الرياض:- أعلنت شركة "نبت" الشركة السعودية المبتكرة في مجال التقنية الزراعية التي تسعى لتطوير منظومة إنتاج الفواكه والخضروات، أعلنت اليوم عن إغلاق جولة استثمار إضافية بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي استثمارها إلى 5 ملايين دولار أمريكي (18.8 مليون ريال سعودي).

وقادت مجموعة "SHG" هذه الجولة، مع استمرار دعم "ميراك كابيتال" وعدد من المستثمرين الملائكيين، ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في مسار نمو "نبت" ورسالتها.

وجاء الإعلان خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت ضمن فعاليات برنامج "سنبلة" السنوي، تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، إيذاناً بانتهاء جولة الاستثمار التأسيسي الإضافية (Seed Extension). وحضر المراسم كل من المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”نبت“ عبدالله العتيبي، والشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "ميراك كابيتال" عثمان الحقيل، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "SHG" محمد القرافي.

نَبت تُطوّر بنية تحتية متكاملة—تشغيلية ورقمية—لتحديث قطاع المنتجات الطازجة في المملكة العربية السعودية. فمن خلال تقليص الفجوة بين المزارع والسوق وربط المزارعين مباشرةً بالمشترين التجاريين، ترفع الشركة قدرة المزارعين على تحقيق عوائد أفضل، وتساعد الشركات على تأمين إمدادات منتظمة بجودة عالية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وتعتمد عمليات نَبت على مركز تشغيلي يجمع بين تجهيز الطلبات والفرز وخدمات سلسلة التبريد حتى التوصيل النهائي، لضمان وصول المنتجات بكفاءة وحفاظًا على جودتها. وفي امتداد طبيعي لهذا النموذج، أطلقت الشركة مؤخرًا «مزاد نَبت الإلكتروني» لتمكين تداول واسع النطاق للمنتجات الطازجة عبر مختلف مناطق المملكة.

وبالتوازي، يقدّم "Nabt Intel" قراءة لحظية للأسعار واتجاهات الطلب في السوق، ما يمنح المزارعين أدوات عملية لتعظيم قيمة محاصيلهم، ويتيح للشركات وصولًا مباشرًا لبيانات السوق لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وتنافسية.

وسيُخصص التمويل الجديد لتسريع توسّع نَبت إلى مدن إضافية داخل المملكة، وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة عبر منصتها، وتنمية قاعدة العملاء على مستوى البلاد، وتعزيز قدراتها التشغيلية—بما يوسّع فرص الوصول إلى الأسواق أمام المزارعين في مختلف المناطق.

وبهذه المناسبة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”نبت“ عبدالله العتيبي: "أثبتت نبت، في غضون عامين فقط، أن إنشاء بنية تحتية تتسم بالشفافية والكفاءة لقطاع المنتجات الطازجة ليس خيارًا ممكنًا فحسب، بل هو مطلبٌ لا غنى عنه. وأضافت أن رؤية الشركة تنسجم مع مستهدفات رؤية «السعودية 2030»، ووفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، بما يدعم تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، ويُرسّخ أسس زراعةٍ مستدامة للمستقبل. ومع هذا الاستثمار الجديد، نمضي بخُطا واثقة نحو توسيع آفاق رؤيتنا إلى ما يتجاوز حدود المملكة العربية السعودية، لنقدّم نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة والعالم."

وتعمل "نبت"، في إطار دعم هذه المنظومة، على توسيع شبكة مراكز التشغيل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات متكاملة، تشمل فرز المنتجات الطازجة وتصنيفها وتعبئتها وتخزينها، إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية للتبريد وفق معايير دقيقة. وتُدير الشركة حالياً أعمالها من الرياض، مع خطط للتوسع إلى مدن رئيسية أخرى. وتمكّن هذه المراكز المزارعين من توفير منتجات ذات جودة عالية، على نطاق واسع، كما تتيح للشركات الحصول على المنتجات الطازجة بموثوقية أعلى وكفاءة أكبر.

من جانبه، قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “SHG”، محمد القرافي: "يمثل إغلاق جولة نبت الاستثمارية محطة مهمة في مسيرة منظومة الاستثمار الوطني التي نعمل على تعزيزها في SHG.

نبت تجسّد نموذجًا سعوديًا رائدًا يربط التقنية بالإنتاج الزراعي، ويقدّم حلولاً متكاملة تدعم الأمن الغذائي وترفع كفاءة سلاسل الإمداد.

إن دعمنا لنبت يأتي امتداداً لإيماننا بأن الابتكار المحلي هو الركيزة الأساسية لبناء قطاعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا، وبأن رواد الأعمال السعوديين قادرون على تحويل الطموح إلى واقع."

بدوره، علّق المؤسس والشريك الإداري لشركة ”ميراك كابيتال“، عثمان الحقيل قائلاً: "عانت سلسلة توريد المنتجات الطازجة طويلاً عدة تحديات من أبرزها غياب الشفافية. وتأتي "نبت" اليوم لردم هذه الفجوات من خلال بنية رقمية متقدمة، تسهم في تحسين آليات تسعير المنتجات، وتمكين المزارعين من الوصول المباشر إلى أسواق كانت بعيدة عن متناولهم. هذا النوع من التطوير البنيوي يحقق مكاسب إنتاجية مستدامة، ويعزّز متانة الاقتصاد الوطني. مع ما يقوده السيد عبدالله العتيبي من رؤية واضحة وطموحة لـ شركة «نبت»، نعتز بمواصلة دعمنا للشركة في رحلتها نحو التوسع".

ومع تقدير حجم سوق المنتجات الطازجة بنحو 19 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وبلوغه ما يُتوقَّع أن يصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2029، ترسّخ "نبت"، اليوم، مكانتها في موقع استراتيجي يجعلها البنية التحتية المحورية لاقتصاد المنتجات الطازجة في المملكة العربية السعودية، معزّزةً مسيرة الاستدامة والكفاءة والأمن الغذائي الوطني.

-انتهى-

عن ميراك كابيتال

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية سعودية تتبنى استراتيجية متعددة المسارات، وتركّز على الفرص الواعدة عبر مراحل استثمارية وقطاعات متنوعة. وبفضل خبرتها التقنية العميقة واعتمادها على أبحاث سوقية دقيقة، تحرص ميراك على البقاء في طليعة الاتجاهات الرقمية، عبر رصد التحولات مبكرًا وتحديد استثمارات متناغمة مع دورات تبنّي التقنية في القطاعات المختلفة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتعمل الشركة كشريك فعّال إلى جانب مؤسسين أصحاب رؤية ومؤسسات تقود التحوّل، لتمكين الابتكار وفتح أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام، حيث يلتقي الابتكار بروح ريادة الأعمال لصناعة المستقبل.

نبذة عن شركة SHG:

تُعد SHG مجموعة وطنية رائدة في الاستثمار والتشغيل، تمكّن القطاعات الاستراتيجية عبر حلول استثمارية وشراكات نوعية تعزز الاقتصاد الوطني وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن شركة نبت:

نَبت هي شركة سعودية في مجال التقنية الزراعية تعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة—مادية ورقمية—تربط المزارعين مباشرةً بالمنشآت، بما يرسّخ تجارة شفافة للمنتجات الطازجة قائمة على البيانات والتقنية. ومن خلال منصتها للتعاملات بين الشركات (B2B)، وحلول المزادات الإلكترونية، ومراكز الوفاء والخدمات اللوجستية، وأدوات ذكاء السوق، تمكّن نَبت المزارعين من الوصول إلى أسواق أوسع، وتحسين هوامش الربحية، وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، بما يسهم في بناء منظومة زراعية سعودية أقوى وأكثر استدامة ومرونة.

للتواصل الإعلامي: media@nabt.sa