القاهرة، مصر: أعلنت شركة ماونتن ڤيو عن توقيع شراكة استراتيجية مع كرييتيف اندستري ساميت لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين من المهرجان السنوي في Heartwork بداخل مشروع آي سيتي القاهرة الجديدة خلال شهر يونيو المقبل. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم الاقتصاد الإبداعي في مصر، وتوفير مساحات متكاملة تُعزّز تبادل الأفكار، والتعاون، وخلق فرص جديدة.

استكمالاً للتعاون السابق، تجمع هذه الشراكة بين بيئة الأعمال الديناميكية في Heartwork ودور كرييتيف اندستري ساميت كمنصة رائدة للصناعات الإبداعية. ويهدف الطرفان معًا إلى تعزيز الروابط المهنية المؤثرة، ودعم النمو المستدام للاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة Heartwork كوجهة رئيسية للفعاليات الإبداعية والمهنية.

وقد تم توقيع الشراكة الاستراتيجية رسميًا بين شريف صالح، الرئيس التنفيذي للمشروعات الدولية والتجارية لشركة ماونتن ڤيو، ومي سلامة، الشريك المؤسس لـكرييتيف اندستري ساميت، وذلك بحضور المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو.

وأضافت مي سلامة، الشريك المؤسس لكرييتيف اندستري ساميت: "تمثل هذه الشراكة مع ماونتن ڤيو فصلًا جديدًا في مسيرة كرييتيف اندستري ساميت. فاستضافة كرييتيف اندستري ساميت في Heartwork لا تتعلق بالمكان فحسب، بل تتمحور حول المشاركة في بناء منظومة متكاملة تلتقي فيها الإبداع والأعمال والابتكار على نطاق واسع. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل معًا على تشكيل منصة تمكّن مجتمع الصناعات الإبداعية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون، وتُسهم بشكل فعّال في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإبداعي في مصر."

قال شريف صالح، الرئيس التنفيذي للمشروعات الدولية و التجارية لشركة ماونتن ڤيو: "نسعد باستمرار تعاوننا مع كرييتيف اندستري ساميت التي تمثل منصة واسعة التأثير تجمع أبرز العقول والخبرات في قطاع الصناعات الإبداعية. ويعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية دعم المجتمعات الإبداعية في مصر، وحرصنا على توفير مساحات محفزة للإبداع والتفاعل وتبادل الأفكار وخلق فرص جديدة للنمو. ويُعد Heartwork المكان المثالي لاستضافة الفعاليات الكبرى، باعتباره منصة حية تجمع بين الأعمال والإبداع والتجارب المتكاملة. ومن خلال آي سيتي القاهرة الجديدة، نواصل تطوير مجتمعات يمكن العيش فيها منذ اليوم الأول، تدعم أنماطًا جديدة من العيش والعمل والتواصل. “

وتقدم منصة كرييتيف اندستري ساميت في مهرجان 2026 صيغة جديدة تتخطى مفهوم المؤتمرات التقليدية، حيث تجمع القادة والمبدعين والمبتكرين في مساحة مصممة للحوار الهادف والتعاون الحقيقي. ومن التصميم والإعلام إلى صناعة المحتوى والسرد، يسلط المهرجان الضوء على الاقتصاد الإبداعي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار والتأثير الثقافي، مع استكشاف سبل تكامل الإبداع والتكنولوجيا لخلق فرص جديدة.

تواصل ماونتن ڤيو تطوير Heartwork باعتباره أحد أبرز المكونات الحيوية داخل آي سيتي القاهرة الجديدة، حيث أعلنت الشركة عن تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع العمل على تسليم المرحلة الثانية خلال العام الجاري، في دلالة على تقدم الأعمال واستعداد المشروع لاستضافة المزيد من الفعاليات الكبرى.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

نبذة عن كرييتيف اندستري ساميت

انطلقت كرييتيف اندستري ساميت عام 2014 كأول منصة في مصر متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية لتستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، ولأكثر من 10 أعوام، استطاع الملتقى إثراء الفكر الإبداعى للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعي خلاق، قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم. تتضمن فعاليات كرييتيف اندستري ساميت المهرجان السنوي في القاهرة والذي يعد كأساس المنصة في الاقتصاد الإبداعي، حيث يقام كل عام كأكبر ملتقى لرواد الإبداع وأكبر الشركات والوكالات الإعلانية وغيرها في جمهورية مصر العربية. كذلك تقدم مهرجان قمة الإبداع في الرياض حيث أقيمت أول نسخة في عام 2022 وتلقت باستقبال حار من الوسط الإبداعي في المملكة. تقام احتفالات جوائز رمضان - اختيار الجمهور سنويًا منذ 2023 وتمتع الجوائز بقبول فوري من الوسط الفني داخل الجمهورية بالاضافة لنمو مستمر في معدلات المشاركة من الجمهور. تستمر رؤية كرييتيف اندستري ساميت في تنمية الاقتصاد الإبداعي داخل مصر والإقليم عبر التعليم والتدريب والتواصل المستمر.

-انتهى-

#بياناتشركات