بنز الكلاسيكية في الإمارات الحصول على خدمات رفيعة المستوى، تتسم بالأصالة والتميّز، بما يليق بإرث العلامة."

ومن جانبه، صرّح شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش:

" تعكس هذه الشراكة ارتباطنا العميق بعلامة مرسيدس-بنز الممتدة منذ عام 1958، وتؤكد سعينا الدائم لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا. إن الانضمام إلى شبكة الشركاء الكلاسيكيين يعني الاعتراف بإرث العلامة التجارية واحتضان العلاقات الطويلة الأمد مع عملائنا، تلك التي لا تدوم لسنوات فقط، بل تمتد عبر الأجيال.

تزامنت مراسم التوقيع مع انطلاق فعالية Mille Miglia Experience UAE 2025، التي تحتفي بتراث السيارات الكلاسيكية والتصاميم الخالدة. وقد شكّلت هذه المناسبة العالمية خلفية مثالية للإعلان عن الشراكة، حيث التقت القيم المشتركة بين التقليد والابتكار والتميز، مما يعزز مكانة مشاريع قرقاش كمحور رئيسي في صون إرث مرسيدس-بنز في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر مشاريع قرقاش لعملائها مجموعة موسّعة من الخدمات، تشمل صيانة النماذج الكلاسيكية، وتوفير قطع الغيار الأصلية، والاستشارات في مجالات الترميم والتجارة، وتنظيم فعاليات حصرية، إلى جانب مجموعة مختارة من المنتجات الكلاسيكية. وتُعزز هذه الخطوة مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي لحفظ التراث الكلاسيكي، وتُرسّخ التزام مرسيدس-بنز تجاه ثقافة السيارات في المنطقة.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش عام 1918، وهي من أبرز مؤسسات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل مجموعتها العديد من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالمياً، موزعة عبر قطاعات مختلفة منها؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في إدراج علامات تجارية رائدة عالمياً في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، و GAC موتور، وأنكاي، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. تقدم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثّل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1998.وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم مجموعة قرقاش العديد من العلامات الرائدة في قطاع المطاعم والفنادق.

